Creador de Vídeos de Identidad de Marca: Crea Vídeos Alineados con tu Marca al Instante

Crea sin esfuerzo vídeos alineados con tu marca que resuenen con tu audiencia, aprovechando controles avanzados de branding para la consistencia.

552/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los responsables de marketing de comercio electrónico y gerentes de producto, imagina un vídeo de marketing de 45 segundos que muestre dinámicamente productos e integre testimonios auténticos de clientes. El estilo visual y de audio debe ser elegante y moderno, con una locución profesional y articulada. Este vídeo demostraría cómo los "avatares de AI" de HeyGen pueden personalizar y amplificar cualquier proyecto de "creador de vídeos de marketing", entregando mensajes convincentes directamente a los clientes potenciales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vibrante vídeo de 15 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido e influencers que buscan una "creación de vídeos" rápida e impactante. El estilo visual debe ser dinámico, incorporando tipografía cinética y transiciones brillantes y llamativas, acompañado de música de fondo enérgica y de moda. Enfatiza cómo la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen puede transformar texto simple en "contenido para redes sociales" cautivador en minutos, perfecto para publicaciones diarias.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un vídeo promocional atractivo de 60 segundos para organizadores de eventos y conferencias, centrado en crear "vídeos promocionales" profesionales. Su estética debe ser sofisticada y corporativa, utilizando metraje B-roll de alta calidad y una locución clara, autoritaria pero acogedora. Enfatiza cómo la "Generación de locuciones" de HeyGen asegura una narración de audio de alta calidad, haciendo que las tareas complejas de "creador de vídeos" sean simples y efectivas para eventos a gran escala.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Identidad de Marca

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing profesionales que se alineen perfectamente con tu identidad de marca utilizando el generador de vídeos AI de HeyGen y sus completos controles de branding.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando una plantilla profesional o introduce tu guion para aprovechar nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para una generación rápida de contenido.
2
Step 2
Aplica tu Identidad de Marca
Asegura la consistencia de la marca integrando tu logotipo y colores a través de nuestros completos controles de Branding (logotipo, colores).
3
Step 3
Añade Elementos Dinámicos
Mejora tu vídeo con visuales atractivos incorporando avatares de AI realistas para presentar tu mensaje con impacto.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Plataforma
Finaliza tu vídeo de marketing y prepáralo para varias plataformas utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptarse a cualquier pantalla.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Demuestra Confianza en la Marca con Historias de Éxito

.

Crea vídeos AI convincentes que muestren historias de éxito de clientes para generar confianza y fortalecer la credibilidad y el atractivo de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de marketing profesionales sin esfuerzo con su interfaz intuitiva y su extensa biblioteca de plantillas. Puedes generar rápidamente contenido atractivo para redes sociales o anuncios de vídeo, aprovechando un proceso de creación de vídeos sin complicaciones.

¿Puede HeyGen asegurar que mi identidad de marca se refleje consistentemente en mi contenido de vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece robustos controles de branding, permitiéndote incorporar fácilmente tu logotipo, colores y otros elementos visuales de marca en cada vídeo. Esto asegura una identidad de marca cohesiva en todo tu contenido de vídeo generado.

¿Qué tipos de vídeos profesionales se pueden generar utilizando las capacidades de AI de HeyGen?

El potente Generador de Vídeos AI de HeyGen te permite producir una amplia gama de vídeos profesionales, incluyendo vídeos explicativos dinámicos y vídeos promocionales atractivos. Con características como avatares de AI y generación de locuciones, las posibilidades para la creación de vídeos impactantes son vastas.

¿Qué tan sencillo es transformar texto en contenido de vídeo profesional con HeyGen?

HeyGen hace que la creación de texto a vídeo sea notablemente sencilla. Nuestra plataforma te permite convertir sin esfuerzo tu guion en un vídeo pulido utilizando nuestra interfaz fácil de usar, posicionando a HeyGen como un líder en creación de vídeos AI para todas tus necesidades.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo