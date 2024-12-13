Creador de Vídeos de Narración de Marca: Crea Narrativas Atractivas

Crea vídeos alineados con tu marca rápidamente usando nuestras diversas plantillas y escenas para una narración de vídeo convincente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo informativo de 45 segundos dirigido a gerentes de producto, equipos de ventas y educadores que necesitan simplificar ideas complejas. El vídeo debe tener un estilo visual limpio y claro con gráficos dinámicos, apoyado por una voz en off amigable pero autoritaria. Aprovecha el texto a vídeo de HeyGen desde el guion y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar eficazmente las características clave del producto o conceptos educativos, agilizando el proceso general de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de vídeo atractivo de 30 segundos perfecto para los especialistas en marketing en redes sociales y creadores de contenido que buscan captar la atención al instante. Emplea un estilo visual rápido, vibrante y moderno con música de fondo de tendencia. Este prompt fomenta el uso de las diversas plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación y su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar para varias plataformas, asegurando una entrega de contenido impactante en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo artístico de 90 segundos para agencias creativas y cineastas independientes, centrado en la narración avanzada de vídeos. Imagina un estilo visual cinematográfico y evocador, mejorado por un diseño de sonido personalizado y música atmosférica. Aprovecha los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y el texto a vídeo desde el guion para dar vida a narrativas complejas, demostrando el poder de los visuales de AI para inspirar y atraer a una audiencia sofisticada.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Narración de Marca

Transforma rápidamente tu narrativa de marca en vídeos atractivos y profesionales con herramientas impulsadas por AI, diseñadas para cautivar a tu audiencia y comunicar tu mensaje único de manera efectiva.

1
Step 1
Crea la Base de tu Historia
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas y escenas" profesionales o introduciendo directamente tu guion. Estos diseños predefinidos proporcionan un inicio rápido para visualizar la narrativa de tu marca.
2
Step 2
Añade Avatares de AI Atractivos
Mejora tu historia con "avatares de AI" realistas para representar tu marca o transmitir tu mensaje. Estos presentadores impulsados por AI dan vida a la narrativa de tu marca con una representación de personajes dinámica y consistente, involucrando directamente a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Elementos Consistentes con la Marca
Mantén la identidad de tu marca utilizando "controles de marca" para integrar tu logo, colores específicos de marca y fuentes sin problemas. Enriquece aún más tu vídeo con visuales relevantes y música de fondo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Mensaje
Finaliza tu vídeo de narración de marca, ajustando el "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para varias plataformas. Genera salidas de alta calidad listas para compartir inmediatamente a través de tus canales de marketing, asegurando que tu mensaje llegue a tu audiencia objetivo de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Generar Contenido Atractivo para Redes Sociales

Produce rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales, mejorando la presencia de tu marca y el compromiso de la audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la narración de marca a través de la creación de vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios para convertirse en creadores de vídeos de narración de marca, transformando guiones en visuales atractivos. Con avatares de AI, plantillas personalizables y controles de marca fáciles, puedes crear vídeos de marketing atractivos que cautiven a tu audiencia y transmitan tu mensaje de manera efectiva.

¿Puedo crear presentaciones animadas de alta calidad y vídeos de marketing fácilmente con HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos de AI, permitiéndote producir presentaciones animadas de alta calidad y vídeos de marketing sin esfuerzo. Su plataforma intuitiva, completa con avatares de AI y una rica biblioteca de medios, te ayuda a generar visuales de AI profesionales sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Qué tipos de vídeos puede generar HeyGen para contenido en redes sociales?

HeyGen es un creador de vídeos versátil perfecto para generar contenido diverso en redes sociales, incluyendo anuncios de vídeo atractivos y vídeos explicativos rápidos. Puedes transformar texto en vídeo con subtítulos autogenerados y ajustar fácilmente las relaciones de aspecto para varias plataformas, asegurando que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia.

¿Cómo asegura HeyGen una marca consistente en todos mis activos de vídeo?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores específicos de marca sin problemas en todos tus activos de vídeo. Esto asegura que cada vídeo alineado con la marca mantenga una identidad visual consistente, reforzando tu narración de marca e imagen profesional.

