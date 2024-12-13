Crea un vídeo convincente de 1 minuto que demuestre cómo el "generador de mensajes de marca" de HeyGen empodera a los usuarios para superar los "bloqueos creativos" proporcionando textos instantáneos y relevantes. Dirígete a emprendedores ocupados y profesionales del marketing con un estilo visual brillante y dinámico, destacando texto en pantalla y una voz en off segura y profesional. Muestra el proceso fluido de transformar el texto generado en un vídeo pulido usando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, enfatizando la eficiencia y facilidad de uso para propietarios de pequeñas empresas.

Generar Vídeo