Creador de Vídeos de Formación de Marca: Crea Contenido Atractivo
Empodera a tu equipo con vídeos de formación profesionales y alineados con la marca. Personaliza cada detalle para un intercambio de conocimientos efectivo utilizando los controles de marca de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo de 45 segundos dedicado a fomentar el intercambio de conocimientos en todos los departamentos de la empresa. Esta pieza pulida debe presentar una marca coherente y utilizar un avatar de IA profesional para transmitir mensajes clave, complementado con música de fondo animada. El objetivo es alinear a tu equipo en nuevas iniciativas, haciendo que la información sea digerible y atractiva.
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos demostrando la rapidez con la que los especialistas en L&D pueden actualizar vídeos de formación existentes. Esta presentación dinámica debe usar cortes rápidos y superposiciones de texto claras en pantalla, apoyadas por una narración concisa. Destaca el poder del texto a vídeo desde el guion para generar rápidamente nuevo contenido y aplicar branding automático para mayor eficiencia.
Produce un vídeo convincente de 75 segundos que enfatice la importancia de mantener la coherencia de la marca en todas las comunicaciones externas para los equipos de marketing. Visualmente atractivo, este vídeo contará con elementos de marca coherentes, un presentador seguro y metraje de apoyo que demuestre el cumplimiento de la marca, asegurando la accesibilidad con subtítulos. Muestra cómo las plantillas personalizables ayudan a preservar la integridad de tu marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación con IA.
Eleva la efectividad de la formación de empleados y la retención de conocimientos a través de contenido de vídeo atractivo impulsado por IA.
Acelera la Creación de Contenido de Formación de Marca.
Optimiza el desarrollo de cursos de formación coherentes con la marca para un intercambio de conocimientos eficiente y crecimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de formación?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación de alta calidad utilizando avanzados avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Puedes producir fácilmente contenido atractivo para la formación de empleados y el intercambio de conocimientos, asegurando que tu equipo esté siempre alineado con la información esencial.
¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables para contenido de formación coherente?
Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas personalizables y controles de marca robustos, permitiéndote aplicar automáticamente el logotipo y los colores de tu empresa. Esto asegura que todos tus vídeos de formación mantengan una identidad de marca profesional y coherente, ayudando a preservar el aspecto único de tu marca.
¿Qué características incluye HeyGen para hacer más eficiente la creación de vídeos de formación?
HeyGen ofrece potentes características como edición con un solo clic, generación de voz en off y capacidades de grabación de pantalla para reducir drásticamente el tiempo de producción. También puedes añadir subtítulos y utilizar una extensa biblioteca de medios para la creación eficiente de vídeos tutoriales.
¿Son adecuadas las capacidades de IA de HeyGen para vídeos de formación interactivos?
Absolutamente. HeyGen aprovecha los avatares de IA y el texto a vídeo desde el guion para permitir la creación de vídeos de formación altamente atractivos y personalizados. Puedes personalizar el contenido para ofrecer lecciones dinámicas, fomentando un mejor intercambio de conocimientos y comprensión para tu audiencia.