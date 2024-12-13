Tu Generador Definitivo de Campañas de Marca

Genera fácilmente campañas personalizadas para redes sociales y correo electrónico. Asegura la consistencia de marca en todos los visuales con los potentes controles de marca de HeyGen.

Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador intuitivo de campañas de marca puede empoderarlos. El estilo visual debe ser brillante y accesible, con cortes rápidos de pequeños negocios exitosos, acompañado de una voz en off alentadora y amigable. Destaca lo fácil que es crear campañas personalizables usando las Plantillas y escenas de HeyGen y la generación de Voz en off sin complicaciones, haciendo que el marketing profesional sea accesible para todos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo elegante y dinámico de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing, enfatizando el poder de los creativos publicitarios de AI y asegurando la Consistencia de Marca en todos los canales con un Generador de Campañas de Marketing. Los visuales deben ser modernos y nítidos, utilizando gráficos en movimiento para ilustrar la integración sin fisuras, complementados por una voz confiada y autoritaria. Demuestra cómo los avatares de AI de HeyGen pueden presentar diversos conceptos publicitarios generados de Texto a vídeo desde un guion, manteniendo un mensaje de marca unificado.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo rápido e informativo de 30 segundos para especialistas en marketing digital y agencias, revelando cómo una herramienta impulsada por AI simplifica la generación de contenido multicanal para campañas en redes sociales y marketing por correo electrónico. El estilo visual debe estar impulsado por infografías con música de fondo animada y visuales claros y concisos. Ilustra cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen ayuda a encontrar rápidamente activos relevantes y cómo los Subtítulos/captions automáticos aseguran una amplia accesibilidad para todo el contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo atractivo de 45 segundos para gerentes de producto y fundadores de startups, demostrando cómo un potente Generador de Campañas de AI puede acelerar las campañas de lanzamiento de productos y optimizar las campañas de generación de leads. Los visuales deben estar orientados a resultados y ser enérgicos, con animaciones rápidas de métricas mejorando, acompañadas de una voz persuasiva y enérgica. Muestra cómo el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen aseguran que las campañas se vean perfectas en cualquier plataforma, mientras que las sofisticadas capacidades de Texto a vídeo desde guion permiten una rápida iteración de mensajes.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Campañas de Marca

Crea fácilmente campañas de marca integrales con nuestra herramienta impulsada por AI, asegurando consistencia y alcanzando efectivamente a tu público objetivo.

1
Step 1
Crea Tu Resumen de Campaña
Comienza introduciendo tus objetivos de marketing y público objetivo. Nuestra herramienta impulsada por AI luego elabora un marco estratégico para tu campaña de marca.
2
Step 2
Crea Contenido Diverso
Aprovecha el Relleno Automático de Contenido de AI para crear instantáneamente creativos publicitarios, copias publicitarias atractivas y publicaciones en redes sociales adaptadas a tu resumen.
3
Step 3
Aplica Consistencia de Marca
Asegura que la identidad de tu marca brille en cada activo utilizando controles de marca para tu logo, colores de marca y fuentes en todos los visuales y copias.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tus activos de campaña de alta calidad, listos para usar, en varios formatos, o utiliza las funciones integradas para compartir directamente en tus plataformas sociales preferidas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes Auténticas

Desarrolla testimonios en vídeo convincentes que destaquen la satisfacción del cliente, construyendo confianza y reforzando la reputación de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el Generador de Campañas de AI de HeyGen la creación de contenido de marketing?

La herramienta impulsada por AI de HeyGen te permite generar campañas de marketing atractivas transformando texto en vídeo con avatares de AI y escenas dinámicas. Esto agiliza la generación de contenido para redes sociales y marketing por correo electrónico, asegurando la consistencia de marca y ahorrando tiempo valioso.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la Consistencia de Marca en todas mis campañas publicitarias en vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y personalización de voz de marca en cada vídeo. Esto asegura que todos tus creativos publicitarios de AI se alineen perfectamente, reforzando el reconocimiento de marca en diversas plataformas.

¿Qué tipo de materiales de marketing en vídeo puede generar HeyGen para mis campañas?

Con HeyGen, puedes generar fácilmente diversos creativos publicitarios de AI y contenido en vídeo para campañas de lanzamiento de productos o campañas de generación de leads. Esto incluye anuncios de formato corto, vídeos explicativos y campañas en redes sociales, todo aprovechando las capacidades de Texto a vídeo desde guion.

¿Es accesible HeyGen para crear campañas de vídeo profesionales sin experiencia previa?

Sí, HeyGen está diseñado para ser intuitivo, permitiendo a propietarios de pequeñas empresas y usuarios sin experiencia crear campañas personalizables de alta calidad. Su interfaz fácil de usar simplifica la generación de contenido de vídeo potente y copias publicitarias para tu público objetivo.

