Generador de Contenido de Marca: IA para Creatividades Publicitarias de Marca

Impulsa la consistencia de tu marca y las tasas de conversión. Crea contenido multimedia de marca sin esfuerzo con nuestra potente IA, aprovechando plantillas y escenas.

Imagina un vídeo de 30 segundos que muestre cómo los propietarios de pequeñas empresas pueden crear contenido de marca sin esfuerzo. El estilo visual debe ser brillante y fácil de usar, con una pista de fondo animada y una voz en off clara y amigable que explique cómo el texto a vídeo desde el guion simplifica la creación de contenido, convirtiendo al usuario en un generador de contenido de marca en minutos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a profesionales y equipos de marketing, ilustrando el poder de HeyGen para generar creatividades publicitarias diversas. El estilo visual y de audio debe ser moderno y rápido, con un avatar de IA atractivo que demuestre la rapidez con la que se pueden ensamblar nuevos anuncios utilizando plantillas y escenas para diversas campañas de Marketing y Publicidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos para empresas de comercio electrónico y gerentes de producto, destacando la facilidad de crear vídeos de productos profesionales y contenido atractivo para redes sociales. La estética debe ser elegante y centrada en el producto, con imágenes nítidas y subtítulos claros, mostrando cómo la biblioteca de medios/soporte de stock ayuda a mantener los estándares del kit de marca y lograr una personalización de marca.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo sofisticado de 30 segundos dirigido a agencias de marketing y gerentes de marca, enfatizando el papel de HeyGen como una herramienta de IA para asegurar la consistencia de marca en todo el contenido multimedia. El estilo visual y de audio debe ser profesional y coherente, con una generación de voz en off pulida que guíe a los espectadores a través del proceso y demuestre cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones ayudan a adaptar el contenido para diferentes plataformas sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Contenido de Marca

Crea sin esfuerzo creatividades publicitarias profesionales y de marca con IA, asegurando consistencia en todos tus canales de marketing.

1
Step 1
Sube tus Activos de Marca
Comienza subiendo tu kit de marca, incluyendo logotipos, colores y fuentes, para establecer tu personalización de marca dentro del generador. Esto asegura que todo el contenido generado se alinee con tu identidad visual única aprovechando los controles de marca.
2
Step 2
Crea tu Guion de Contenido
Aprovecha la herramienta de IA para redactar guiones atractivos para tu contenido de marca. Simplemente introduce tu mensaje clave, y el generador proporcionará una base para tu contenido multimedia utilizando capacidades de texto a vídeo desde el guion.
3
Step 3
Aplica Visuales y Avatares de IA
Elige entre una variedad de plantillas y escenas, y mejora tu contenido añadiendo avatares de IA o medios de la biblioteca. Este paso asegura que tu contenido sea visualmente atractivo y de marca.
4
Step 4
Exporta para Uso Multicanal
Finaliza tus creatividades publicitarias exportándolas en varios formatos de relación de aspecto optimizados para diferentes plataformas de redes sociales. Tu contenido de marca está ahora listo para publicarse con cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes de Marca

.

Aprovecha la IA para crear testimonios en vídeo impactantes, construyendo confianza y demostrando el valor de tu marca a través de narrativas auténticas de clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear creatividades publicitarias de marca?

HeyGen utiliza IA generativa para producir creatividades publicitarias y contenido multimedia de alta calidad y de marca. Los usuarios pueden mantener la consistencia de la marca utilizando opciones de personalización de marca, incluyendo logotipos, colores y estilos de fuente, para asegurar que todo el contenido sea inconfundiblemente suyo.

¿Puede HeyGen producir eficientemente vídeos de productos para redes sociales?

Sí, HeyGen agiliza la creación de vídeos de productos atractivos y otros vídeos que detienen el desplazamiento para plataformas de redes sociales. Con sus capacidades de texto a vídeo y diversos avatares de IA, puedes transformar rápidamente guiones en contenido multimedia profesional.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para usuarios sin experiencia en diseño?

HeyGen empodera a los usuarios para crear contenido de Marketing y Publicidad de calidad profesional sin necesidad de diseñadores. Ofrece una rica biblioteca de plantillas y controles de marca, permitiéndote aplicar fácilmente personalización de marca con tus colores, fuentes e imágenes profesionales.

¿Qué tan versátil es HeyGen para diferentes formatos publicitarios?

HeyGen actúa como un generador integral de contenido de marca, apoyando varios formatos publicitarios más allá de solo vídeos. Puedes crear eficientemente anuncios de vídeo dinámicos, banners publicitarios estáticos e incluso anuncios UGC, asegurando que tu estrategia de marketing sea robusta en todos los canales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo