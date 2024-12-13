Creador de Vídeos de Anuncios Empresariales para Vídeos Impresionantes

Crea fácilmente vídeos de anuncios profesionales con plantillas personalizables y potente Texto a vídeo desde guion.

421/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de anuncio conmovedor de 45 segundos para celebrar un hito significativo de la empresa, destinado a los miembros del equipo interno y empleados actuales. El estilo visual y de audio debe ser cálido, profesional y de celebración, con música de fondo inspiradora y avatares de IA realistas generados a través de HeyGen para transmitir tu mensaje con autenticidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos detallando una nueva oferta de servicio, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y clientes potenciales. Emplea un estilo visual claro y amigable con visuales paso a paso y una locución calmada, aprovechando al máximo la función de generación de locuciones de HeyGen para narrar los beneficios de tu servicio de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de campaña de 15 segundos para redes sociales enfocado en aumentar el reconocimiento de marca, dirigido al público general en varias plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser llamativo y dinámico con texto audaz y visuales vibrantes, complementado con audio de tendencia y subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y máximo compromiso incluso sin sonido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios Empresariales

Crea vídeos de anuncios atractivos con facilidad, aprovechando herramientas impulsadas por IA y plantillas profesionales para comunicar tus noticias empresariales de manera efectiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de "plantillas de vídeo" profesionales diseñadas para anuncios empresariales para iniciar rápidamente tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza los detalles de tu anuncio añadiendo tu guion, luego enriquece tu narrativa con "avatares de IA" o medios visuales atractivos de la extensa biblioteca.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando el logo y los colores de tu empresa con nuestros "Controles de marca". Añade música adecuada de nuestra biblioteca para mejorar el impacto del vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y "descarga el vídeo" en varios formatos o optimízalo para diferentes plataformas de redes sociales utilizando el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Comunicaciones Internas

.

Mejora el compromiso de los empleados y la comprensión de las actualizaciones de la empresa o iniciativas de formación a través de anuncios dinámicos impulsados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos creativos de anuncios?

HeyGen te permite producir vídeos de anuncios atractivos con una variedad de plantillas de vídeo, avatares de IA y soporte de una rica biblioteca de medios, incluyendo metraje de archivo. Nuestra plataforma proporciona herramientas robustas para dar vida a tu visión creativa para lanzamientos de productos o anuncios empresariales generales.

¿Puedo personalizar fácilmente mis vídeos con el editor de HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, que te permite personalizar fácilmente tus vídeos con controles de marca, subtítulos y música. También puedes generar locuciones realistas y añadir elementos de llamada a la acción para perfeccionar tu mensaje.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA como la conversión de texto a vídeo y avatares de IA realistas para agilizar tu proceso de creación de vídeos. Puedes generar contenido atractivo para plataformas de redes sociales o vídeos explicativos sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Cómo comparto o descargo vídeos creados con HeyGen?

Una vez que tu vídeo esté completo, HeyGen te permite descargar fácilmente el contenido de vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Luego puedes compartir sin problemas tus vídeos de anuncios pulidos en todas tus plataformas de redes sociales para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo