Creador de Vídeos para Corredores de Inmuebles Impresionantes

Genera vídeos inmobiliarios que detengan el desplazamiento y aumenta las consultas usando nuestra plataforma intuitiva y potentes controles de marca.

Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a agentes inmobiliarios, diseñado para crear vídeos de propiedades impresionantes que capten la atención. El estilo visual debe ser elegante y moderno, mostrando propiedades con transiciones suaves y atractivas, complementadas por una voz en off sofisticada. Aprovecha las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente vídeos de listados de alta calidad que resuenen con los compradores potenciales, haciendo que cada presentación de propiedad se sienta premium.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo persuasivo de 45 segundos para corredores inmobiliarios enfocado en construir confianza a través de vídeos de testimonios de clientes. La estética visual debe ser auténtica y cálida, presentando avatares de IA profesionales en pantalla que ofrezcan recomendaciones genuinas, acompañados de un audio claro y entusiasta. Utiliza los "Avatares de IA" de HeyGen para producir testimonios impactantes de manera eficiente, estableciendo credibilidad y mostrando éxito sin necesidad de filmar a clientes reales.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo atractivo de 30 segundos para profesionales inmobiliarios que busquen crear reels que detengan el desplazamiento en plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, con superposiciones de texto audaces y transiciones llamativas, todo acompañado de un audio de fondo animado y conciso. Aprovecha la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar rápidamente contenido escrito en vídeos de marketing inmobiliario visualmente impactantes, perfectos para un consumo rápido y máximo compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 50 segundos para agencias inmobiliarias que buscan mejorar su presencia de marca con vídeos de alta calidad. Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional y pulido con gráficos elegantes, asegurando una marca consistente, apoyado por una voz en off autoritaria y "Subtítulos/captions" claros para accesibilidad. Al aprovechar las herramientas de "Generación de voz en off" y subtitulado de HeyGen, las agencias pueden crear fácilmente vídeos de marca que transmitan experiencia y alcancen una audiencia más amplia, solidificando su autoridad en el mercado.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Corredores

Crea fácilmente vídeos inmobiliarios profesionales con nuestro agente de vídeo de IA. Transforma tus listados en contenido cautivador y de alta calidad rápidamente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre nuestra diversa gama de plantillas de vídeo inmobiliario diseñadas para mostrar tus propiedades o servicios con facilidad.
2
Step 2
Sube tu Material
Simplemente sube fotos y clips de vídeo de tu propiedad, permitiendo que nuestra plataforma intuitiva los integre en tu plantilla elegida sin problemas.
3
Step 3
Refina con IA
Utiliza Texto a vídeo desde guion para generar una narración dinámica, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con nuestra opción flexible de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, asegurando que se vea perfecto en cualquier pantalla o plataforma de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Desarrolla vídeos de testimonios de clientes convincentes con IA para construir confianza y mejorar la reputación en línea de tu correduría.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing inmobiliario?

HeyGen permite a los profesionales inmobiliarios crear vídeos impresionantes y de alta calidad para marketing sin necesidad de filmar. Aprovechando la Creación de Vídeos Potenciada por IA, puedes transformar fotos de propiedades o guiones en vídeos de listados atractivos y contenido de marketing utilizando plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos.

¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeo fácil de usar para agentes inmobiliarios?

HeyGen cuenta con un creador de vídeos intuitivo de arrastrar y soltar, simplificando el proceso de creación. Puedes generar fácilmente vídeos dinámicos desde texto a vídeo desde guion, incorporar avatares de IA realistas y añadir subtítulos automáticos de IA, todo diseñado para eficiencia y facilidad de uso.

¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de vídeos inmobiliarios?

Absolutamente, HeyGen sirve como un versátil creador de vídeos para corredores, permitiéndote producir una amplia gama de vídeos inmobiliarios. Desde vídeos de listados profesionales y vídeos de testimonios de clientes atractivos hasta contenido optimizado para varias plataformas de redes sociales, HeyGen es tu completo creador de vídeos en línea.

¿Cómo funciona la Creación de Vídeos Potenciada por IA en HeyGen para el sector inmobiliario?

La Creación de Vídeos Potenciada por IA de HeyGen utiliza sofisticados agentes de vídeo de IA para dar vida a tus descripciones de propiedades. Esto significa que puedes generar vídeos profesionales con generación de voz en off natural, subtítulos/captions automáticos y utilizar plantillas y escenas preconstruidas, todo sin necesidad de filmar.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo