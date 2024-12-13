Creador de Vídeos de la Marca del Mes: Destaca tu Éxito

Eleva tu marca del mes con vídeos publicitarios de alto rendimiento, asegurando una identidad consistente a través de potentes controles de marca (logo, colores).

Produce un inspirador vídeo de 30 segundos para destacar la marca, perfecto para una campaña de 'creador de vídeos de la marca del mes', dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan elevar su presencia en línea con un estilo visual limpio y profesional y una pista de audio animada. Utiliza los `avatares AI` de HeyGen y `Texto a vídeo desde guion` para crear vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vibrante reel de 15 segundos para redes sociales, diseñado como un vídeo promocional rápido para captar la atención de los creadores de contenido, con un estilo visual dinámico y música de fondo a la moda. Aprovecha los `Plantillas y escenas` extensas de HeyGen y la eficiente `Generación de voz en off` para presentar rápidamente un nuevo producto o servicio.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio publicitario convincente de 45 segundos para negocios de comercio electrónico, concebido como un vídeo publicitario de alto rendimiento con una estética visual elegante y dinámica y una voz en off persuasiva y directa. Incorpora los `Subtítulos/captions` automatizados de HeyGen y el rico `Soporte de biblioteca de medios/stock` para producir un resultado pulido y enfocado en la conversión con el `Creador de vídeos promocionales AI`.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo integral de 60 segundos para estrategas de marketing digital, mostrando cómo un creador de vídeos en línea puede revolucionar el mensaje de la marca, con un `avatar AI` amigable e informativo que narra la historia. Emplea las capacidades flexibles de `Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto` y `Texto a vídeo desde guion` avanzadas de HeyGen para demostrar las posibilidades creativas de contenido a través de plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de la Marca del Mes

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de 'Marca del Mes' que cautiven a tu audiencia y muestren historias únicas, todo impulsado por AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu vídeo de 'Marca del Mes' seleccionando entre una variedad de plantillas y escenas profesionales diseñadas para resaltar la historia y las ofertas de la marca elegida.
2
Step 2
Crea tu Narrativa
Da vida a tu guion utilizando nuestra función de Texto a vídeo desde guion para generar escenas y diálogos automáticamente, alineándose con el mensaje de tu marca.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca utilizando completos controles de marca (logo, colores) para mantener un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de 'Marca del Mes' y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto para compartirlo sin problemas en todas tus plataformas de redes sociales y alcanzar una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla poderosos testimonios en vídeo e historias de éxito para construir confianza y promocionar tu 'marca del mes' de manera auténtica.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing creativo?

HeyGen actúa como un potente Creador de Vídeos Promocionales AI, permitiéndote crear fácilmente vídeos de marketing atractivos. Puedes aprovechar los avatares AI y una amplia gama de plantillas y escenas para dar vida a tu visión creativa rápidamente.

¿Ofrece HeyGen capacidades de texto a vídeo para mis guiones?

Sí, HeyGen cuenta con una avanzada funcionalidad de texto a vídeo desde guion, que te permite transformar contenido escrito en vídeos sociales atractivos con visuales AI y voces en off realistas sin esfuerzo.

¿Qué controles de marca están disponibles dentro de HeyGen para mis proyectos de vídeo?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote integrar sin problemas tu logo, colores específicos de la marca y otros elementos en tus vídeos. Esto asegura que cada proyecto de creador de vídeos en línea mantenga una identidad de marca consistente.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos publicitarios de alto rendimiento de manera eficiente?

Absolutamente. HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos con su extensa biblioteca de medios, ofreciendo fotos y vídeos de stock. Esto te permite producir vídeos publicitarios de alto rendimiento y contenido promocional de manera rápida y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo