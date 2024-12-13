Generador de Videos de Identidad de Marca: Crea Videos Profesionales Ahora

Eleva tu marca con plantillas de video personalizables y potentes controles de branding, asegurando una identidad visual consistente.

Crea un video de identidad de marca cautivador de 45 segundos para emprendedores creativos y propietarios de pequeñas empresas, mostrando su historia única con un estilo visual moderno y vibrante y música de fondo enérgica. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para dar vida a la personalidad de su marca, dejando una impresión memorable con plantillas y escenas dinámicas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de redes sociales atractivo de 30 segundos dirigido a gerentes de marketing y estrategas de redes sociales, empleando un estilo visual dinámico y consciente de las tendencias, combinado con una locución clara y profesional. Utiliza la capacidad robusta de generación de locuciones de HeyGen para entregar mensajes clave de marketing, transformando rápidamente un guion en un video pulido usando Texto a video desde guion para campañas de marketing.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de marca elegante de 60 segundos para startups tecnológicas y gerentes de producto anunciando un producto innovador, con una estética visual de alta tecnología complementada por una banda sonora instrumental sofisticada. Usa la funcionalidad de Texto a video desde guion de HeyGen para articular características complejas de manera concisa, asegurando una amplia accesibilidad con subtítulos automáticos generados por el generador de video AI.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una pieza de comunicación corporativa de 50 segundos para agencias de branding y equipos corporativos, mostrando elegantemente el logotipo de una empresa y su identidad visual a través de visuales minimalistas e inspiradores y música de fondo calmante. Integra varios activos de alta calidad del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, asegurando que el resultado final esté perfectamente adaptado a través de plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para máxima personalización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Videos de Identidad de Marca

Crea rápidamente videos de identidad de marca atractivos con herramientas impulsadas por AI, asegurando un mensaje y atractivo visual consistentes en todos tus canales de marketing.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Elige de una diversa biblioteca de plantillas de video profesionales para iniciar tu proyecto. Estas plantillas proporcionan una base estructurada, permitiéndote construir la historia de tu marca de manera eficiente.
2
Step 2
Personaliza Tus Elementos de Marca
Integra tu identidad de marca única utilizando controles de branding. Sube tu logotipo de marca, selecciona colores personalizados y elige fuentes consistentes con la marca para asegurar que cada elemento refleje la estética de tu empresa.
3
Step 3
Genera Contenido Atractivo
Da vida a tu guion con generación de locuciones de alta calidad. Selecciona entre una variedad de voces AI de sonido natural para narrar el mensaje de tu marca con claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu video utilizando la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Adapta tu contenido para varias plataformas, luego descárgalo en alta definición, listo para su distribución en tus videos de redes sociales y campañas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias de Éxito de Clientes Impactantes

.

Desarrolla videos AI convincentes que destacan experiencias positivas de clientes, construyendo confianza y reforzando la credibilidad de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis videos de identidad de marca?

HeyGen funciona como un potente generador de videos de identidad de marca, ofreciendo opciones de personalización robustas para alinearse con tus guías visuales únicas. Puedes integrar fácilmente tu logotipo de marca y utilizar controles de branding completos para mantener una estética consistente en todo tu contenido de video AI.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de videos de marca efectivo?

HeyGen se destaca como un creador de videos de marca efectivo debido a su interfaz de edición intuitiva de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas de video personalizables. Estas herramientas de AI permiten una creación rápida, permitiéndote transformar texto en videos pulidos para diversas campañas de marketing de manera eficiente.

¿Puede HeyGen crear locuciones personalizadas y avatares AI para mi contenido?

Absolutamente, HeyGen es un generador de video AI de vanguardia que permite la creación de locuciones personalizadas altamente realistas y avatares AI expresivos. Aprovechando la AI generativa, puedes dar vida a tus guiones con voces diversas y presentadores visuales, mejorando tu narrativa digital.

¿Cómo apoya HeyGen las campañas de marketing con video AI?

HeyGen proporciona las herramientas para producir rápidamente videos AI de alta calidad para tus campañas de marketing y videos de redes sociales. Sus capacidades, incluyendo la generación de texto a video y un editor de video versátil, permiten la creación eficiente de contenido visual atractivo que captura la atención de la audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo