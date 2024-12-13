Creador de Vídeos de Marca: Crea Vídeos de Marca Rápidamente

Diseña vídeos de marketing atractivos con facilidad y asegura una perfecta coherencia de marca usando nuestros completos controles de branding.

Crea una narrativa de creador de vídeos de marca de 30 segundos, dirigida a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es crear vídeos de marketing atractivos. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, utilizando gráficos modernos y una voz en off amigable y optimista. Destaca la función de "Plantillas y escenas" de HeyGen para enfatizar resultados rápidos y profesionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo de 45 segundos, diseñado para startups tecnológicas, que ilustre un producto o servicio complejo de manera accesible. El estilo visual debe ser limpio, minimalista y usar animaciones elegantes, acompañado de una voz clara y autoritaria de "avatares AI" presentando la información. Esto demuestra una creación de vídeos eficiente sin necesidad de talento frente a la cámara.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una narrativa de 60 segundos dirigida a agencias de marketing, demostrando cómo lograr una coherencia de marca perfecta en todo el contenido de vídeo. El vídeo debe tener un estilo visual pulido y corporativo, utilizando paletas de colores y logotipos consistentes, complementado con una música de fondo sofisticada e "Subtítulos/captions" integrados para accesibilidad. Esto muestra un resultado profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una secuencia de creador de vídeos promocionales vibrante de 15 segundos para marketers digitales, optimizada para redes sociales, para captar rápidamente la atención del público. El estilo visual debe ser dinámico, rápido y visualmente rico, aprovechando la diversa media de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para crear vídeos de marketing impactantes con música enérgica.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marca

Crea vídeos atractivos y de marca sin esfuerzo, asegurando que tu mensaje destaque y resuene con tu audiencia.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o comienza con un lienzo en blanco para dar vida a tu visión, aprovechando nuestro editor intuitivo.
2
Step 2
Aplica Tu Identidad de Marca
Aplica sin esfuerzo tu identidad de marca única con nuestro poderoso Kit de Marca, incorporando tus logotipos, colores personalizados y fuentes para asegurar una narrativa visual consistente.
3
Step 3
Añade Tu Mensaje y Voz
Mejora tu narrativa añadiendo texto personalizado, voces en off profesionales o aprovechando la generación de voces en off impulsada por AI para transmitir tu mensaje claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de marca de alta calidad y expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto, asegurando que esté perfectamente optimizado para todas tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Muestra Historias de Éxito de la Marca

Convierte testimonios de clientes en narrativas de vídeo convincentes con AI para construir confianza y fortalecer la reputación de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las empresas a crear vídeos de marca profesionales de manera eficiente?

HeyGen permite a las empresas crear vídeos de marketing profesionales y de marca con facilidad. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de vídeo aseguran la coherencia de marca en todas tus necesidades de creación de vídeos, convirtiéndolo en un creador de vídeos de negocios ideal.

¿Qué características avanzadas de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar texto en contenido de vídeo atractivo, incluyendo avatares AI realistas y voces en off de alta calidad. Esta automatización inteligente agiliza tu producción de vídeos, haciendo accesibles las sofisticadas capacidades de creación de vídeos AI para todos.

¿Puede HeyGen usarse para crear varios tipos de vídeos de marketing?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma versátil perfecta para diversos vídeos de marketing, incluyendo vídeos explicativos atractivos, contenido promocional y vídeos de productos convincentes. Puedes crear constantemente vídeos de marca que resuenen con tu audiencia y potencien tus esfuerzos de marketing en vídeo.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de marca en el contenido de vídeo?

HeyGen permite una sólida coherencia de marca a través de controles de branding dedicados y la función Kit de Marca, permitiéndote integrar fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes. Esto asegura que cada creación de vídeo se alinee perfectamente con tu identidad de marca, mejorando tu experiencia de creador de vídeos de marca.

