Creador de Vídeos para Corredores de Inmuebles Impresionantes
Genera vídeos inmobiliarios que detengan el desplazamiento y aumenta las consultas usando nuestra plataforma intuitiva y potentes controles de marca.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo persuasivo de 45 segundos para corredores inmobiliarios enfocado en construir confianza a través de vídeos de testimonios de clientes. La estética visual debe ser auténtica y cálida, presentando avatares de IA profesionales en pantalla que ofrezcan recomendaciones genuinas, acompañados de un audio claro y entusiasta. Utiliza los "Avatares de IA" de HeyGen para producir testimonios impactantes de manera eficiente, estableciendo credibilidad y mostrando éxito sin necesidad de filmar a clientes reales.
Diseña un vídeo atractivo de 30 segundos para profesionales inmobiliarios que busquen crear reels que detengan el desplazamiento en plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, con superposiciones de texto audaces y transiciones llamativas, todo acompañado de un audio de fondo animado y conciso. Aprovecha la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar rápidamente contenido escrito en vídeos de marketing inmobiliario visualmente impactantes, perfectos para un consumo rápido y máximo compromiso.
Produce un vídeo informativo de 50 segundos para agencias inmobiliarias que buscan mejorar su presencia de marca con vídeos de alta calidad. Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional y pulido con gráficos elegantes, asegurando una marca consistente, apoyado por una voz en off autoritaria y "Subtítulos/captions" claros para accesibilidad. Al aprovechar las herramientas de "Generación de voz en off" y subtitulado de HeyGen, las agencias pueden crear fácilmente vídeos de marca que transmitan experiencia y alcancen una audiencia más amplia, solidificando su autoridad en el mercado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Crea anuncios de propiedades de alto rendimiento y campañas de marketing sin esfuerzo utilizando agentes de vídeo de IA para atraer más clientes potenciales.
Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos atractivos para redes sociales y clips cortos para promocionar listados y atraer a compradores potenciales en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing inmobiliario?
HeyGen permite a los profesionales inmobiliarios crear vídeos impresionantes y de alta calidad para marketing sin necesidad de filmar. Aprovechando la Creación de Vídeos Potenciada por IA, puedes transformar fotos de propiedades o guiones en vídeos de listados atractivos y contenido de marketing utilizando plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos.
¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeo fácil de usar para agentes inmobiliarios?
HeyGen cuenta con un creador de vídeos intuitivo de arrastrar y soltar, simplificando el proceso de creación. Puedes generar fácilmente vídeos dinámicos desde texto a vídeo desde guion, incorporar avatares de IA realistas y añadir subtítulos automáticos de IA, todo diseñado para eficiencia y facilidad de uso.
¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de vídeos inmobiliarios?
Absolutamente, HeyGen sirve como un versátil creador de vídeos para corredores, permitiéndote producir una amplia gama de vídeos inmobiliarios. Desde vídeos de listados profesionales y vídeos de testimonios de clientes atractivos hasta contenido optimizado para varias plataformas de redes sociales, HeyGen es tu completo creador de vídeos en línea.
¿Cómo funciona la Creación de Vídeos Potenciada por IA en HeyGen para el sector inmobiliario?
La Creación de Vídeos Potenciada por IA de HeyGen utiliza sofisticados agentes de vídeo de IA para dar vida a tus descripciones de propiedades. Esto significa que puedes generar vídeos profesionales con generación de voz en off natural, subtítulos/captions automáticos y utilizar plantillas y escenas preconstruidas, todo sin necesidad de filmar.