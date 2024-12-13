Generador de Vídeos de Posicionamiento de Marca: Potenciado por AI y Fácil

Transforma tu texto en vídeos de posicionamiento de marca atractivos sin esfuerzo, aprovechando la tecnología avanzada de Texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y emprendedores de comercio electrónico, revelando la eficiencia de crear contenido de marketing atractivo. Este vídeo necesita un estilo visual atractivo con música enérgica y explicaciones claras, destacando las diversas plantillas de vídeo disponibles y la funcionalidad intuitiva de texto a vídeo desde guion de un creador de vídeos de marketing.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una pieza de comunicación corporativa sofisticada de 60 segundos dirigida a creadores de contenido y especialistas en comunicación corporativa, ilustrando cómo transformar mensajes complejos en historias visuales atractivas. Con un estilo visual informativo, tono calmado y voz autoritaria, este vídeo debe enfatizar las avanzadas características de texto a vídeo desde guion y los controles de marca integrales para una identidad de marca consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio rápido de 15 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales y startups, diseñado para captar la atención inmediata e introducir la forma más rápida de producir contenido en vídeo. El estilo visual y de audio debe ser llamativo y alineado con las tendencias actuales, enfocándose en cómo un Generador de Vídeos de Marketing AI simplifica el proceso de creación, presentando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones y subtítulos/captions automáticos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Posicionamiento de Marca

Crea vídeos de marketing atractivos que comuniquen claramente la posición única de tu marca, de manera eficiente y precisa, para cautivar a tu audiencia.

Step 1
Pega Tu Visión
Comienza pegando tu guion en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo transforma tu contenido escrito en un vídeo dinámico, asegurando que el mensaje central de tu marca sea claro y conciso.
Step 2
Elige Tu Identidad de Marca
Selecciona entre una variedad de plantillas y utiliza los controles de Marca para integrar tu logotipo, colores de marca y otros elementos visuales, manteniendo una identidad de marca consistente en tu vídeo.
Step 3
Añade Avatares AI
Da vida a tu mensaje añadiendo avatares AI expresivos para representar tu marca. Estos presentadores virtuales ayudan a transmitir tu historia con autenticidad y compromiso.
Step 4
Exporta para Alcance Óptimo
Optimiza tu vídeo para cualquier plataforma con el redimensionamiento de relación de aspecto, luego exporta tu vídeo final de posicionamiento de marca listo para redes sociales, sitios web o campañas de marketing, asegurando el máximo impacto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes Auténticas

Aprovecha AI para crear testimonios en vídeo atractivos, construyendo confianza y reforzando la propuesta de valor de tu marca de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing atractivos?

HeyGen te permite crear campañas de marketing atractivas de manera eficiente utilizando un generador de vídeos AI avanzado. Aprovecha las plantillas de vídeo listas para usar, avatares de AI realistas y la generación de voz en off sin fisuras para articular la identidad de tu marca de manera efectiva.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la identidad de marca en todo el contenido de vídeo?

Sí, HeyGen funciona como un potente generador de vídeos de posicionamiento de marca, ofreciendo controles de marca integrales. Puedes aplicar fácilmente tus logotipos y colores únicos para asegurar una identidad de marca consistente en todos tus vídeos generados por AI para diversas plataformas como redes sociales.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos AI eficiente para empresas?

HeyGen reduce drásticamente el tiempo de producción al permitir la creación de "Texto a vídeo" desde guiones simples. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y las características potenciadas por AI permiten el desarrollo rápido de campañas de marketing de alta calidad, aumentando significativamente el tiempo ahorrado para tu equipo.

¿Optimiza HeyGen el contenido de vídeo para varias plataformas?

HeyGen permite el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto, asegurando que tus vídeos generados por AI estén perfectamente adaptados para diferentes canales y plataformas de redes sociales. Además, se pueden añadir subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso.

