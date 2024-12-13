Imagina un vídeo de 45 segundos diseñado para equipos de marketing y gestores de marca, mostrando lo fácil que es generar un vídeo de cumplimiento de marca. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando elementos de diseño moderno y con una voz en off optimista y segura. Este vídeo demostrará el poder de los avatares de AI de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde guion para mantener 'vídeos alineados con la marca' en todas las comunicaciones.

Generar Vídeo