Generador de Vídeos de Marca: Crea Vídeos Coherentes con tu Marca Rápidamente

Aprovecha las herramientas impulsadas por IA para producir vídeos atractivos y coherentes con tu marca rápidamente, utilizando plantillas y escenas versátiles para contar tu historia y aumentar las ventas.

Imagina un generador de vídeos de marca vibrante de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es crear vídeos profesionales y coherentes con la marca. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con una pista de audio inspiradora y animada, destacando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para dar vida a sus ideas al instante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Eres un equipo de marketing que busca revolucionar su proceso de creación de vídeos? Crea un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos dirigido a los profesionales del marketing y creadores de contenido, mostrando el poder de un generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, con una voz en off segura y articulada, enfocándose en cómo los avatares de IA de HeyGen pueden transmitir mensajes con impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo elegante de 60 segundos en estilo testimonial para emprendedores, ilustrando la eficiencia de aprovechar plantillas de vídeo para un marketing de vídeo efectivo. El estilo visual y de audio debe ser profesional y pulido, con una banda sonora aspiracional y una voz en off clara, enfatizando cómo las diversas plantillas y escenas de HeyGen impulsan su narrativa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio rápido de 15 segundos para redes sociales dirigido a los gestores de redes sociales, demostrando lo rápido que pueden producir contenido atractivo que se alinee con su Kit de Marca. El estilo visual debe ser moderno y visualmente rico con una pista de audio pegadiza y moderna, mostrando las amplias opciones disponibles a través del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener visuales atractivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona tu Generador de Vídeos de Marca

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y coherentes con tu marca para cautivar a tu audiencia y contar tu historia única con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales o pega tu guion para generar instantáneamente un vídeo con IA, proporcionando una base sólida para tu vídeo de marca a través de nuestras extensas plantillas y escenas.
2
Step 2
Aplica tu Identidad de Marca
Integra tu Kit de Marca único, incluyendo logotipos, colores y fuentes, para asegurar que cada vídeo refleje la estética de tu empresa y mantenga visuales coherentes con la marca a través de controles de marca (logotipo, colores).
3
Step 3
Refina con Contenido Dinámico
Refina tu narrativa generando locuciones personalizadas con generación de voz en off, y mejora aún más tu narración incorporando música atractiva y superposiciones de texto dinámicas.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza la creación de tu vídeo revisando y haciendo los últimos ajustes. Luego, exporta fácilmente tu vídeo de marca de alta calidad con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, listo para todas tus plataformas de redes sociales y canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias de Éxito de Clientes Atractivas

.

Aprovecha la IA para producir vídeos auténticos de éxito de clientes, construyendo confianza y mostrando el impacto real de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos coherentes con mi marca rápidamente?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos profesionales y coherentes con tu marca utilizando su intuitivo generador de vídeos con IA. Aprovecha las plantillas de vídeo personalizables e integra tu Kit de Marca para asegurar la consistencia en todo tu contenido de marketing en vídeo.

¿Qué tipos de herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen proporciona potentes herramientas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA avanzados y generación de texto a vídeo desde tus guiones. Estas características simplifican el proceso de creación de vídeos, permitiéndote centrarte en contar historias atractivas con facilidad.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo en HeyGen para adaptarlas a necesidades específicas?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo totalmente personalizables. Puedes personalizarlas con edición de arrastrar y soltar, integrar recursos de la biblioteca de medios y añadir música o efectos de sonido para crear vídeos únicos y coherentes con tu marca.

¿Cómo apoya HeyGen el marketing de vídeo en varias plataformas?

HeyGen optimiza tus esfuerzos de marketing de vídeo permitiendo la fácil creación de contenido atractivo como vídeos explicativos. La plataforma admite varios formatos de aspecto y exportaciones, asegurando que tus vídeos se vean geniales y funcionen eficazmente en todas las plataformas de redes sociales para aumentar el compromiso.

