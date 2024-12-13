Creador de Vídeos de Contenido de Marca: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Produce sin esfuerzo vídeos de marca profesionales que aumenten las ventas, gracias a potentes controles de marca y opciones de personalización.

Imagina un vibrante vídeo de 30 segundos que demuestre cómo las pequeñas empresas pueden elevar su marca. Este vídeo, dirigido a gerentes de marketing y propietarios de pequeñas empresas, debe presentar un estilo visual moderno y limpio con una voz en off profesional y animada, destacando la facilidad de crear contenido de marca con la función de Texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente ideas en vídeos pulidos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo atractivo de 45 segundos diseñado para especialistas en marketing en redes sociales y creadores de contenido, mostrando el poder de un creador de vídeos de marketing para campañas publicitarias dinámicas. El estilo visual debe ser rápido y enérgico, con música de fondo de tendencia y visuales cautivadores extraídos de la biblioteca de medios/soporte de stock, demostrando lo fácil que es adaptar vídeos para diferentes plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un elegante vídeo explicativo de producto de 60 segundos dirigido a emprendedores y gerentes de producto, ilustrando cómo la creación de vídeos impulsada por IA de vanguardia puede simplificar su flujo de trabajo. El estilo visual y de audio debe ser innovador y claro, con avatares de IA realistas presentando características clave y generación de voz en off proporcionando una narración precisa e informativa para resaltar los beneficios del producto.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional amigable de 20 segundos para negocios de comercio electrónico y creadores de cursos en línea, enfocándose en la creación rápida e impactante de vídeos para contenido de ventas o educativo. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con subtítulos/captions generados automáticamente para accesibilidad, y utilizando varias plantillas y escenas profesionales para asegurar un aspecto pulido.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Contenido de Marca

Produce sin esfuerzo contenido de vídeo de marca profesional con herramientas impulsadas por IA, asegurando que tu mensaje destaque y refuerce tu identidad de marca.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas y escenas o empieza desde cero usando nuestra interfaz intuitiva para iniciar la creación de tu vídeo.
2
Step 2
Añade Tus Elementos de Marca
Sube y aplica fácilmente el logo y los colores preferidos de tu marca usando nuestros controles de marca dedicados para mantener un aspecto consistente y profesional.
3
Step 3
Selecciona Tus Mejoras
Genera voces en off atractivas con IA, añade música de fondo de nuestra biblioteca de medios y crea automáticamente subtítulos para refinar tu mensaje de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, elige la relación de aspecto deseada y expórtalo en alta calidad, listo para todos tus canales de creador de vídeos de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de la Marca

Desarrolla vídeos de IA impactantes para resaltar el éxito de los clientes, generando confianza y reforzando el valor de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de contenido de marca atractivos?

HeyGen te capacita para ser un destacado creador de vídeos de contenido de marca aprovechando la creación de vídeos impulsada por IA. Personaliza fácilmente plantillas, añade tu logo y colores de marca, y genera vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off, asegurando un mensaje de marca consistente.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos con IA?

Sí, HeyGen simplifica drásticamente la creación de vídeos utilizando funciones avanzadas de IA. Nuestro creador de vídeos de IA transforma tu guion en un vídeo pulido con avatares de IA realistas y voces en off, todo dentro de un editor fácil de arrastrar y soltar.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de marketing en vídeo?

Como un líder en la creación de vídeos de marketing, HeyGen te ayuda a aumentar las ventas y el compromiso en todas las plataformas. Crea y edita vídeos de demostración o vídeos de marketing por correo electrónico con facilidad, utilizando plantillas personalizables, subtítulos y un cambio de tamaño de relación de aspecto óptimo para cada canal.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para hacer que tu vídeo sea verdaderamente único. Puedes añadir tus propios medios, elegir de una rica biblioteca de contenido, incluir música de fondo y aplicar controles de marca como logos y colores específicos para que coincidan perfectamente con tu visión.

