Generador de Vídeos de Marca: Crea Vídeos de Marca con AI

Crea instantáneamente vídeos profesionales de marca utilizando nuestro generador de AI. Aprovecha potentes controles de marca para mantener tu identidad única y aumentar las ventas.

Imagina crear un atractivo vídeo de producto de 30 segundos para emprendedores de comercio electrónico, con un estilo visual limpio y una voz en off amigable y profesional. Este vídeo de marketing, diseñado como un vídeo de marca, debería aprovechar las capacidades de generación de Texto a vídeo desde guion y generación de Voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico vídeo promocional de 15 segundos dirigido a gestores de redes sociales, mostrando las tendencias creativas recientes con clips visualmente atractivos y música de fondo pegadiza. Este vídeo de marca debería adaptarse fácilmente a varias plataformas utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de Relación de aspecto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 45 segundos para startups tecnológicas que introducen nuevas características, empleando un estilo visual moderno y elegante con gráficos animados y un presentador avatar de AI profesional. Este vídeo profesional, crucial para comunicar la identidad de la marca, debería utilizar los avatares de AI de HeyGen para una entrega atractiva y Subtítulos/captions para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un versátil vídeo de marca de 60 segundos que muestre diversas estéticas de marca, dirigido a gestores de marca que necesitan producir varias variantes de vídeo. El estilo visual y de audio debería ser pulido y adaptable, incorporando música de fondo sutil y colocaciones prominentes del logotipo de la marca, aprovechando el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen y las Plantillas y escenas para mantener un mensaje de marca consistente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Marca

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de marca que resuenen con tu audiencia y mantengan la consistencia visual en todo tu contenido.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Marca
Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas diseñadas por expertos que se alineen con la estética de tu marca. Este paso fundamental asegura que tus plantillas de marca incorporen automáticamente tu identidad visual central.
2
Step 2
Crea Tu Contenido de Vídeo
Transforma tu guion en visuales atractivos utilizando nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion. Simplemente introduce tu texto y observa cómo nuestra AI genera escenas dinámicas y avatares AI para contar tu historia.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Personaliza aún más tu vídeo con controles de Marca para tu logotipo, colores y fuentes. Añade fácilmente tu logotipo de marca y ajusta los elementos para que coincidan perfectamente con tu identidad de marca única para un mensaje visual consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte en Todas las Plataformas
Finaliza tu vídeo con un redimensionamiento y exportación de Relación de aspecto precisos adaptados para varias plataformas de redes sociales. Genera salidas de alta calidad listas para cautivar a tu audiencia e impulsar el compromiso.

Casos de Uso



Mostrar el Éxito del Cliente

Desarrolla testimonios en vídeo impactantes y estudios de caso para generar confianza y destacar el valor probado de tu marca de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a las empresas a crear vídeos de marca consistentes?

HeyGen es un generador de vídeos AI que permite a las empresas producir fácilmente vídeos de marca de alta calidad integrando kits de marca personalizados, logotipos y estilos de fuente preferidos. Nuestra plataforma asegura que todos los vídeos de marketing se alineen consistentemente con la identidad específica de tu marca, simplificando el proceso de creación de vídeos de marca.

¿Puedo generar vídeos de marketing atractivos con avatares AI usando HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de marketing profesionales con avatares AI realistas y voces en off dinámicas, directamente desde guiones de texto a vídeo. Esta capacidad impulsada por AI simplifica la creación de vídeos, haciendo sencillo producir contenido atractivo para varias plataformas de redes sociales.

¿Qué tipos de vídeos profesionales puede ayudarme a producir rápidamente HeyGen?

HeyGen es un generador de vídeos AI versátil diseñado para producir eficientemente una amplia gama de vídeos profesionales, incluyendo vídeos de producto, vídeos de marketing y vídeos explicativos atractivos. Nuestra plataforma ofrece plantillas de vídeo ricas y una extensa biblioteca de medios para acelerar tu proceso general de creación de vídeos.

¿Es el proceso de creación de vídeos de HeyGen fácil de usar para usuarios no técnicos?

Absolutamente, la interfaz impulsada por AI de HeyGen cuenta con edición intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia selección de plantillas de vídeo gratuitas, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos. Puedes producir fácilmente vídeos de alta calidad sin necesidad de habilidades técnicas extensas o experiencia previa en edición.

