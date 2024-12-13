Generador de Mensajes de Marca: Desbloquea Tu Voz de Marca con IA

Supera los bloqueos creativos y asegura una mensajería coherente para todo tu contenido, incluyendo la poderosa creación de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto que demuestre cómo el "generador de mensajes de marca" de HeyGen empodera a los usuarios para superar los "bloqueos creativos" proporcionando textos instantáneos y relevantes. Dirígete a emprendedores ocupados y profesionales del marketing con un estilo visual brillante y dinámico, destacando texto en pantalla y una voz en off segura y profesional. Muestra el proceso fluido de transformar el texto generado en un vídeo pulido usando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, enfatizando la eficiencia y facilidad de uso para propietarios de pequeñas empresas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 1.5 minutos dirigido a los especialistas en marketing digital y estrategas de contenido, ilustrando cómo la "IA generativa" sustenta la "mensajería coherente" para diversos contenidos de marketing. Emplea una estética visual moderna y elegante con grabaciones de pantalla mostrando la herramienta en acción, acompañadas de una voz en off calmada e instructiva. El vídeo debe resaltar cómo los "avatares de IA" de HeyGen pueden entregar estos mensajes uniformes a través de diferentes canales, manteniendo una presentación profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo promocional de 1 minuto dirigido a gerentes de marca y redactores, demostrando cómo aprovechar un "generador de texto de IA" para perfeccionar tu "mensaje de marca" principal. El estilo visual debe ser pulido y corporativo, con transiciones dinámicas y texto profesional en pantalla. Enfatiza cómo las capacidades de "Generación de voz en off" de HeyGen pueden dar vida a este mensaje refinado con una variedad de voces naturales, asegurando el máximo impacto en la refinación de tus textos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo integral de 2 minutos para los especialistas en marketing por correo electrónico y propietarios de pequeñas empresas, detallando cómo un "redactor de IA" puede mejorar drásticamente la eficiencia de las campañas de "email marketing". Adopta un enfoque visual claro y paso a paso con gráficos limpios y una voz en off entusiasta y útil. Integra los "Subtítulos/captions" de HeyGen para mejorar la accesibilidad y el compromiso, ilustrando cómo el texto generado puede integrarse sin problemas en contenido de vídeo atractivo, comunicando efectivamente tu propuesta de valor.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Mensajes de Marca

Desarrolla y mantén sin esfuerzo una voz de marca fuerte y coherente en todas tus comunicaciones con nuestro generador inteligente de mensajes de marca.

1
Step 1
Crea Tu Perfil de Marca
Usa el generador de texto de IA para introducir y establecer el tono de voz único de tu marca y los principios de mensajería principales.
2
Step 2
Añade Tu Resumen de Contenido
Pega tus ideas clave o un borrador preliminar en el redactor de IA para generar diversas opciones de mensajes de marca para cualquier campaña.
3
Step 3
Elige Tu Mejor Mensaje
Selecciona el texto más impactante y refínalo usando IA generativa para asegurar una mensajería coherente alineada con el estilo único de tu marca.
4
Step 4
Aplica el Mensaje al Contenido
Aplica sin problemas tu mensaje de marca refinado en diversos contenidos de marketing, mejorando tus vídeos con Texto a vídeo desde guion.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

.

Crea vídeos de IA impactantes a partir de testimonios de clientes para fortalecer la credibilidad de tu marca y resaltar tu propuesta de valor.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen una voz de marca coherente en todo mi contenido?

HeyGen te permite mantener una identidad de marca cohesiva aprovechando sus capacidades de IA. Su generador de texto de IA ayuda a crear guiones que reflejan la voz única de tu marca, asegurando una mensajería coherente en todo tu contenido de vídeo.

¿Puede HeyGen generar contenido de marketing de manera eficiente a partir de un guion simple?

Absolutamente. HeyGen agiliza la creación de contenido de marketing transformando guiones en vídeos profesionales usando IA generativa. Simplemente proporcionas tu texto, y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, completa con avatares de IA y voces en off, da vida a tu mensaje.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para refinar textos y superar bloqueos creativos?

HeyGen integra avanzadas características de IA generativa para ayudar a los usuarios a refinar sus textos y superar bloqueos creativos de manera efectiva. Como generador de texto de IA y redactor de IA, asiste en estructurar tus guiones para un máximo impacto, asegurando que tu contenido esté pulido y preciso antes de la producción de vídeo.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a integrar la identidad visual de mi marca en los vídeos?

HeyGen ofrece controles de marca integrales para integrar sin problemas la identidad visual de tu marca en cada vídeo. Puedes aplicar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores específicos de la marca y utilizar plantillas y escenas personalizables para asegurar una apariencia cohesiva y profesional que se alinee con tu marca.

