Creador de Videos de Historia de Marca: Crea Narrativas Atractivas Sin Esfuerzo

Convierte tu guion en un poderoso video de marca al instante. Nuestra función de texto a video desde guion hace que la comunicación de marca sea fluida y eficiente.

Desarrolla un video de historia de marca de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y startups, enfatizando un estilo visual inspirador y profesional complementado por una voz en off amigable, mostrando lo sencillo que es usar HeyGen para la generación de voz en off y transmitir efectivamente la narrativa única de tu marca.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un dinámico video explicativo de 45 segundos para equipos de marketing y profesionales creativos, demostrando el poder de un creador de videos con IA para producir contenido atractivo con visuales modernos y un avatar de IA presentando, destacando la función de avatares de IA de HeyGen para una producción optimizada.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vibrante video de 60 segundos para marcas de comercio electrónico y especialistas en marketing digital, enfocándote en estrategias efectivas de marketing en video y aprovechando las opciones de personalización completa. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico con texto en pantalla, amplificado por los subtítulos de HeyGen para un mayor alcance en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video empresarial profesional de 30 segundos diseñado para comunicadores corporativos y departamentos de RRHH para mejorar la comunicación de marca. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y claro, utilizando las plantillas y escenas diseñadas por expertos de HeyGen para crear transiciones fluidas que mantengan una estética acorde con la marca.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Historia de Marca

Crea narrativas de marca atractivas sin esfuerzo con nuestro intuitivo creador de videos con IA, transformando tu historia en contenido de video atractivo.

1
Step 1
Crea Tu Base
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente o ingresando tu guion para establecer el núcleo de tu video de historia de marca.
2
Step 2
Añade Elementos Dinámicos
Enriquece tu narrativa integrando medios de nuestra biblioteca y generando voces en off impactantes para dar vida a tu historia.
3
Step 3
Refina Tu Mensaje de Marca
Asegúrate de que la identidad única de tu marca brille aplicando una personalización completa, incluyendo controles de marca para logotipos y colores, para crear videos verdaderamente acordes con la marca.
4
Step 4
Publica Tu Historia
Comparte tu historia de marca atractiva exportando tu video en varios formatos de aspecto, optimizados para su distribución como contenido atractivo en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en narrativas de video atractivas con facilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de historia de marca impactantes?

HeyGen permite a los usuarios crear videos de historia de marca atractivos con opciones de personalización completa y plantillas diseñadas profesionalmente, asegurando que la comunicación de tu marca siempre esté en sintonía y refleje tu mensaje único.

¿Qué hace de HeyGen un creador de videos con IA ideal para contenido en redes sociales?

HeyGen aprovecha herramientas impulsadas por IA y capacidades de texto a video desde guion para generar rápidamente contenido atractivo para redes sociales. Su generación de voz en off y avatares de IA simplifican el marketing en video para profesionales creativos que buscan eficiencia.

¿Es HeyGen un creador de videos empresariales fácil de usar para todos?

Sí, HeyGen está diseñado como un creador de videos empresariales fácil de usar, con un editor de arrastrar y soltar y controles intuitivos. Esto permite a cualquiera, incluidos los profesionales creativos, producir videos de alta calidad y acordes con la marca sin esfuerzo.

¿Proporciona HeyGen herramientas para crear videos explicativos versátiles?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma de marketing en video versátil que apoya la creación de contenido diverso, incluidos videos explicativos cautivadores. Los usuarios pueden utilizar avatares de IA, generación de voz en off y escenas personalizadas para comunicar ideas complejas de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo