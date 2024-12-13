Creador de Vídeos Esenciales de Marca: Crea Vídeos Acorde con la Marca Rápidamente

Produce rápidamente contenido de vídeo profesional y acorde con la marca con plantillas y escenas personalizables, haciendo que la creación de contenido de vídeo sea sencilla y rentable.

485/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital, explicando cómo aprovechar HeyGen para la creación eficiente de contenido de vídeo, transformando ideas escritas en visuales atractivos. Adopta un estilo visual claro y atractivo con superposiciones de texto animado y una voz en off amigable y autoritaria, enfatizando la integración fluida de texto a vídeo desde el guion y las capacidades profesionales de generación de voz en off.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de anuncio corporativo de 60 segundos para marcas de comercio electrónico, con el objetivo de llegar a una audiencia global con un mensaje coherente. La estética debe ser elegante y sofisticada, utilizando metraje de archivo de alta calidad y transiciones elegantes, complementado con música de fondo calmada y profesional. Demuestra cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y los subtítulos/captions automáticos aseguran una accesibilidad generalizada y un producto final pulido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de 30 segundos para redes sociales dirigido a los gestores de redes sociales, ilustrando la facilidad de crear vídeos dinámicos y únicos. El estilo visual debe ser juguetón y vibrante con transiciones rápidas y avatares AI personalizados, acompañado de música animada y de tendencia. Enfócate en la libertad creativa que ofrecen las herramientas de edición de vídeo de HeyGen y la flexibilidad de redimensionar y exportar en diferentes relaciones de aspecto para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Esenciales de Marca

Crea contenido de vídeo profesional y acorde con la marca sin esfuerzo. Aprovecha las funciones impulsadas por AI y las plantillas de marca personalizables para producir vídeos atractivos para cualquier propósito.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Marca
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo de marca, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad establecida de tu marca y mantenga un aspecto consistente y acorde con la marca.
2
Step 2
Crea con Funciones Impulsadas por AI
Genera escenas y personajes dinámicos utilizando funciones impulsadas por AI, incluyendo conversión de texto a vídeo, voces en off realistas y avatares AI personalizables, para acelerar tu producción.
3
Step 3
Selecciona y Mejora los Medios
Refina tu vídeo utilizando nuestras completas herramientas de edición de vídeo. Añade subtítulos, integra medios de una vasta biblioteca de stock y ajusta cada elemento para una producción pulida y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Produce contenido de vídeo de alta calidad exportando tu creación final. Elige relaciones de aspecto apropiadas para varias plataformas, haciéndolo listo para alcanzar eficientemente a tu audiencia global.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Historias de Éxito de Clientes Atractivas

.

Crea testimonios en vídeo convincentes con AI para resaltar experiencias positivas de clientes y construir credibilidad de marca sin esfuerzo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de vídeo usando AI?

HeyGen aprovecha las funciones impulsadas por AI, incluyendo avatares AI y conversión de texto a vídeo desde guiones, para simplificar todo el proceso de creación de contenido de vídeo. Los usuarios pueden generar rápidamente vídeos atractivos, a menudo comenzando desde plantillas de vídeo de marca, asegurando una salida de alta calidad con un esfuerzo mínimo.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para la producción de vídeos acorde con la marca?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios incorporar sus logotipos y colores específicos para asegurar que cada vídeo sea consistentemente acorde con la marca. Con funciones como un constructor de personajes personalizados, puedes personalizar avatares AI para alinearse perfectamente con la identidad visual de tu marca.

¿HeyGen proporciona recursos para mejorar creativamente el contenido de vídeo?

Absolutamente, HeyGen incluye una biblioteca de medios completa con música libre de derechos y diversos activos de stock para enriquecer tu contenido de vídeo. Estos recursos, junto con herramientas intuitivas de edición de vídeo, te permiten crear narrativas visuales profesionales y atractivas.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing versátiles para una audiencia global?

HeyGen es un potente creador de vídeos de marketing que soporta varias relaciones de aspecto y ofrece generación de voz en off y características de subtítulos, facilitando la adaptación del contenido para una audiencia global. Esta versatilidad asegura que tu mensaje resuene efectivamente en diferentes plataformas y regiones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo