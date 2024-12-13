generador de UGC de marca: Escala Anuncios de Vídeo Auténticos con AI

Genera vídeos UGC auténticos para escalar campañas publicitarias sin aparecer en cámara, impulsado por avanzados avatares AI.

Imagina un vídeo vibrante de 30 segundos dirigido a marcas D2C, mostrando cómo pueden convertirse instantáneamente en un potente generador de UGC de marca. Este vídeo debe presentar una estética rápida, brillante y moderna con una banda sonora animada y una voz en off enérgica, demostrando la facilidad de transformar un guion simple en testimonios de clientes atractivos usando la función de Texto a vídeo de HeyGen, todo sin filmación tradicional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para agencias de marketing, crea un vídeo profesional de 45 segundos que destaque el inmenso potencial de los Anuncios AI para escalar campañas de clientes. El estilo visual debe ser limpio, dinámico y mostrar diversos escenarios con los avatares AI realistas de HeyGen, acompañado de una narración confiada y persuasiva explicando cómo alcanzar audiencias más amplias con creatividades publicitarias variadas y de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Los creadores de contenido que buscan producir vídeos impactantes sin aparecer en cámara apreciarán esta pieza instructiva e inspiradora de 60 segundos. Presenta un flujo de trabajo del Generador de Vídeos UGC AI con un tono suave y educativo y transiciones cinematográficas, demostrando cómo crear reseñas de productos atractivas o contenido narrativo usando la generación de Voz en off de HeyGen para dar vida a sus guiones.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 30 segundos a la moda para gestores de redes sociales, ilustrando cómo pueden crear fácilmente contenido corto y cautivador. Emplea cortes rápidos, texto en pantalla atractivo y una voz amigable e informal, centrándose en cómo las Plantillas y escenas de HeyGen pueden personalizarse rápidamente con un Avatar AI para generar publicaciones diversas y llamativas para varias plataformas de redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de UGC de Marca

Crea sin esfuerzo vídeos de contenido generado por usuarios (UGC) atractivos para las campañas publicitarias y redes sociales de tu marca, aprovechando el potente AI sin necesidad de aparecer en cámara.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. La capacidad de Texto a vídeo de HeyGen transforma tu texto en contenido de vídeo dinámico, sirviendo como tu base para un Generador de Vídeos UGC AI.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu marca o producto. Esto te permite generar vídeos UGC de apariencia auténtica sin aparecer en cámara, con Actores AI.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo aplicando la identidad visual de tu marca. Utiliza controles de Marca (logo, colores) para asegurar la consistencia y reforzar el mensaje de tu marca dentro del resultado de tu generador de UGC de marca.
4
Step 4
Exporta y Despliega Tus Anuncios
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas. Genera anuncios AI atractivos de manera eficiente para escalar tus campañas publicitarias y alcanzar una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Automatiza Vídeos de Testimonios de Clientes

Convierte comentarios auténticos de clientes en testimonios de vídeo impactantes, construyendo confianza y mostrando el éxito de tu marca con facilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de Anuncios AI y generación de UGC?

HeyGen empodera a los creadores de contenido y agencias de marketing para producir Anuncios AI de alta calidad y UGC sin aparecer en cámara. Aprovechando avanzados avatares AI y capacidades de texto a vídeo, puedes generar rápidamente contenido de vídeo atractivo para tus campañas.

¿Puedo crear vídeos diversos con Avatares AI en HeyGen?

Sí, HeyGen funciona como una plataforma creativa AI donde puedes generar vídeos dinámicos con Avatares AI directamente desde texto. Simplemente introduce tu guion, elige entre una selección de Actores AI realistas, y HeyGen producirá un vídeo profesional con voces en off sincronizadas.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen a las marcas D2C para escalar campañas publicitarias?

HeyGen proporciona a las marcas D2C y agencias de marketing una solución eficiente de producción de vídeos AI para escalar campañas publicitarias rápidamente. Con plantillas personalizables, controles de marca y redimensionamiento de aspecto, puedes crear contenido consistente y de alto impacto para varias plataformas.

¿Qué tan versátil es HeyGen para la producción general de vídeos AI?

HeyGen es una herramienta integral de producción de vídeos AI que permite a los creadores de contenido generar sin esfuerzo varios tipos de vídeos, incluyendo UGC de marca. Sus características, como una rica biblioteca de medios y subtítulos automáticos, agilizan el proceso de creación para diversas necesidades de contenido.

