Crea un dinámico vídeo de 60 segundos dirigido a gerentes de marketing y estrategas de marca, anunciando una nueva asociación de marca B2B. El estilo visual debe ser profesional y optimista, con gráficos en movimiento elegantes y una pista de fondo moderna, complementado por una voz en off clara y entusiasta. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu guion de creador de vídeos de anuncio de asociación en visuales atractivos, destacando los beneficios clave de la colaboración y las perspectivas futuras para vídeos de marketing.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para líderes de proyectos técnicos y desarrolladores de productos, detallando la integración de dos soluciones de software tras una empresa conjunta. El estilo visual y de audio debe ser limpio, informativo y preciso, incorporando grabaciones detalladas de pantalla, diagramas animados y una voz en off sofisticada y calmada. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar información técnica compleja de manera clara, asegurando un proceso de generación de vídeo de principio a fin que simplifique la narrativa de integración de productos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial atractivo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y nuevos usuarios, demostrando cómo configurar su primer proyecto colaborativo utilizando una nueva plataforma. El estilo visual y de audio debe ser amigable, claro y fácil de seguir, con gráficos brillantes y limpios, texto simple en pantalla y una narración acogedora. Selecciona entre las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para ensamblar rápidamente una guía de creador de vídeos en línea de aspecto profesional que simplifique el proceso de incorporación para nuevos usuarios.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un inspirador vídeo de historia de éxito de 1 minuto para potenciales socios de marca y ejecutivos de desarrollo empresarial, mostrando el impacto positivo de una colaboración reciente. El estilo visual y de audio debe ser auténtico, profesional y edificante, combinando testimonios genuinos con imágenes de archivo relevantes y una partitura musical motivadora. Emplea la función de generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración pulida, mejorando la narración y transmitiendo efectivamente la identidad de marca compartida y el valor de las plantillas de vídeo de asociación.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Asociación de Marca

Crea vídeos de anuncio de asociación de marca impactantes sin esfuerzo, aprovechando las características de AI y plantillas personalizables para amplificar tu mensaje a través de plataformas.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Asociación
Selecciona entre una variedad de Plantillas de Vídeo de Asociación diseñadas profesionalmente para establecer instantáneamente el tono de tu anuncio.
2
Step 2
Personaliza Tu Identidad de Marca
Aplica tu Kit de Marca único, incluyendo logotipos, colores y fuentes, para asegurar que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Genera Contenido Atractivo
Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion para transformar tu mensaje de asociación en visuales atractivos con facilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte en Todas Partes
Utiliza el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto para optimizar tu vídeo para varias plataformas de redes sociales y alcanzar una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Destaca Historias de Éxito Colaborativas

Crea vídeos atractivos con AI para mostrar resultados exitosos de clientes y logros conjuntos con socios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de asociación de marca?

HeyGen actúa como un creador de vídeos intuitivo con AI, permitiéndote generar vídeos de asociación de marca atractivos con avatares de AI y funcionalidad de texto a vídeo a partir de un simple guion. Su editor de arrastrar y soltar hace que todo el proceso sea eficiente para la generación de vídeos de principio a fin.

¿Puedo personalizar los vídeos de anuncio de asociación para que coincidan con la identidad de mi marca en HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece plantillas personalizables extensas y controles de marca robustos, incluyendo la capacidad de añadir tu logotipo y colores específicos de la marca. Esto asegura que tus esfuerzos de creador de vídeos de anuncio de asociación se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué herramientas técnicas de edición de vídeo proporciona HeyGen para crear vídeos de marketing?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas de edición intuitivas para vídeos de marketing, como generación de voz en off, subtítulos automáticos y una extensa biblioteca de medios. También puedes exportar tus vídeos en varios formatos de aspecto, asegurando una visualización óptima en diferentes plataformas de redes sociales.

¿Ofrece HeyGen plantillas específicamente para vídeos de asociación?

Sí, HeyGen cuenta con una rica colección de Plantillas de Vídeo de Asociación diseñadas profesionalmente. Estas plantillas vienen con características de AI y permiten una personalización instantánea de la marca, agilizando significativamente tu flujo de trabajo de producción de vídeos.

