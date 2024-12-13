Creador de Videos de Anuncios de Negocios: Crea Anuncios Impresionantes Fácilmente
Transforma sin esfuerzo tus guiones en anuncios de video pulidos utilizando capacidades avanzadas de texto a video, ahorrando tiempo y recursos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un anuncio dinámico de 45 segundos para redes sociales, dirigido a los especialistas en marketing de redes sociales y agencias digitales que buscan cautivar a su audiencia. Emplea un estilo visual moderno y rápido con música de moda y efectos de sonido impactantes. Utiliza los "Avatares AI" de HeyGen para presentar los puntos de venta clave y fomentar la participación, asegurando que el anuncio se sienta fresco y altamente compartible.
Imagina un video de marketing conciso de 60 segundos para negocios de comercio electrónico y promotores de productos, enfatizando la simplicidad de crear anuncios de video persuasivos. La estética debe ser limpia y centrada en el producto, complementada por una locución amigable, clara y profesional. Demuestra las robustas capacidades de "Generación de locuciones" de HeyGen para articular los beneficios del producto sin necesidad de talento en vivo.
Crea un anuncio de video impactante de 20 segundos diseñado para creadores de contenido y equipos de marketing que buscan soluciones versátiles para anuncios. El estilo visual y de audio debe ser profesional y directo, con una música de fondo poderosa y motivacional. Muestra cómo la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen permite un contenido visual rico y diverso, posibilitando anuncios de video de alta calidad independientemente de los recursos internos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Video de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente videos de anuncios de negocios convincentes y de alta conversión en minutos utilizando AI avanzada, maximizando el impacto y alcance de tu campaña.
Genera Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos de anuncios atractivos para redes sociales y clips cortos para aumentar el compromiso y el alcance en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de video efectivos?
Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen y su editor intuitivo de arrastrar y soltar simplifican todo el proceso de creación de videos de marketing atractivos. Puedes seleccionar entre una amplia gama de plantillas profesionales para producir rápidamente anuncios de video en línea convincentes para cualquier campaña.
¿Ofrece HeyGen avatares AI para videos de anuncios de negocios?
Sí, HeyGen proporciona una diversa selección de avatares AI realistas y actores AI para protagonizar tus videos de anuncios de negocios, dando vida a tus guiones. Utiliza indicaciones de texto para dirigir su actuación y crear animaciones dinámicas para una experiencia de creación de anuncios verdaderamente única.
¿Qué hace de HeyGen un creador de anuncios de video en línea eficiente?
HeyGen mejora la eficiencia convirtiendo rápidamente texto en video, incorporando generación de locuciones de alta calidad y proporcionando una rica biblioteca de medios de stock. Esto te permite producir rápidamente anuncios profesionales para redes sociales y videos de marketing con un mínimo esfuerzo a través de funciones de edición con un solo clic.
¿Puedo personalizar la marca y añadir llamadas a la acción en los anuncios de video de HeyGen?
Absolutamente, HeyGen permite un control total de la marca para incorporar fácilmente tu logo y colores de marca directamente en todos tus anuncios de video. Puedes integrar sin esfuerzo llamadas a la acción claras para guiar a tu audiencia, asegurando que tus videos de marketing logren efectivamente sus objetivos como un poderoso creador de anuncios.