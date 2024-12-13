Desbloquea la Eficiencia con un Generador de Video de Automatización Empresarial

Simplifica los flujos de trabajo de producción de video y crea contenido profesional rápidamente. Genera videos impresionantes desde guion usando IA con la funcionalidad de Texto a video desde guion.

Descubre cómo los gerentes de TI y los líderes de operaciones pueden mejorar drásticamente sus flujos de trabajo de producción de video con un video de 1 minuto, mostrando la integración perfecta del software de edición de video con IA de HeyGen. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con superposiciones de texto en pantalla, complementado por una voz en off optimista y segura. Destaca el uso de las Plantillas y escenas de HeyGen y los avatares de IA para simplificar los flujos de trabajo de producción de video, demostrando ganancias de eficiencia sin comprometer la calidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora el potencial de las herramientas de video generativo con IA para directores de marketing y creadores de contenido en un video dinámico de 45 segundos. Esta presentación visual moderna y atractiva, acompañada de una voz en off clara y persuasiva, debe ilustrar cómo crear contenido breve y convincente. Enfócate en la capacidad de Texto a video desde guion de HeyGen y la generación eficiente de voz en off, demostrando cómo esta herramienta de IA para marketing de video transforma ideas en videos de alta calidad rápidamente.
Prompt de Ejemplo 2
Aprende a revolucionar la formación corporativa y las comunicaciones de RRHH con un video instructivo de 90 segundos, dirigido a formadores corporativos y especialistas en L&D. El estilo visual informativo y amigable, junto con una voz en off calmada y articulada, guiará a los espectadores en el uso de un generador de video de automatización empresarial para contenido educativo. Enfatiza cómo los Subtítulos/captions de HeyGen y el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock permiten una automatización inteligente, haciendo que la información compleja sea accesible y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre la escalabilidad y el alcance de tu estrategia de contenido en un elegante video de 1 minuto y 30 segundos diseñado para equipos de marketing empresarial y agencias digitales. Con un estilo visual de alta tecnología y aspiracional y una voz en off enérgica y autoritaria, este prompt destaca el poder de un generador de video con IA para la distribución multiplataforma. Muestra la función de redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen, ilustrando cómo adapta el contenido sin esfuerzo para varios canales, maximizando el impacto en todos los ámbitos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Generadores de Video de Automatización Empresarial

Simplifica la creación de videos para la comunicación empresarial con IA, transformando texto en contenido atractivo de manera eficiente.

1
Step 1
Crea tu Video desde un Guion
Comienza introduciendo tu guion de texto. Nuestra IA convertirá automáticamente tu texto en un video dinámico, aprovechando las capacidades avanzadas de texto a video.
2
Step 2
Selecciona y Personaliza tu Avatar de IA
Mejora tu video eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA. Puedes personalizar su apariencia y gestos para representar mejor tu marca y mensaje.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca y Edita
Utiliza controles de marca integrados para añadir tu logo, colores de marca y otros elementos visuales. Edita escenas y refina visuales usando un software de edición de video con IA intuitivo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye en Múltiples Plataformas
Exporta tu video final en varios aspectos optimizados para diferentes plataformas. Esto simplifica tus flujos de trabajo de producción de video para una distribución multiplataforma eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación Corporativa con Videos de IA

Utiliza videos generados por IA para hacer que los módulos de formación sean más interactivos y efectivos, mejorando el compromiso y la retención de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen los flujos de trabajo de producción de video para las empresas?

HeyGen actúa como un avanzado generador de video de automatización empresarial, permitiendo a los usuarios crear videos de alta calidad de manera eficiente. Su software de edición de video con IA agiliza todo el proceso, desde el guion hasta el resultado final, reduciendo significativamente el esfuerzo manual.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados para contenido de video diverso?

Sí, HeyGen te permite generar avatares de IA personalizados que se pueden usar en varios tipos de videos, incluidos videos explicativos y videos para redes sociales. Esta capacidad mejora la consistencia de la marca y el compromiso en tus esfuerzos de marketing de video.

¿Qué características hacen de HeyGen un generador de texto a video efectivo?

HeyGen aprovecha herramientas de video generativo con IA de vanguardia para transformar guiones de texto en videos atractivos con voces en off realistas y avatares de IA. Esto lo convierte en un generador de video con IA ideal para crear contenido diverso, desde materiales de marketing hasta videos breves.

¿Cómo apoya HeyGen las necesidades sofisticadas de software de edición de video con IA?

HeyGen ofrece características completas de software de edición de video con IA, incluyendo controles de marca robustos y redimensionamiento de aspecto para Distribución Multiplataforma, como YouTube Shorts. Esta automatización inteligente asegura que tus videos estén optimizados para varios canales.

