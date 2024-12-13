Creador de Vídeos de Noticias de Marca: Actualizaciones Instantáneas y Profesionales

Transforma tus ideas en vídeos de noticias de marca impactantes al instante, aprovechando la tecnología avanzada de texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos destacando el lanzamiento de un nuevo producto, diseñado para propietarios de pequeñas empresas que desean aprovechar un "creador de vídeos de noticias de marca" sin una producción extensa. El estilo visual debe ser elegante, con gráficos en movimiento modernos y paletas de colores vibrantes, complementado por una banda sonora profesional y animada. Muestra lo fácil que es para los usuarios adaptar "plantillas de vídeo" para ajustarse a la identidad de su marca utilizando la función de Plantillas y escenas de HeyGen, haciendo que la creación de vídeos complejos sea accesible e impactante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 30 segundos dirigido a creadores de contenido que buscan soluciones innovadoras de voz, demostrando el poder de un "editor de vídeo con IA". Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y minimalista con grabaciones de pantalla claras y animaciones sutiles, mejorado por una narración nítida y natural de "voces de IA". Destaca la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, ilustrando cómo los creadores pueden convertir rápidamente texto en discurso realista para tutoriales o explicaciones atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marketing atractivo de 60 segundos para equipos de marketing enfocados en alcanzar una audiencia más amplia y accesible, transformando "texto a vídeo" con una facilidad sin igual. La estética del vídeo debe ser profesional e informativa, utilizando animaciones de texto dinámicas y visuales impactantes, subrayado por una partitura musical inspiradora pero tranquila. Enfatiza la función de Subtítulos/captions de HeyGen, mostrando lo fácil que es para los usuarios añadir subtítulos precisos y elegantes para asegurar que su mensaje resuene con cada espectador.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio vibrante de 20 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing digital que necesitan generar contenido cautivador rápidamente, enfocándose en la integración perfecta de "avatares de IA". Visualmente, el vídeo debe ser rápido, colorido y altamente atractivo, presentando diversos avatares de IA interactuando en varias escenas, con una pista de fondo moderna y de tendencia. Demuestra el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, ilustrando cómo los usuarios pueden combinar sin esfuerzo activos de stock profesionales con sus avatares elegidos para crear narrativas visuales impresionantes al instante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias de Marca

Crea sin esfuerzo vídeos de noticias de marca cautivadores usando IA, desde el guion inicial hasta los visuales pulidos, involucrando a tu audiencia con contenido profesional.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu historia de noticias de marca. La potente IA de HeyGen utiliza Texto a vídeo desde el guion para transformar instantáneamente tu texto en una narrativa visual dinámica.
2
Step 2
Elige Activos Visuales
Mejora tu historia seleccionando de nuestra extensa biblioteca de Plantillas y escenas y activos de stock. Encuentra fácilmente los visuales perfectos para complementar tus actualizaciones de marca de última hora.
3
Step 3
Personaliza con Branding
Integra la identidad de tu empresa sin problemas. Aplica tu logo, colores de marca y utiliza los controles de Branding de HeyGen para asegurar que cada vídeo refleje tu estilo único.
4
Step 4
Genera Voz y Exporta
Añade una narración profesional seleccionando entre diversas voces de IA. Una vez perfeccionado, exporta fácilmente tu vídeo de noticias de marca en varios formatos de aspecto para compartir sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

.

Transforma testimonios de clientes en dinámicos vídeos de noticias de marca, construyendo confianza y credibilidad con contenido auténtico generado por IA y plantillas de vídeo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de marketing cautivadores sin esfuerzo a través de una amplia gama de plantillas de vídeo. Puedes personalizarlas fácilmente con opciones de personalización de marca, integrar animaciones y utilizar un creador de intros para lograr un aspecto profesional.

¿HeyGen admite la conversión de texto a vídeo?

Sí, HeyGen es excelente en la conversión de texto a vídeo, transformando tus guiones en contenido dinámico al instante. Elige entre una variedad de voces de IA realistas para narrar tu mensaje a la perfección.

¿Qué activos creativos están disponibles en el editor de vídeo con IA de HeyGen?

El editor de vídeo con IA de HeyGen ofrece una extensa biblioteca de medios con activos de stock, música de fondo y opciones para subtítulos y tercios inferiores para mejorar tu contenido. Esto hace que la creación de vídeos sea completa y visualmente atractiva.

¿Puede HeyGen usarse como un creador de vídeos de noticias de marca?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de noticias de marca ideal, permitiéndote generar anuncios profesionales rápidamente. Aprovecha los avatares de IA y las robustas características de personalización de marca para mantener una identidad de marca consistente en todas tus actualizaciones de noticias.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo