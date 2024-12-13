Creador de Vídeos de Mensaje de Marca: Cuenta Tu Historia con IA

Eleva tus vídeos de marketing y mejora tu identidad de marca con avatares de IA cautivadores que dan vida a tu historia.

Imagina un vídeo de mensaje de marca de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, enfatizando la narración auténtica. Este vídeo debe presentar imágenes cálidas y acogedoras de diversos emprendedores y una voz en off confiada y amigable que explique cómo transmitir eficazmente su identidad de marca única. La función de "generación de voz en off" de HeyGen puede dar vida a su narrativa con facilidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de producto dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de marketing que lanzan nuevos productos innovadores. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando animaciones vibrantes para resaltar las características clave, acompañado de una banda sonora contemporánea y animada. Los usuarios pueden aprovechar las extensas "plantillas y escenas" de HeyGen para construir rápidamente contenido de vídeo de marketing atractivo que capture la atención.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo profesional de 60 segundos que muestre la visión de una empresa, destinado a comunicaciones corporativas internas o presentaciones para partes interesadas externas. La estética visual debe ser pulida y autoritaria, presentando diversos avatares de IA que transmitan mensajes clave con audio claro y bien modulado. Esta capacidad de creador de vídeos de IA asegura una representación de marca consistente en todas las comunicaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un breve vídeo de marketing de 15 segundos ideal para creadores de contenido y gestores de redes sociales que buscan aumentar su interacción en plataformas sociales. Este vídeo necesita un estilo visual rápido y moderno, "subtítulos/captions" vibrantes en pantalla y música de fondo enérgica para captar la atención de inmediato. La función de "subtítulos/captions" de HeyGen hace que estos clips cortos e impactantes sean fácilmente accesibles.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mensaje de Marca

Crea fácilmente vídeos de mensaje de marca profesionales y atractivos que resuenen con tu audiencia y fortalezcan tu identidad de marca usando la intuitiva IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Comienza con Texto
Comienza elaborando tu mensaje de marca principal. Simplemente pega tu guion en HeyGen, aprovechando su capacidad de Texto a vídeo desde guion para transformar tu narrativa en una historia visual. Esta es la base para una poderosa narración de marca.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Elementos de Marca
Mejora tu mensaje eligiendo entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente. Personaliza tu vídeo con los colores únicos de tu marca, logotipo y otros activos visuales para asegurar la consistencia con tu identidad de marca general.
3
Step 3
Añade Avatares de IA o Voces en Off Atractivas
Da vida a tu mensaje de marca con avatares de IA dinámicos que pueden presentar tu contenido con un toque humano. Alternativamente, genera voces en off realistas para narrar tu vídeo, asegurando claridad e impacto para tus vídeos profesionales.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo de Marca
Una vez que tu vídeo de mensaje de marca esté perfecto, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas de redes sociales. Tu vídeo de alta calidad está ahora listo para alcanzar a tu audiencia objetivo y elevar tus esfuerzos de marketing en vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Éxito Auténtico de los Clientes

.

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en historias de éxito en vídeo profesionales y atractivas impulsadas por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de mensaje de marca?

HeyGen es un potente creador de vídeos de mensaje de marca que te permite crear vídeos profesionales que resuenan. Nuestra plataforma ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca y diversas plantillas, para asegurar que tu identidad de marca se comunique de manera consistente y poderosa utilizando avatares de IA atractivos para la narración.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de IA ideal para campañas de marketing?

HeyGen destaca como un eficaz creador de vídeos de IA para todas tus necesidades de marketing en vídeo. Transforma eficientemente tus guiones en visuales atractivos con funciones avanzadas de texto a vídeo y voces en off de alta calidad. El editor intuitivo de arrastrar y soltar simplifica la creación de vídeos profesionales, haciendo que tus esfuerzos de marketing sean más impactantes.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente, HeyGen soporta una amplia gama de contenido de marketing en vídeo, desde explicaciones de productos atractivas hasta publicaciones dinámicas para plataformas de redes sociales. Con nuestras versátiles plantillas y capacidades de cambio de relación de aspecto, puedes adaptar fácilmente tus vídeos profesionales para ajustarse a cualquier canal de redes sociales, mejorando tu narración con animaciones.

¿Qué tan fácil de usar es la plataforma de HeyGen para la creación y personalización de vídeos?

HeyGen cuenta con un editor de arrastrar y soltar excepcionalmente fácil de usar, simplificando la creación de vídeos profesionales para todos. Puedes personalizar sin esfuerzo cada elemento, desde avatares de IA y escenas hasta subtítulos y captions, asegurando que tus vídeos se alineen perfectamente con tu visión. Nuestra plataforma también facilita la colaboración en equipo para un flujo de trabajo sin problemas.

