Tu Generador Definitivo de Campañas de Marca
Genera fácilmente campañas personalizadas para redes sociales y correo electrónico. Asegura la consistencia de marca en todos los visuales con los potentes controles de marca de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo elegante y dinámico de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing, enfatizando el poder de los creativos publicitarios de AI y asegurando la Consistencia de Marca en todos los canales con un Generador de Campañas de Marketing. Los visuales deben ser modernos y nítidos, utilizando gráficos en movimiento para ilustrar la integración sin fisuras, complementados por una voz confiada y autoritaria. Demuestra cómo los avatares de AI de HeyGen pueden presentar diversos conceptos publicitarios generados de Texto a vídeo desde un guion, manteniendo un mensaje de marca unificado.
Crea un vídeo rápido e informativo de 30 segundos para especialistas en marketing digital y agencias, revelando cómo una herramienta impulsada por AI simplifica la generación de contenido multicanal para campañas en redes sociales y marketing por correo electrónico. El estilo visual debe estar impulsado por infografías con música de fondo animada y visuales claros y concisos. Ilustra cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen ayuda a encontrar rápidamente activos relevantes y cómo los Subtítulos/captions automáticos aseguran una amplia accesibilidad para todo el contenido.
Produce un vídeo atractivo de 45 segundos para gerentes de producto y fundadores de startups, demostrando cómo un potente Generador de Campañas de AI puede acelerar las campañas de lanzamiento de productos y optimizar las campañas de generación de leads. Los visuales deben estar orientados a resultados y ser enérgicos, con animaciones rápidas de métricas mejorando, acompañadas de una voz persuasiva y enérgica. Muestra cómo el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen aseguran que las campañas se vean perfectas en cualquier plataforma, mientras que las sofisticadas capacidades de Texto a vídeo desde guion permiten una rápida iteración de mensajes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Generación de Creativos Publicitarios Impulsada por AI.
Produce rápidamente anuncios en vídeo de alto rendimiento con AI para captar la atención y elevar tus campañas de marca.
Campañas de Vídeo Atractivas en Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo contenido de vídeo cautivador para plataformas de redes sociales para aumentar el compromiso y la visibilidad de la marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica el Generador de Campañas de AI de HeyGen la creación de contenido de marketing?
La herramienta impulsada por AI de HeyGen te permite generar campañas de marketing atractivas transformando texto en vídeo con avatares de AI y escenas dinámicas. Esto agiliza la generación de contenido para redes sociales y marketing por correo electrónico, asegurando la consistencia de marca y ahorrando tiempo valioso.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la Consistencia de Marca en todas mis campañas publicitarias en vídeo?
Absolutamente. HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y personalización de voz de marca en cada vídeo. Esto asegura que todos tus creativos publicitarios de AI se alineen perfectamente, reforzando el reconocimiento de marca en diversas plataformas.
¿Qué tipo de materiales de marketing en vídeo puede generar HeyGen para mis campañas?
Con HeyGen, puedes generar fácilmente diversos creativos publicitarios de AI y contenido en vídeo para campañas de lanzamiento de productos o campañas de generación de leads. Esto incluye anuncios de formato corto, vídeos explicativos y campañas en redes sociales, todo aprovechando las capacidades de Texto a vídeo desde guion.
¿Es accesible HeyGen para crear campañas de vídeo profesionales sin experiencia previa?
Sí, HeyGen está diseñado para ser intuitivo, permitiendo a propietarios de pequeñas empresas y usuarios sin experiencia crear campañas personalizables de alta calidad. Su interfaz fácil de usar simplifica la generación de contenido de vídeo potente y copias publicitarias para tu público objetivo.