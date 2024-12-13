Generador de Vídeos de Historia de Marca: Crea Narrativas Atractivas

Transforma sin esfuerzo tus ideas en historias de marca cautivadoras utilizando capacidades de Texto a vídeo desde guion para obtener resultados impresionantes.

Imagina un vídeo de historia de marca de 45 segundos dirigido a emprendedores emergentes y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo su visión cobró vida. El estilo visual debe ser moderno e inspirador, combinando gráficos nítidos con metraje de archivo aspiracional, acompañado de una voz en off profesional y motivadora. El vídeo debe resaltar la facilidad de transformar un concepto escrito en una narrativa visual utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, demostrando la creación de vídeos "AI" simplificada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una historia de éxito de cliente de 60 segundos diseñada para gerentes de marketing B2B, ilustrando una asociación transformadora con un cliente. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y tranquilizador, presentando un portavoz creíble "avatar AI" que presenta testimonios contra un fondo de "Plantillas y escenas" diseñadas profesionalmente. Este "vídeo de marketing convincente" generará confianza y mostrará el impacto en el mundo real.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de marca dinámico de 30 segundos para un nuevo producto, dirigido a consumidores generales en plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, incorporando una paleta de colores vibrante y música de fondo de tendencia, con mensajes clave reforzados por "Subtítulos/captions" generados automáticamente. Utiliza la amplia "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para obtener rápidamente visuales cautivadores, mejorando el atractivo general.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo conciso de 50 segundos que explique un servicio complejo a clientes potenciales, simplificando la jerga técnica. El estilo visual y de audio debe ser claro y educativo, presentando un "avatar AI" amigable que explique los beneficios con elementos personalizados de marca. Enfatiza la versatilidad de las herramientas de "generador de vídeo AI" y la capacidad de adaptar contenido para varias plataformas utilizando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para una "creación de vídeo" sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Historia de Marca

Transforma sin problemas tu narrativa de marca en vídeos cautivadores que resuenen con tu audiencia, aprovechando la tecnología AI de vanguardia para obtener resultados profesionales.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Elabora tu narrativa de marca escribiendo directamente o pegando un texto existente, habilitando la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de nuestra plataforma.
2
Step 2
Selecciona Tus Avatares AI
Elige de una diversa galería de avatares AI para representar visualmente tu historia de marca, añadiendo un toque humano convincente a tu vídeo.
3
Step 3
Añade Narraciones de Alta Calidad
Genera narraciones atractivas y profesionales de alta calidad para narrar el mensaje de tu marca, asegurando claridad e impacto para tu audiencia.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Personaliza tu vídeo con controles de marca completos para logotipos y colores, asegurando que tu creación final refleje tu identidad única.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos para Redes Sociales

.

Genera rápidamente vídeos atractivos para redes sociales y clips de formato corto para compartir efectivamente la historia de tu marca y conectar con tu audiencia a través de plataformas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar la creación de mi vídeo de historia de marca?

HeyGen actúa como un poderoso "Generador de Vídeos de Historia de Marca", permitiéndote crear "vídeos de marketing convincentes" con facilidad. Aprovecha la "creación de vídeos AI" para transformar tu narrativa en contenido visual impactante que resuene con tu audiencia.

¿Qué capacidades innovadoras de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece avanzadas características de "creación de vídeos AI", incluyendo "avatares AI" realistas y una funcionalidad fluida de "Texto a vídeo desde guion". Esto te permite generar vídeos profesionales de manera eficiente, completos con "narraciones de alta calidad" y visuales dinámicos.

¿Puede HeyGen ayudarme a producir varios tipos de vídeos de marketing?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para crear una amplia gama de "vídeos de marketing", desde "Anuncios de Marca" atractivos hasta "Historias de Éxito de Clientes" perspicaces. Utiliza nuestras intuitivas "Plantillas y escenas" para desarrollar rápidamente contenido profesional adaptado a tus objetivos.

¿Cómo simplifica HeyGen todo el flujo de trabajo de generación de vídeos?

HeyGen simplifica la "Generación de Vídeos de Principio a Fin" integrando "escritura de guiones" y producción de vídeo en una sola plataforma. Con su intuitivo "generador de vídeos AI", puedes dar vida a tus ideas sin esfuerzo y aplicar "controles de marca" personalizados para un aspecto coherente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo