Generador de Contenido de Marca: IA para Creatividades Publicitarias de Marca
Impulsa la consistencia de tu marca y las tasas de conversión. Crea contenido multimedia de marca sin esfuerzo con nuestra potente IA, aprovechando plantillas y escenas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a profesionales y equipos de marketing, ilustrando el poder de HeyGen para generar creatividades publicitarias diversas. El estilo visual y de audio debe ser moderno y rápido, con un avatar de IA atractivo que demuestre la rapidez con la que se pueden ensamblar nuevos anuncios utilizando plantillas y escenas para diversas campañas de Marketing y Publicidad.
Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos para empresas de comercio electrónico y gerentes de producto, destacando la facilidad de crear vídeos de productos profesionales y contenido atractivo para redes sociales. La estética debe ser elegante y centrada en el producto, con imágenes nítidas y subtítulos claros, mostrando cómo la biblioteca de medios/soporte de stock ayuda a mantener los estándares del kit de marca y lograr una personalización de marca.
Crea un vídeo sofisticado de 30 segundos dirigido a agencias de marketing y gerentes de marca, enfatizando el papel de HeyGen como una herramienta de IA para asegurar la consistencia de marca en todo el contenido multimedia. El estilo visual y de audio debe ser profesional y coherente, con una generación de voz en off pulida que guíe a los espectadores a través del proceso y demuestre cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones ayudan a adaptar el contenido para diferentes plataformas sin esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Generación de Creatividades Publicitarias Impulsadas por IA.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de alto rendimiento y de marca que capturan la atención y generan conversiones para tus campañas de marketing.
Contenido de Marca Atractivo para Redes Sociales.
Crea vídeos y clips de marca cautivadores para plataformas de redes sociales en minutos, involucrando consistentemente a tu audiencia con contenido fresco.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen a crear creatividades publicitarias de marca?
HeyGen utiliza IA generativa para producir creatividades publicitarias y contenido multimedia de alta calidad y de marca. Los usuarios pueden mantener la consistencia de la marca utilizando opciones de personalización de marca, incluyendo logotipos, colores y estilos de fuente, para asegurar que todo el contenido sea inconfundiblemente suyo.
¿Puede HeyGen producir eficientemente vídeos de productos para redes sociales?
Sí, HeyGen agiliza la creación de vídeos de productos atractivos y otros vídeos que detienen el desplazamiento para plataformas de redes sociales. Con sus capacidades de texto a vídeo y diversos avatares de IA, puedes transformar rápidamente guiones en contenido multimedia profesional.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para usuarios sin experiencia en diseño?
HeyGen empodera a los usuarios para crear contenido de Marketing y Publicidad de calidad profesional sin necesidad de diseñadores. Ofrece una rica biblioteca de plantillas y controles de marca, permitiéndote aplicar fácilmente personalización de marca con tus colores, fuentes e imágenes profesionales.
¿Qué tan versátil es HeyGen para diferentes formatos publicitarios?
HeyGen actúa como un generador integral de contenido de marca, apoyando varios formatos publicitarios más allá de solo vídeos. Puedes crear eficientemente anuncios de vídeo dinámicos, banners publicitarios estáticos e incluso anuncios UGC, asegurando que tu estrategia de marketing sea robusta en todos los canales.