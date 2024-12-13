Creador de Vídeos de Transmisión: Domina Transmisiones en Vivo y Grabadas

Crea transmisiones de vídeo profesionales y transmisiones en vivo atractivas con facilidad utilizando plantillas y escenas personalizables para acelerar tu creación de vídeos.

Produce un vídeo informativo de 1 minuto para propietarios de pequeñas empresas demostrando cómo un creador de vídeos de transmisión puede simplificar su estrategia de contenido. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con una narración clara y autoritaria. Destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para generar contenido atractivo rápidamente, enfatizando la eficiencia de crear vídeos envolventes con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora la creación de un vídeo dinámico de 90 segundos para creadores de contenido que buscan mejorar su presencia en transmisiones en vivo, mostrando visuales vibrantes y una banda sonora animada. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen y su extensa biblioteca de medios/soporte de stock para producir intros y outros llamativos que eleven el aspecto profesional de su canal de transmisión.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cansado de los largos procesos de edición de vídeo? Genera un tutorial conciso de 45 segundos para aspirantes a productores de vídeo y comunicadores corporativos, ilustrando la creación rápida de vídeos para anuncios internos o actualizaciones rápidas en redes sociales. El vídeo debe tener un estilo visual elegante y rápido con una voz en off inspiradora y confiada. Muestra los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para entregar mensajes de manera consistente y eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Domina las complejidades técnicas del software de multitransmisión con un tutorial detallado de 2 minutos dirigido a entusiastas de la tecnología y streamers avanzados. El vídeo debe adoptar un tono calmado e instructivo con una guía visual clara y paso a paso para configurar grabaciones de vídeo de alta calidad. Demuestra cómo el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen aseguran una entrega óptima en varias plataformas, complementado con subtítulos precisos para explicaciones técnicas complejas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Transmisión

Produce sin esfuerzo vídeos de alta calidad listos para transmisión, agiliza tu creación de contenido y alcanza una audiencia más amplia con herramientas intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza transformando tus ideas en un guion de vídeo o seleccionando entre plantillas predefinidas para sentar las bases de tu transmisión.
2
Step 2
Enriquece con Medios
Enriquece tu vídeo añadiendo visuales de una extensa biblioteca de medios o integrando tus propios recursos para cautivar a tu audiencia.
3
Step 3
Refina Tu Transmisión
Pulsa tu vídeo con funciones como subtítulos generados automáticamente, voces de IA y opciones de personalización para coincidir con el estilo único de tu marca.
4
Step 4
Publica y Distribuye
Exporta sin problemas tu transmisión terminada en varios formatos de relación de aspecto o transmite en vivo directamente, permitiendo una amplia distribución en plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo de IA

.

Crea rápidamente anuncios de vídeo impactantes para transmitir en varias plataformas, impulsando mejores resultados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de transmisión profesional?

HeyGen simplifica la creación de vídeos al permitirte generar vídeos de transmisión profesional a partir de guiones de texto, aprovechando avatares de IA realistas y generación avanzada de voz en off. Esto simplifica todo el proceso de creación de vídeos, asegurando una salida de alta calidad para diversas necesidades de comunicación.

¿Ofrece HeyGen funciones avanzadas para transmisión en vivo y distribución multiplataforma?

Sí, HeyGen proporciona capacidades robustas que apoyan la transmisión en vivo con presentadores de IA, permitiendo una entrega de contenido dinámico en tiempo real. Aunque no es un software de multitransmisión tradicional, HeyGen ayuda a preparar contenido de vídeo de alta calidad adecuado para varias plataformas de vídeo en línea y esfuerzos de simulcasting.

¿Qué herramientas de edición y personalización de vídeo están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece amplias funcionalidades de edición de vídeo, incluyendo la capacidad de añadir subtítulos generados automáticamente, utilizar una rica biblioteca de medios y aplicar controles de marca completos para un aspecto consistente. Estas opciones de personalización, junto con varias plantillas y escenas, te permiten adaptar tus vídeos con precisión.

¿Puede HeyGen soportar una salida de vídeo diversa y personalización para diferentes plataformas?

Absolutamente, HeyGen asegura que tu contenido de vídeo esté optimizado para cualquier destino con opciones versátiles de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación. Puedes adaptar fácilmente los vídeos para varias plataformas, aprovechando la extensa biblioteca de medios, plantillas personalizables y controles de marca para crear soluciones de vídeo profesionales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo