Crea fácilmente vídeos de anuncios profesionales con plantillas personalizables y potente Texto a vídeo desde guion.
Desarrolla un vídeo de anuncio conmovedor de 45 segundos para celebrar un hito significativo de la empresa, destinado a los miembros del equipo interno y empleados actuales. El estilo visual y de audio debe ser cálido, profesional y de celebración, con música de fondo inspiradora y avatares de IA realistas generados a través de HeyGen para transmitir tu mensaje con autenticidad.
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos detallando una nueva oferta de servicio, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y clientes potenciales. Emplea un estilo visual claro y amigable con visuales paso a paso y una locución calmada, aprovechando al máximo la función de generación de locuciones de HeyGen para narrar los beneficios de tu servicio de manera efectiva.
Crea un vídeo de campaña de 15 segundos para redes sociales enfocado en aumentar el reconocimiento de marca, dirigido al público general en varias plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser llamativo y dinámico con texto audaz y visuales vibrantes, complementado con audio de tendencia y subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y máximo compromiso incluso sin sonido.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Anuncios Atractivos en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos de anuncios cautivadores para plataformas de redes sociales para llegar a tu audiencia de manera efectiva.
Anuncios Promocionales Rápidos.
Crea anuncios promocionales impactantes para lanzamientos de productos o noticias de la empresa rápidamente utilizando herramientas de vídeo de IA.
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos creativos de anuncios?
HeyGen te permite producir vídeos de anuncios atractivos con una variedad de plantillas de vídeo, avatares de IA y soporte de una rica biblioteca de medios, incluyendo metraje de archivo. Nuestra plataforma proporciona herramientas robustas para dar vida a tu visión creativa para lanzamientos de productos o anuncios empresariales generales.
¿Puedo personalizar fácilmente mis vídeos con el editor de HeyGen?
Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, que te permite personalizar fácilmente tus vídeos con controles de marca, subtítulos y música. También puedes generar locuciones realistas y añadir elementos de llamada a la acción para perfeccionar tu mensaje.
¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?
HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA como la conversión de texto a vídeo y avatares de IA realistas para agilizar tu proceso de creación de vídeos. Puedes generar contenido atractivo para plataformas de redes sociales o vídeos explicativos sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.
¿Cómo comparto o descargo vídeos creados con HeyGen?
Una vez que tu vídeo esté completo, HeyGen te permite descargar fácilmente el contenido de vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Luego puedes compartir sin problemas tus vídeos de anuncios pulidos en todas tus plataformas de redes sociales para llegar a tu audiencia de manera efectiva.