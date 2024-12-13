Creador de Videos de Anuncios de Negocios: Crea Anuncios Impresionantes Fácilmente

Transforma sin esfuerzo tus guiones en anuncios de video pulidos utilizando capacidades avanzadas de texto a video, ahorrando tiempo y recursos.

Crea un anuncio de negocio de 30 segundos que muestre lo fácil que es para los propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing producir anuncios de video profesionales en línea. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con una música de fondo inspiradora y animada. Destaca la amplia gama de "Plantillas y escenas" de HeyGen para demostrar la creación rápida y efectiva de anuncios.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio dinámico de 45 segundos para redes sociales, dirigido a los especialistas en marketing de redes sociales y agencias digitales que buscan cautivar a su audiencia. Emplea un estilo visual moderno y rápido con música de moda y efectos de sonido impactantes. Utiliza los "Avatares AI" de HeyGen para presentar los puntos de venta clave y fomentar la participación, asegurando que el anuncio se sienta fresco y altamente compartible.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un video de marketing conciso de 60 segundos para negocios de comercio electrónico y promotores de productos, enfatizando la simplicidad de crear anuncios de video persuasivos. La estética debe ser limpia y centrada en el producto, complementada por una locución amigable, clara y profesional. Demuestra las robustas capacidades de "Generación de locuciones" de HeyGen para articular los beneficios del producto sin necesidad de talento en vivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio de video impactante de 20 segundos diseñado para creadores de contenido y equipos de marketing que buscan soluciones versátiles para anuncios. El estilo visual y de audio debe ser profesional y directo, con una música de fondo poderosa y motivacional. Muestra cómo la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen permite un contenido visual rico y diverso, posibilitando anuncios de video de alta calidad independientemente de los recursos internos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Anuncios de Negocios

Crea videos de anuncios de negocios atractivos y efectivos rápidamente con nuestro intuitivo creador de anuncios de video en línea, diseñado para ayudarte a captar la atención y obtener resultados.

1
Step 1
Selecciona tu Punto de Partida
Elige entre una variedad de plantillas y escenas profesionales o genera tu video a partir de una indicación de texto para iniciar instantáneamente tu proceso de creación de anuncios.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Da vida a tu anuncio incorporando avatares AI atractivos o subiendo tus propias imágenes para que coincidan perfectamente con la estética de tu marca.
3
Step 3
Refina tu Mensaje
Asegúrate de que tu llamada a la acción sea clara y convincente utilizando nuestra generación de locuciones para entregar tu guion de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu anuncio eligiendo la relación de aspecto óptima para diferentes plataformas y exporta tu video de alta calidad, listo para cautivar a las audiencias en todos tus anuncios de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla testimonios en video auténticos e impactantes a partir de historias de éxito de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de video efectivos?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen y su editor intuitivo de arrastrar y soltar simplifican todo el proceso de creación de videos de marketing atractivos. Puedes seleccionar entre una amplia gama de plantillas profesionales para producir rápidamente anuncios de video en línea convincentes para cualquier campaña.

¿Ofrece HeyGen avatares AI para videos de anuncios de negocios?

Sí, HeyGen proporciona una diversa selección de avatares AI realistas y actores AI para protagonizar tus videos de anuncios de negocios, dando vida a tus guiones. Utiliza indicaciones de texto para dirigir su actuación y crear animaciones dinámicas para una experiencia de creación de anuncios verdaderamente única.

¿Qué hace de HeyGen un creador de anuncios de video en línea eficiente?

HeyGen mejora la eficiencia convirtiendo rápidamente texto en video, incorporando generación de locuciones de alta calidad y proporcionando una rica biblioteca de medios de stock. Esto te permite producir rápidamente anuncios profesionales para redes sociales y videos de marketing con un mínimo esfuerzo a través de funciones de edición con un solo clic.

¿Puedo personalizar la marca y añadir llamadas a la acción en los anuncios de video de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite un control total de la marca para incorporar fácilmente tu logo y colores de marca directamente en todos tus anuncios de video. Puedes integrar sin esfuerzo llamadas a la acción claras para guiar a tu audiencia, asegurando que tus videos de marketing logren efectivamente sus objetivos como un poderoso creador de anuncios.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo