Imagina un vibrante anuncio de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando la creación sin esfuerzo de campañas de marca cautivadoras. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cortes rápidos entre diversas industrias, todas unificadas por una banda sonora inspiradora y coherente. Enfatiza cómo el potente "generador de vídeos de campaña de marca" de HeyGen y sus extensas "Plantillas y escenas" permiten a cualquiera convertirse en un "creador de anuncios de vídeo con IA", logrando resultados profesionales en minutos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Crea un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para especialistas en marketing digital y agencias de publicidad, destacando el potencial innovador de los "Anuncios con IA". El estilo visual debe ser limpio y sofisticado, con transiciones suaves y visualizaciones de datos, acompañado de una voz en off generada por IA, calmada y persuasiva. Ilustra cómo los "avatares de IA" de HeyGen pueden personalizar mensajes y ofrecer narrativas convincentes, revolucionando la creación de anuncios y la efectividad de las campañas.
Desarrolla un vídeo corto auténtico de 60 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico y gestores de redes sociales, demostrando la simplicidad de la "Creación de Anuncios" moderna. El estilo visual debe imitar anuncios de vídeo "ugc" atractivos, presentando diversos escenarios de uso real de productos y una música de fondo brillante y optimista. Destaca la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion", mostrando cómo las historias genuinas pueden transformarse fácilmente en anuncios de alto impacto que resuenan con el público.
Produce una pieza promocional pulida de 30 segundos dirigida a equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas, enfatizando las capacidades sin fisuras del "creador de anuncios de vídeo". El estilo visual debe ser elegante y profesional, presentando consistentemente la "identidad de marca (colores, logo)" específica de una marca a través de varios formatos de anuncios, subrayado por una voz en off enérgica y persuasiva. Muestra cómo la "Generación de voz en off" de HeyGen asegura que cada anuncio hable con claridad e impacto, mejorando el recuerdo y la participación de la marca.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Campaña de Marca

Crea sin esfuerzo vídeos de campaña de marca cautivadores con IA, desde el guion hasta visuales impresionantes, en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Campaña
Aprovecha Texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tus ideas en una narrativa convincente, o pega tu guion preescrito para comenzar tu vídeo de campaña de marca.
2
Step 2
Selecciona Tus Avatares de IA
Da vida a la historia de tu marca seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA para transmitir tu mensaje con realismo atractivo.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegura la coherencia y el reconocimiento utilizando controles de Marca (logotipo, colores) para integrar perfectamente los elementos visuales únicos de tu marca en tu vídeo de campaña.
4
Step 4
Genera y Exporta
Produce tu vídeo final de campaña de marca, luego utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para optimizarlo para varias plataformas y compartir tu mensaje ampliamente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes

.

Aprovecha vídeos convincentes impulsados por IA para resaltar historias de éxito de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de campaña de mi marca?

HeyGen te permite crear vídeos de campaña de marca de alto impacto utilizando herramientas avanzadas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo desde guion. Esto optimiza tu proceso de creación de anuncios para obtener resultados atractivos.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo personalizables para anuncios?

Absolutamente, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para personalizar tus anuncios con IA. Puedes integrar fácilmente la identidad de tu marca, incluyendo logotipos y colores, para mantener la coherencia.

¿Puede HeyGen crear anuncios de vídeo para una audiencia global?

Sí, HeyGen apoya el alcance global con capacidades multilingües, ofreciendo generación de voz en off robusta y subtítulos automáticos. Esto asegura que tus anuncios de vídeo resuenen con audiencias diversas en todo el mundo.

¿Qué tipos de contenido generado por IA puede producir HeyGen?

HeyGen es un versátil creador de anuncios de vídeo con IA capaz de producir varios tipos de contenido, desde vídeos de productos atractivos hasta auténticos anuncios de vídeo UGC. Aprovecha la escritura de guiones con IA y una rica biblioteca de medios para dar vida rápidamente a tu visión creativa.

