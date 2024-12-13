Generador de Vídeos de Estándares de Marca: Consistencia Hecha Fácil

Mantén fácilmente la consistencia de la marca y acelera la producción de vídeos para gerentes de marketing y equipos de marca con controles de marca intuitivos (logo, colores).

Imagina un vídeo de 45 segundos diseñado para gerentes de marketing y equipos de marca, mostrando el poder sin fisuras de mantener la consistencia de la marca en todos los puntos de contacto digitales. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con transiciones dinámicas entre ejemplos de marca, acompañado de una voz en off inspiradora y segura. Este vídeo demostrará cómo la función "Text-to-video from script" de HeyGen transforma sin esfuerzo los estándares de marca escritos en contenido visual atractivo, asegurando que cada mensaje se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 30 segundos para equipos de marca que buscan formas innovadoras de presentar las directrices de la marca. Visualmente, imagina una estética moderna y nítida con gráficos animados que destaquen los elementos clave de la marca, acompañados de una voz amigable pero autoritaria. La narrativa destacará el potencial transformador de los "AI avatars" de HeyGen, demostrando cómo los avatares AI personalizados pueden encarnar la personalidad de tu marca, entregando información esencial de manera directa y atractiva, haciendo que las complejas directrices de marca sean fácilmente comprensibles.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una promoción vibrante de 60 segundos dirigida a gestores de redes sociales y creadores de contenido, ilustrando cómo elevar la presencia de su marca de manera eficiente. La experiencia visual debe ser rápida y enérgica, con cortes rápidos que muestren diversos formatos de contenido y música animada y de tendencia junto a una voz dinámica y entusiasta. Este vídeo destacará la función "Templates & scenes" de HeyGen, enfatizando su papel en la creación de contenido templado que asegura que cada pieza de contenido esté alineada con la marca y lista para su despliegue inmediato.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 40 segundos dirigido a equipos que requieren una gestión de activos digitales sin fisuras y procesos de colaboración mejorados. El estilo visual debe ser limpio y organizado, con grabaciones de pantalla suaves que demuestren la recuperación e integración de activos, complementadas por una voz en off calmada e informativa. Esta pieza mostrará cómo el "Media library/stock support" de HeyGen permite a los usuarios acceder y utilizar fácilmente los activos de marca aprobados, fomentando una mejor colaboración y un mensaje visual consistente en todos los proyectos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Estándares de Marca

Genera vídeos profesionales y compatibles con la marca sin esfuerzo, asegurando que cada vídeo se alinee con tus directrices de marca y mantenga una calidad consistente.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo
Inicia tu proyecto de vídeo utilizando nuestra capacidad de Text-to-video from script, transformando tu contenido escrito en visuales atractivos.
2
Step 2
Aplica Controles de Marca
Implementa la identidad visual de tu marca con controles de marca intuitivos, integrando sin problemas logos y colores para coincidir con tus directrices.
3
Step 3
Elige Tu Avatar AI
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar AI personalizado adecuado para representar tu marca, asegurando una presencia en pantalla consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta Contenido de Marca
Finaliza tu producción utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido de marca logre consistencia de marca en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes Alineadas con la Marca

.

Desarrolla vídeos de éxito de clientes convincentes que se alineen perfectamente con los estándares de tu marca, demostrando efectivamente el valor y construyendo confianza con tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de la marca en todo el contenido de vídeo?

HeyGen permite a los equipos mantener una estricta consistencia de marca con controles de marca intuitivos para logos, colores y fuentes. Los usuarios pueden crear y utilizar plantillas de alta calidad para asegurar que cada vídeo se alinee con las directrices de marca establecidas, agilizando el proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen crear avatares AI personalizados y generar vídeos a partir de guiones de texto?

Sí, HeyGen cuenta con capacidades avanzadas de AI, incluyendo la habilidad de generar avatares AI personalizados que reflejan tu marca. Nuestra funcionalidad de Text-to-video from script permite la producción eficiente de vídeos profesionales, transformando contenido escrito en historias visuales atractivas sin esfuerzo.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la creación de contenido templado?

HeyGen proporciona extensas plantillas y escenas, empoderando a los usuarios con opciones de personalización robustas para la producción creativa de vídeos. Esto permite a los gerentes de marketing y equipos de marca generar rápidamente vídeos de alta calidad y alineados con la marca sin requerir experiencia en codificación.

¿Ofrece HeyGen características para la Gestión de Activos Digitales y la colaboración en equipo?

HeyGen sirve como una plataforma centralizada de marca, facilitando la Gestión de Activos Digitales al permitir a los equipos almacenar y acceder a los activos de marca de manera eficiente. Sus características colaborativas aseguran que los equipos de marca puedan trabajar juntos sin problemas para estandarizar las entregas de marca y mantener las directrices digitales.

