Tu Generador Definitivo de Vídeos de Historia de Marca

Crea vídeos de historia de marca impactantes sin esfuerzo. Nuestros avatares de IA narran tu historia única con impacto.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de 45 segundos impulsado por IA sobre la historia de una marca, específicamente dirigido a agencias de marketing y creadores de contenido, diseñado para transmitir poderosamente el ethos innovador de una empresa. Esta producción visualmente elegante y moderna, mejorada con música de fondo dinámica, aprovechará los avatares de IA de HeyGen para una narración carismática e integrará sin problemas plantillas y escenas sofisticadas para una presentación verdaderamente vanguardista.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo vibrante de 30 segundos destacando una marca, perfecto para marcas de comercio electrónico y especialistas en marketing digital, destinado a un rápido despliegue como contenido en redes sociales para anunciar una nueva oferta. Este vídeo exige un estilo visual rápido y llamativo, energizado por música de fondo animada y complementado con subtítulos claros y concisos, que se pueden agregar sin esfuerzo utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen y luego adaptarse con precisión para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Concibe un vídeo narrativo corporativo autoritario de 60 segundos, dirigido a comunicaciones corporativas y gerentes de marca, detallando los aspectos fundamentales y la evolución de sus elementos de marca. Este vídeo de diseño limpio y profesional contará con una voz en off segura y articulada, producida enteramente con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, sutilmente reforzada por medios ricos de la biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar su mensaje y credibilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Historia de Marca

Transforma sin esfuerzo la narrativa de tu marca en historias visuales impactantes para marketing y redes sociales usando nuestro generador de vídeos impulsado por IA.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion detallado de historia de marca en nuestro editor. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion transforma instantáneamente tu narrativa en un esquema visual dinámico.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA realistas para ser los presentadores cautivadores del viaje de tu marca, añadiendo un toque humano a tu historia.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Añade una narración convincente a tu vídeo utilizando nuestra avanzada función de generación de voces en off, asegurando que la historia de tu marca se escuche con claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta Tu Historia de Marca
Exporta tu vídeo de historia de marca completado en alta definición, utilizando las robustas capacidades de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de nuestra plataforma para compartir sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios de Vídeo de Historia de Marca Impactantes

Produce anuncios de vídeo de alto rendimiento que destacan el viaje de tu marca, impulsando el compromiso y el reconocimiento de la marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de historia de marca impactantes?

HeyGen permite a las empresas generar cautivadores "vídeos de historia de marca" utilizando avanzados "avatares de IA" y tecnología de "texto a vídeo". Esto permite narrativas personalizadas que resuenan con tu audiencia y mejoran tus esfuerzos de "marketing".

¿Cuál es el proceso de HeyGen para transformar guiones en vídeo?

HeyGen ofrece un flujo de trabajo simplificado de "texto a vídeo" y "guion a vídeo", permitiendo a los usuarios introducir su texto y generar vídeos profesionales con facilidad. Su "interfaz fácil de usar" simplifica todo el proceso de creación de vídeos.

¿HeyGen admite la personalización de marca con avatares de IA y voces en off?

Absolutamente, HeyGen te permite integrar tus "elementos de marca" y utilizar diversos "avatares de IA" junto con "voces en off" de alta calidad para mantener una identidad de marca consistente en todo tu contenido de vídeo. Esto es ideal para "explicadores de productos" y "anuncios de vídeo".

¿Puede HeyGen producir vídeos de alta calidad adecuados para varios canales de marketing?

Sí, como un avanzado "generador de vídeos de IA", HeyGen está diseñado para producir vídeos de calidad profesional, incluyendo opciones para "salida en 4K", optimizados para diverso "contenido en redes sociales" y campañas de "marketing". Asegura que tus visuales sean nítidos y atractivos en todas las plataformas.

