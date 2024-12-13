Generador de Vídeos de Mensaje de Marca: Crea Vídeos Atractivos con IA

Transforma tus guiones en vídeos profesionales y coherentes con la marca utilizando generación avanzada de texto a vídeo.

Crea un vídeo de mensaje de marca convincente de 45 segundos dirigido a empresas tecnológicas B2B, mostrando cómo un avatar de IA de última generación puede articular soluciones complejas. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con elementos de interfaz de usuario modernos, acompañado de una voz en off autoritaria que establezca confianza y experiencia, aprovechando las capacidades de avatares de IA y generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio creativo en vídeo de 30 segundos para pequeñas empresas de comercio electrónico, demostrando lanzamientos de productos rápidos con alto impacto visual. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico y moderno, incorporando colores brillantes y transiciones dinámicas, acompañado de música de fondo animada. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock para una rápida personalización y destacar características específicas del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos para startups innovadoras, aclarando un nuevo concepto de servicio o producto complejo. El estilo visual y de audio debe ser claro, informativo y visualmente atractivo, utilizando gráficos animados y un narrador amigable y conocedor. Esta narrativa debe enfatizar el poder de la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen y los Subtítulos/captions automáticos para llegar a una audiencia más amplia, reflejando una escritura de guiones inteligente y efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 15 segundos para profesionales de marketing y gestores de redes sociales, ilustrando cómo mantener un mensaje de marca coherente en diversas plataformas para campañas de redes sociales impactantes. El estilo visual del vídeo debe ser rápido y visualmente atractivo, con cortes rápidos y audio de tendencia. Aprovecha el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y el diverso soporte de la biblioteca de medios/stock para adaptar rápidamente el contenido a varios canales, optimizando su producción de vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Mensaje de Marca

Crea vídeos de mensaje de marca convincentes sin esfuerzo, transformando tu texto en contenido profesional y coherente con la marca listo para cualquier plataforma con IA de vanguardia.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza creando o pegando el mensaje de tu marca en nuestro editor de texto a vídeo. Nuestra asistencia de Escritura de Guiones Inteligente te ayuda a refinar tu contenido para una comunicación impactante, asegurando que tu mensaje principal sea claro y conciso.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca en pantalla. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con la identidad de tu marca, dando vida a tu mensaje con un portavoz profesional.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Integra la identidad visual de tu marca añadiendo logotipos, seleccionando colores de marca e incorporando elementos de fondo. Personaliza cada aspecto para asegurar que tu vídeo esté verdaderamente alineado con la marca, reflejando tu estilo único.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo configurando la relación de aspecto deseada y luego expórtalo en alta definición. Comparte sin problemas tu poderoso mensaje de marca en todas tus campañas de marketing y canales de redes sociales para involucrar efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla testimonios en vídeo persuasivos y estudios de caso utilizando IA para construir confianza y fortalecer la reputación de tu marca con historias auténticas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar las campañas de marketing en vídeo de mi marca?

HeyGen funciona como un generador de vídeos de marca con IA, permitiéndote producir creatividades de anuncios en vídeo atractivas. Personaliza tu contenido con controles de marca y plantillas predefinidas para asegurar que cada vídeo refleje el mensaje único de tu marca para campañas de marketing efectivas.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de texto a vídeo eficiente?

HeyGen optimiza la producción de vídeos transformando guiones en vídeos pulidos utilizando avatares de IA realistas y voces en off naturales. Este generador de texto a vídeo reduce significativamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos para crear contenido de vídeo de alta calidad.

¿Puede HeyGen crear vídeos atractivos para diversas plataformas como redes sociales?

Sí, HeyGen es un generador de vídeos con IA versátil perfecto para producir contenido atractivo como vídeos explicativos y creatividades de anuncios en vídeo para redes sociales. Con opciones de personalización y redimensionamiento de relación de aspecto, puedes adaptar fácilmente tus vídeos para varias plataformas.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad de los vídeos y un mayor compromiso de la audiencia?

HeyGen, un avanzado generador de vídeos con IA, mejora la accesibilidad y el compromiso de los vídeos a través de la generación versátil de voces en off y subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que tu producción de vídeo llegue y resuene efectivamente con audiencias diversas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo