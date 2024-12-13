Generador de Vídeos de Anuncios Empresariales: Fácil e Impactante

Transforma texto en anuncios de vídeo atractivos al instante con nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.

Crea un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos para el lanzamiento de un nuevo producto revolucionario, dirigido a clientes potenciales conocedores de la tecnología y ansiosos por la innovación. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con animaciones fluidas y una banda sonora enérgica, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente el texto de marketing en visuales atractivos, convirtiéndolo en un generador ideal de vídeos de anuncios empresariales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un sofisticado vídeo de anuncio de 45 segundos para celebrar la iniciativa de rebranding de tu empresa, dirigido a informar e inspirar a empleados, socios y clientes existentes. Este vídeo debe proyectar un tono profesional y de celebración a través de visuales elegantes y una voz en off cálida y articulada, utilizando la robusta generación de voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje claro y coherente en todas las comunicaciones, construyendo una imagen de marca más fuerte con plantillas diseñadas profesionalmente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional atractivo de 20 segundos para invitar a profesionales del sector a un webinar exclusivo, captando su atención con visuales enérgicos, superposiciones de texto audaces y un claro llamado a la acción. Involucra a tu audiencia con un avatar de IA como presentador, potenciado por los avatares de IA de HeyGen, para entregar información clave de manera convincente, haciendo que este vídeo de anuncio destaque con animación dinámica y una fuerte presencia.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos detallando una actualización significativa de una nueva función de tu software, diseñado para comunicar claramente los beneficios a los usuarios actuales y equipos de soporte. Emplea un estilo visual limpio e instructivo con un enfoque en capturas de pantalla y superposiciones gráficas, mejorado por los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y comprensión, permitiendo a los usuarios personalizar fácilmente su comprensión de la actualización a través de plantillas de vídeo intuitivas.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios Empresariales

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncios empresariales impactantes en línea, transformando tus ideas en contenido profesional con herramientas intuitivas y características impulsadas por IA.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto de vídeo de anuncio eligiendo entre una amplia gama de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente que se adapten a tu mensaje empresarial. Esto establece la base para tu contenido.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza la plantilla seleccionada usando el editor intuitivo de arrastrar y soltar. Añade fácilmente tus controles de branding, logo, texto y medios para alinear el vídeo con la identidad de tu empresa.
3
Step 3
Mejora con Características de IA
Eleva tu vídeo de anuncio aprovechando las potentes características de IA. Genera voces en off realistas desde tu guion usando la avanzada generación de voz en off, haciendo que tu mensaje sea claro y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de anuncio esté perfecto, previsualiza tu creación y luego expórtala fácilmente en varias proporciones. Distribuye tu vídeo de anuncio profesional en todas las plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Anuncios de Éxito del Cliente

.

Crea vídeos de IA convincentes para compartir historias de éxito de clientes, construyendo confianza y mostrando resultados positivos de negocio de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo de anuncio empresarial?

HeyGen es un generador de vídeos de anuncios intuitivo que simplifica el proceso de creación. Con su interfaz fácil de usar y plantillas diseñadas profesionalmente, puedes producir rápidamente vídeos de marketing de alta calidad para cualquier actualización empresarial.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para personalizar vídeos de anuncios?

HeyGen aprovecha características avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y texto a vídeo desde guion, para ayudarte a personalizar tus vídeos de anuncios. Puedes mejorar aún más tu control creativo con opciones de branding, material de archivo y varias plantillas de vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en los vídeos de anuncios?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de branding completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y elementos visuales específicos en tus vídeos de anuncios. Esto asegura que cada vídeo refleje consistentemente la imagen profesional de tu empresa.

¿HeyGen soporta varias plantillas de vídeo y opciones de exportación?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo y permite una personalización flexible para adaptarse a tus necesidades específicas de anuncio. Puedes exportar fácilmente tus vídeos en diferentes proporciones, haciéndolos listos para compartir en varias plataformas en línea.

