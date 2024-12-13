Tu creador de vídeos promocionales de marca para contenido atractivo

Crea fácilmente vídeos de marketing impresionantes con plantillas y escenas profesionales.

Crea un vídeo promocional de marca de 30 segundos que demuestre lo fácil que es para los propietarios de pequeñas empresas y los gerentes de marketing lanzar nuevas campañas. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con una voz en off amigable y profesional que guíe a los espectadores a través del proceso de utilizar las extensas plantillas y escenas de HeyGen para crear sus vídeos de marketing.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un elegante creador de vídeos promocionales de 45 segundos que destaque un nuevo producto tecnológico, dirigido a desarrolladores de productos y startups tecnológicas. Emplea un estilo visual moderno y futurista con un tono claro y seguro. Usa un avatar de AI para presentar las características clave, ilustrando cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen simplifica los vídeos de productos complejos en narrativas atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para empresas SaaS y creadores de contenido educativo, haciendo que un servicio o concepto complejo sea fácil de entender. El estilo visual debe ser limpio, impulsado por infografías, con una narración calmada y autoritaria. Es crucial utilizar los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y reforzar los puntos clave, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock para obtener visuales impactantes al crear estos vídeos promocionales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional dinámico de 15 segundos para los especialistas en marketing en redes sociales y creadores de contenido, mostrando un consejo rápido o una nueva característica del producto. El estilo visual debe ser rápido y visualmente emocionante, respaldado por una pista de fondo energética y generación de voz en off concisa. Destaca la flexibilidad de HeyGen demostrando su función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, permitiendo una adaptación sin problemas de vídeos cortos en varias plataformas de redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos promocionales de marca

Crea fácilmente vídeos promocionales impresionantes para tu marca con herramientas potenciadas por AI, mejorando tu marketing y atrayendo a tu audiencia en todas las plataformas.

1
Step 1
Selecciona tu punto de partida
Comienza eligiendo entre una diversa biblioteca de plantillas profesionales o empieza con un lienzo en blanco. Nuestra interfaz intuitiva admite varios formatos de aspecto para iniciar tu proyecto.
2
Step 2
Incorpora tus activos de marca
Sube los activos únicos de tu marca, incluidos logotipos, colores e imágenes específicas. Mejora tu narrativa eligiendo de nuestra extensa colección de activos libres de derechos o integrando tus propios medios.
3
Step 3
Mejora con capacidades de AI
Aprovecha las funciones avanzadas de AI para generar automáticamente voces en off atractivas en varios idiomas y añadir subtítulos dinámicos para un mayor alcance, perfeccionando verdaderamente tu mensaje.
4
Step 4
Exporta y comparte tu promoción
Una vez que tu historia de marca esté completa, exporta fácilmente tus vídeos promocionales de alta calidad en el formato deseado. Ajusta las relaciones de aspecto para una visualización óptima en todas tus plataformas objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce vídeos de testimonios de clientes impactantes

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos testimonios en vídeo que generen confianza y demuestren el valor de tu marca de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como creador de vídeos promocionales de AI?

HeyGen te permite crear vídeos promocionales de manera sencilla utilizando funciones avanzadas de AI. Simplemente comienza con un guion, selecciona un avatar de AI, y la tecnología de texto a vídeo de HeyGen generará un vídeo promocional de marca profesional. También puedes aprovechar una variedad de plantillas personalizables para comenzar rápidamente.

¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos de marketing, incluyendo vídeos de productos atractivos, vídeos explicativos informativos y vídeos dinámicos para redes sociales. Es un creador de vídeos en línea ideal para desarrollar vídeos promocionales de marca convincentes y vídeos cortos que capturan la atención del público en varias plataformas.

¿Puede HeyGen añadir voz en off, subtítulos y música a mis vídeos promocionales?

Absolutamente, HeyGen ofrece herramientas completas para mejorar tus vídeos promocionales. Puedes generar voces en off profesionales, añadir automáticamente subtítulos para accesibilidad e incorporar música libre de derechos de su biblioteca. Estas características aseguran que tus vídeos promocionales sean pulidos e impactantes.

¿Es HeyGen un creador de vídeos en línea fácil de usar para contenido de marca?

HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos en línea intuitivo, haciendo que sea simple crear vídeos promocionales y contenido de marca. Con su interfaz fácil de usar, extensa biblioteca de plantillas y robustos controles de marca para logotipos y colores, puedes producir eficientemente vídeos promocionales de marca de alta calidad que se alineen con tu identidad.

