HeyGen utiliza texto a vídeo avanzado desde el guion y avatares de IA realistas para producir contenido de vídeo pulido, completo con subtítulos/captions automáticos y redimensionamiento de la relación de aspecto. Esto asegura que tus ideas basadas en datos y mensajes críticos se entreguen con claridad e impacto en todas las plataformas relevantes para una gestión efectiva del cambio organizacional.