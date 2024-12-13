Crea un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, ilustrando los procesos esenciales de la empresa. Este vídeo debe contar con visuales limpios y profesionales, con demostraciones claras paso a paso y una voz en off amigable y atractiva para facilitar una formación efectiva de los empleados. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la producción y mantener una apariencia de marca coherente.

