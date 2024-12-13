Generador de Vídeos de Cumplimiento de Marca: Crea Vídeos Alineados con la Marca Rápidamente

Asegúrate de que cada vídeo de formación esté alineado con la marca y cumpla con las normativas. Aprovecha los controles de marca de HeyGen y las plantillas impulsadas por AI para obtener contenido consistente y de alta calidad que ahorra tiempo y dinero.

Imagina un vídeo de 45 segundos diseñado para equipos de marketing y gestores de marca, mostrando lo fácil que es generar un vídeo de cumplimiento de marca. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando elementos de diseño moderno y con una voz en off optimista y segura. Este vídeo demostrará el poder de los avatares de AI de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde guion para mantener 'vídeos alineados con la marca' en todas las comunicaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y agencias creativas, ilustrando la rapidez y consistencia de usar un generador de vídeos AI. Visualmente, debe ser dinámico y atractivo, con gráficos vibrantes y una voz en off clara y entusiasta. El enfoque estará en aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen y la generación de voz en off para producir contenido de alta calidad, impulsado por 'plantillas AI' en minutos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 60 segundos, estilo tutorial, dirigido a creadores de contenido y gestores de redes sociales, enfatizando el proceso fluido de transformar texto en contenido de vídeo atractivo. Los visuales deben ser limpios y demostrativos, acompañados de una narración de audio amigable e informativa. Destaca cómo el texto a vídeo desde guion de HeyGen combinado con Subtítulos/captions automáticos simplifica todo el flujo de trabajo de 'producción de vídeo'.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo corporativo pulido de 45 segundos dirigido a departamentos de RRHH y empresas internacionales, demostrando cómo lograr un mensaje de marca consistente a nivel global. La estética visual debe ser refinada y profesional, con una voz en off clara y autoritaria. Este vídeo presentará los avanzados avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off, junto con su función de Subtítulos/captions, para asegurar que cada mensaje sea un perfecto 'vídeo alineado con la marca' para audiencias diversas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Cumplimiento de Marca

Simplifica la creación de vídeos de formación de cumplimiento profesional y alineados con la marca sin esfuerzo, asegurando consistencia y compromiso en toda tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu contenido de formación de cumplimiento. Nuestro generador de vídeos AI transformará automáticamente tu texto en vídeo, estableciendo la base para tu mensaje.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI realistas para presentar tu contenido. Esto aporta un toque humano a tus vídeos de formación sin necesidad de un equipo de cámara.
3
Step 3
Aplica Tu Kit de Marca
Asegura el cumplimiento total de la marca integrando sin problemas tu kit de marca, incluyendo logotipos, colores y fuentes, utilizando nuestros controles de marca intuitivos para vídeos alineados con la marca.
4
Step 4
Exporta e Integra
Genera tus vídeos de cumplimiento de alta calidad y expórtalos fácilmente en varios formatos de aspecto o intégralos directamente con tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (integración LMS) para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Cumplimiento Complejos

Utiliza vídeos AI para aclarar regulaciones y procedimientos complejos, haciéndolos accesibles y comprensibles para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de cumplimiento de marca?

HeyGen funciona como un generador de vídeos AI intuitivo, permitiendo a los usuarios crear vídeos alineados con la marca sin esfuerzo. Sus robustos controles de marca aseguran que todo el contenido se alinee con tus directrices, simplificando la generación de vídeos de cumplimiento de marca.

¿Puede HeyGen crear avatares AI para vídeos de formación diversos?

Sí, HeyGen te permite aprovechar avatares AI personalizables y capacidades de texto a vídeo para producir vídeos de formación atractivos. Esta función también admite la localización, haciendo que tu contenido sea accesible para una audiencia global.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para una producción de vídeo eficiente?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas y escenas impulsadas por AI que aceleran la producción de vídeos, haciéndola increíblemente eficiente. Los usuarios pueden transformar texto a vídeo rápidamente, reduciendo significativamente el tiempo de creación de vídeos tradicional.

¿HeyGen admite el mantenimiento de la consistencia de marca en todos los vídeos creados?

Absolutamente, la plataforma de HeyGen está diseñada con extensos controles de marca y kits de marca para asegurar que cada vídeo creado esté alineado con la marca. Esto permite a las empresas mantener consistentemente su identidad visual y mensaje en todo su contenido de vídeo.

