Creador de Vídeos de Formación de Marca: Crea Contenido Atractivo

Empodera a tu equipo con vídeos de formación profesionales y alineados con la marca. Personaliza cada detalle para un intercambio de conocimientos efectivo utilizando los controles de marca de HeyGen.

Crea un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, ilustrando los procesos esenciales de la empresa. Este vídeo debe contar con visuales limpios y profesionales, con demostraciones claras paso a paso y una voz en off amigable y atractiva para facilitar una formación efectiva de los empleados. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la producción y mantener una apariencia de marca coherente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de 45 segundos dedicado a fomentar el intercambio de conocimientos en todos los departamentos de la empresa. Esta pieza pulida debe presentar una marca coherente y utilizar un avatar de IA profesional para transmitir mensajes clave, complementado con música de fondo animada. El objetivo es alinear a tu equipo en nuevas iniciativas, haciendo que la información sea digerible y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos demostrando la rapidez con la que los especialistas en L&D pueden actualizar vídeos de formación existentes. Esta presentación dinámica debe usar cortes rápidos y superposiciones de texto claras en pantalla, apoyadas por una narración concisa. Destaca el poder del texto a vídeo desde el guion para generar rápidamente nuevo contenido y aplicar branding automático para mayor eficiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo convincente de 75 segundos que enfatice la importancia de mantener la coherencia de la marca en todas las comunicaciones externas para los equipos de marketing. Visualmente atractivo, este vídeo contará con elementos de marca coherentes, un presentador seguro y metraje de apoyo que demuestre el cumplimiento de la marca, asegurando la accesibilidad con subtítulos. Muestra cómo las plantillas personalizables ayudan a preservar la integridad de tu marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación de Marca

Optimiza la formación de tus empleados y el intercambio de conocimientos con vídeos de formación profesionales y alineados con la marca. Crea contenido atractivo para alinear a tu equipo y ahorrar tiempo y recursos de tu marca.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde el Guion
Inicia tu proyecto eligiendo entre plantillas personalizables o convierte tu texto en un vídeo tutorial con capacidades de texto a vídeo desde el guion, facilitando la creación de vídeos de formación.
2
Step 2
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegura la coherencia de la marca aplicando tu logotipo y colores de marca utilizando los controles de marca. Nuestras funciones de branding automático te ayudan a preservar la integridad visual de tu marca sin esfuerzo.
3
Step 3
Añade Contenido Atractivo y Narración
Mejora tus vídeos de formación con grabaciones de pantalla para demostraciones de software o genera voces en off profesionales. Incluye fácilmente visuales esenciales y narración para clarificar el contenido de formación de tus empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación y expórtalo en varios formatos de aspecto. Compártelo con tu equipo a través de un enlace rastreable para facilitar el intercambio de conocimientos y monitorear el compromiso de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira la Alineación del Equipo con Vídeos Motivacionales

.

Motiva y alinea a tu equipo creando vídeos inspiradores y de marca para la incorporación y el desarrollo continuo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de formación?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación de alta calidad utilizando avanzados avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Puedes producir fácilmente contenido atractivo para la formación de empleados y el intercambio de conocimientos, asegurando que tu equipo esté siempre alineado con la información esencial.

¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables para contenido de formación coherente?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas personalizables y controles de marca robustos, permitiéndote aplicar automáticamente el logotipo y los colores de tu empresa. Esto asegura que todos tus vídeos de formación mantengan una identidad de marca profesional y coherente, ayudando a preservar el aspecto único de tu marca.

¿Qué características incluye HeyGen para hacer más eficiente la creación de vídeos de formación?

HeyGen ofrece potentes características como edición con un solo clic, generación de voz en off y capacidades de grabación de pantalla para reducir drásticamente el tiempo de producción. También puedes añadir subtítulos y utilizar una extensa biblioteca de medios para la creación eficiente de vídeos tutoriales.

¿Son adecuadas las capacidades de IA de HeyGen para vídeos de formación interactivos?

Absolutamente. HeyGen aprovecha los avatares de IA y el texto a vídeo desde el guion para permitir la creación de vídeos de formación altamente atractivos y personalizados. Puedes personalizar el contenido para ofrecer lecciones dinámicas, fomentando un mejor intercambio de conocimientos y comprensión para tu audiencia.

