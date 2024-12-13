Generador de Vídeos de Anuncios Empresariales: Fácil e Impactante
Transforma texto en anuncios de vídeo atractivos al instante con nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un sofisticado vídeo de anuncio de 45 segundos para celebrar la iniciativa de rebranding de tu empresa, dirigido a informar e inspirar a empleados, socios y clientes existentes. Este vídeo debe proyectar un tono profesional y de celebración a través de visuales elegantes y una voz en off cálida y articulada, utilizando la robusta generación de voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje claro y coherente en todas las comunicaciones, construyendo una imagen de marca más fuerte con plantillas diseñadas profesionalmente.
Produce un vídeo promocional atractivo de 20 segundos para invitar a profesionales del sector a un webinar exclusivo, captando su atención con visuales enérgicos, superposiciones de texto audaces y un claro llamado a la acción. Involucra a tu audiencia con un avatar de IA como presentador, potenciado por los avatares de IA de HeyGen, para entregar información clave de manera convincente, haciendo que este vídeo de anuncio destaque con animación dinámica y una fuerte presencia.
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos detallando una actualización significativa de una nueva función de tu software, diseñado para comunicar claramente los beneficios a los usuarios actuales y equipos de soporte. Emplea un estilo visual limpio e instructivo con un enfoque en capturas de pantalla y superposiciones gráficas, mejorado por los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y comprensión, permitiendo a los usuarios personalizar fácilmente su comprensión de la actualización a través de plantillas de vídeo intuitivas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea fácilmente vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos para anunciar noticias y actualizaciones a tu audiencia de manera efectiva.
Crea Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce anuncios impactantes y de alto rendimiento rápidamente usando vídeo de IA, impulsando el compromiso y capturando la atención de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo de anuncio empresarial?
HeyGen es un generador de vídeos de anuncios intuitivo que simplifica el proceso de creación. Con su interfaz fácil de usar y plantillas diseñadas profesionalmente, puedes producir rápidamente vídeos de marketing de alta calidad para cualquier actualización empresarial.
¿Qué características de IA ofrece HeyGen para personalizar vídeos de anuncios?
HeyGen aprovecha características avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y texto a vídeo desde guion, para ayudarte a personalizar tus vídeos de anuncios. Puedes mejorar aún más tu control creativo con opciones de branding, material de archivo y varias plantillas de vídeo.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en los vídeos de anuncios?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de branding completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y elementos visuales específicos en tus vídeos de anuncios. Esto asegura que cada vídeo refleje consistentemente la imagen profesional de tu empresa.
¿HeyGen soporta varias plantillas de vídeo y opciones de exportación?
Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo y permite una personalización flexible para adaptarse a tus necesidades específicas de anuncio. Puedes exportar fácilmente tus vídeos en diferentes proporciones, haciéndolos listos para compartir en varias plataformas en línea.