Creador de Vídeos UGC de Marca: Crea Anuncios Auténticos Rápidamente

Transforma guiones en vídeos UGC auténticos con Avatares AI, aumentando el compromiso y acelerando la creación de contenido.

Crea un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, mostrando lo fácil que es convertirse en un "creador de vídeos UGC de marca". El estilo visual debe ser moderno y atractivo, utilizando los "avatares AI" de HeyGen para presentar reseñas o demostraciones de productos convincentes, acompañado de una voz en off profesional y animada que resalte la eficiencia y autenticidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico y agencias de publicidad, ilustrando el poder de los "anuncios UGC" generados rápidamente a través de AI. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y orientado a la demostración, con una voz en off auténtica y amigable que guíe a los espectadores a través del proceso de transformar guiones en visuales cautivadores usando la capacidad de "Texto a vídeo desde guión" de HeyGen para producir campañas de alta conversión.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo persuasivo de 60 segundos para gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, demostrando el impacto de los "vídeos de testimonios" auténticos creados con "Avatares AI". La estética visual debe ser pulida y profesional, imitando un entorno de entrevista, con un audio claro y persuasivo generado usando la función de "Generación de voz en off" de HeyGen, transmitiendo eficazmente la satisfacción del cliente y el valor del producto sin filmación tradicional.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un corto de 15 segundos para redes sociales, rápido y dinámico, dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido, destacando cómo producir rápidamente "Cortos AI" atractivos que destaquen. Este vídeo requiere una estética visualmente atractiva y de tendencia, incorporando música de fondo enérgica, y debe demostrar la creación rápida de contenido usando las "Plantillas y escenas" pre-diseñadas de HeyGen para compilar "vídeos UGC" dinámicos sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos UGC de Marca

Crea rápidamente vídeos UGC y anuncios auténticos para tu marca usando la plataforma impulsada por AI de HeyGen, imitando a creadores reales con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guión UGC
Comienza elaborando tu mensaje deseado. Utiliza nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guión para transformar sin problemas tus ideas en contenido de vídeo dinámico, perfecto para simular vídeos generados por usuarios genuinos.
2
Step 2
Selecciona Tu Talento AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar tu marca o imitar a un creador real. Nuestros avatares AI pueden entregar tu guión de manera natural, añadiendo un toque auténtico a tu contenido generado por usuarios.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Subtítulos
Refina tu vídeo añadiendo visuales relevantes, música de fondo y subtítulos de calidad profesional. Esto ayuda a mejorar la accesibilidad y el compromiso, asegurando que tu mensaje resuene efectivamente.
4
Step 4
Exporta y Despliega Tu Anuncio UGC
Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos y proporciones adecuadas para plataformas como TikTok o YouTube. Despliega fácilmente tus nuevos anuncios UGC para impulsar el compromiso y las conversiones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos vídeos de testimonios con AI, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de contenido de vídeo atractivo?

HeyGen actúa como un generador de vídeos AI intuitivo, permitiendo a los creadores transformar rápidamente guiones en vídeos atractivos. Esta capacidad agiliza todo el flujo de trabajo de marketing, permitiendo una producción de contenido eficiente e impactante.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos UGC de marca efectivo para campañas creativas?

HeyGen simplifica la creación de vídeos UGC de marca aprovechando avatares AI realistas y Actores Hablantes, ideales para producir anuncios UGC atractivos y vídeos de testimonios a gran escala, abordando directamente las necesidades de campañas creativas.

¿Puede HeyGen ayudar a optimizar vídeos para diversas plataformas como TikTok y YouTube?

Sí, las características de HeyGen incluyen Subtítulos Automáticos y soporte para más de 140 idiomas, haciendo que tus vídeos sean accesibles y optimizados para plataformas como TikTok y YouTube. También puedes ajustar las proporciones y formatos de exportación para diferentes requisitos de redes sociales.

¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades de creación de vídeos, desde Cortos AI hasta vídeos de testimonios?

HeyGen proporciona un Editor Integrado con varias plantillas y una robusta biblioteca de medios, permitiendo a los creadores producir desde rápidos Cortos AI hasta vídeos de testimonios profesionales. Esta herramienta integral permite un control creativo extenso sobre tus proyectos de vídeo.

