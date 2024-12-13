Creador de Vídeos de Casos de Negocio: Crea Vídeos Impactantes

Crea vídeos persuasivos de casos de negocio que ganen. Nuestra función de texto a vídeo desde guion optimiza tu flujo de trabajo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a potenciales clientes en redes sociales, mostrando una nueva característica del producto con un fuerte llamado a la acción. Utiliza visuales vibrantes, música de fondo animada y una narrativa persuasiva creada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para impulsar conversiones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una actualización informativa de 45 segundos para empleados y partes interesadas, detallando logros recientes y metas futuras. El vídeo debe tener una estética corporativa accesible con elementos de marca, presentando una locución amigable y autoritaria generada a través de la función de generación de voz de HeyGen, fomentando un sentido de colaboración.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un claro vídeo de formación de 50 segundos para nuevos empleados, ilustrando un proceso empresarial paso a paso con énfasis en la claridad y facilidad de uso. Emplea un estilo visual limpio e instructivo con una narración calmada, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el contenido de manera efectiva y asegurar una fácil comprensión.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Casos de Negocio

Produce rápidamente vídeos de casos de negocio convincentes que involucren a tu audiencia y generen resultados con nuestra plataforma intuitiva impulsada por AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para iniciar la creación de tu vídeo de caso de negocio, o comienza con un lienzo en blanco para una personalización completa.
2
Step 2
Crea tu Contenido
Transforma tu guion en escenas de vídeo dinámicas al instante. Nuestra AI genera visuales inteligentemente y adapta el ritmo a partir de tu entrada de texto a vídeo.
3
Step 3
Aplica Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo con el logotipo, colores y fuentes de tu marca utilizando controles de marca integrales para mantener una apariencia profesional consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu vídeo empresarial de alta calidad en varios formatos y relaciones de aspecto para compartir sin problemas en presentaciones, sitios web y canales de marketing de vídeo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla historias de éxito de clientes impactantes utilizando vídeo AI, construyendo confianza y demostrando el valor de tus soluciones empresariales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos empresariales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos empresariales al aprovechar herramientas impulsadas por AI, permitiéndote generar vídeos profesionales a partir de guiones de texto en minutos. Su interfaz intuitiva y diversas plantillas facilitan la producción de contenido de vídeo de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición, ahorrando tiempo valioso.

¿Puedo personalizar mis vídeos empresariales con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos empresariales. Puedes integrar tus propios medios, seleccionar de una rica biblioteca de medios de stock y aplicar controles de marca como logotipos y colores. Los avatares de AI de HeyGen y las plantillas totalmente editables aseguran que tus vídeos se alineen perfectamente con tu visión creativa.

¿Qué tipo de calidad de vídeo puedo esperar de HeyGen?

HeyGen permite la creación de contenido de vídeo de alta calidad diseñado para captar e impresionar a tu audiencia. Con avatares de AI, locuciones realistas y subtítulos automáticos, tus vídeos tendrán una apariencia pulida y profesional adecuada para todas tus necesidades de marketing de vídeo en diversas plataformas.

¿Cómo mejoran los Avatares de AI la narración de vídeos en HeyGen?

Los Avatares de AI de HeyGen mejoran significativamente la narración de vídeos al proporcionar presentadores atractivos y realistas para tu contenido. Junto con la avanzada conversión de texto a voz y locuciones personalizadas, estos avatares pueden entregar mensajes claros y convincentes, perfectos para vídeos explicativos, redes sociales y más.

