generador de UGC de marca: Escala Anuncios de Vídeo Auténticos con AI
Genera vídeos UGC auténticos para escalar campañas publicitarias sin aparecer en cámara, impulsado por avanzados avatares AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para agencias de marketing, crea un vídeo profesional de 45 segundos que destaque el inmenso potencial de los Anuncios AI para escalar campañas de clientes. El estilo visual debe ser limpio, dinámico y mostrar diversos escenarios con los avatares AI realistas de HeyGen, acompañado de una narración confiada y persuasiva explicando cómo alcanzar audiencias más amplias con creatividades publicitarias variadas y de alta calidad.
Los creadores de contenido que buscan producir vídeos impactantes sin aparecer en cámara apreciarán esta pieza instructiva e inspiradora de 60 segundos. Presenta un flujo de trabajo del Generador de Vídeos UGC AI con un tono suave y educativo y transiciones cinematográficas, demostrando cómo crear reseñas de productos atractivas o contenido narrativo usando la generación de Voz en off de HeyGen para dar vida a sus guiones.
Desarrolla un vídeo de 30 segundos a la moda para gestores de redes sociales, ilustrando cómo pueden crear fácilmente contenido corto y cautivador. Emplea cortes rápidos, texto en pantalla atractivo y una voz amigable e informal, centrándose en cómo las Plantillas y escenas de HeyGen pueden personalizarse rápidamente con un Avatar AI para generar publicaciones diversas y llamativas para varias plataformas de redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios AI de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de vídeo AI convincentes y basados en datos para escalar campañas y maximizar el ROI para las marcas.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos dinámicos y clips para redes sociales que capturen la atención y fomenten el compromiso de la audiencia para tu marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen la creación de Anuncios AI y generación de UGC?
HeyGen empodera a los creadores de contenido y agencias de marketing para producir Anuncios AI de alta calidad y UGC sin aparecer en cámara. Aprovechando avanzados avatares AI y capacidades de texto a vídeo, puedes generar rápidamente contenido de vídeo atractivo para tus campañas.
¿Puedo crear vídeos diversos con Avatares AI en HeyGen?
Sí, HeyGen funciona como una plataforma creativa AI donde puedes generar vídeos dinámicos con Avatares AI directamente desde texto. Simplemente introduce tu guion, elige entre una selección de Actores AI realistas, y HeyGen producirá un vídeo profesional con voces en off sincronizadas.
¿Qué beneficios ofrece HeyGen a las marcas D2C para escalar campañas publicitarias?
HeyGen proporciona a las marcas D2C y agencias de marketing una solución eficiente de producción de vídeos AI para escalar campañas publicitarias rápidamente. Con plantillas personalizables, controles de marca y redimensionamiento de aspecto, puedes crear contenido consistente y de alto impacto para varias plataformas.
¿Qué tan versátil es HeyGen para la producción general de vídeos AI?
HeyGen es una herramienta integral de producción de vídeos AI que permite a los creadores de contenido generar sin esfuerzo varios tipos de vídeos, incluyendo UGC de marca. Sus características, como una rica biblioteca de medios y subtítulos automáticos, agilizan el proceso de creación para diversas necesidades de contenido.