Imagina crear un vibrante vídeo de marketing de 30 segundos que muestre tu último producto utilizando un generador de vídeos de activos de marca. Dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing que buscan una creación de contenido rápida, presentándolo con un estilo visual enérgico, música de fondo animada y una locución profesional, todo construido sin problemas con las extensas plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un convincente anuncio de vídeo de 45 segundos con IA para los especialistas en marketing digital y marcas de comercio electrónico, destacando el compromiso personalizado con el cliente. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con imágenes atractivas y una voz de IA amigable que transmita el mensaje a través de un avatar personalizado creado fácilmente usando la función de avatares de IA de HeyGen.
Produce un vídeo de comunicación corporativa perspicaz de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y equipos de comunicación corporativa, demostrando cómo mantener una perfecta consistencia de marca en todos los activos visuales. Emplea un estilo visual informativo con gráficos limpios y una locución autoritaria, transformando tu guion en un vídeo pulido usando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para agilizar la producción de vídeos.
Crea un dinámico anuncio de 15 segundos para redes sociales diseñado para profesionales del marketing y startups que buscan una solución rentable para contenido de marketing diverso. El estilo visual y de audio debe ser llamativo y conciso, con un mensaje claro entregado con generación de locución precisa, convirtiéndolo en una herramienta eficaz de generador de vídeos con IA para campañas rápidas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Activos de Marca

Transforma eficientemente tus activos de marca en contenido de vídeo atractivo con nuestro intuitivo generador de vídeos con IA, asegurando consistencia y acelerando la producción.

Step 1
Selecciona Tu Plantilla de Vídeo
Elige entre una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para alinearte instantáneamente con la identidad visual de tu marca, agilizando tu proceso creativo.
Step 2
Introduce Tu Guion y Avatar
Pega tu guion para generar automáticamente el diálogo. Aprovecha nuestros avatares de IA para presentar tu mensaje con claridad e impacto.
Step 3
Personaliza con Activos de Marca
Aplica el logo, colores y activos multimedia de tu marca usando controles de marca para mantener la consistencia de marca en todo tu contenido de vídeo de marketing.
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Marca
Genera tu vídeo de alta calidad usando nuestro generador de vídeos con IA y expórtalo con varias opciones de redimensionamiento de aspecto, listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de historias de éxito de clientes

Produce testimonios en vídeo convincentes que generen confianza y demuestren el valor de tu marca de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente generador de vídeos de activos de marca?

HeyGen empodera a las empresas para crear contenido de vídeo de marca impresionante usando su avanzado generador de vídeos con IA, asegurando identidad visual y consistencia de marca en todos los vídeos de marketing. Simplifica significativamente la producción de vídeos para diversas campañas.

¿Permite HeyGen avatares de IA personalizados en su proceso creativo?

¡Absolutamente! La innovadora plataforma de HeyGen te permite utilizar avatares de IA realistas, incluyendo la opción de crear un avatar personalizado, transformando indicaciones de texto en creativos anuncios de vídeo atractivos y personalizados con facilidad.

¿Qué tipos de plantillas de vídeo ofrece HeyGen para diversas necesidades creativas?

HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas de vídeo específicamente diseñadas para aplicaciones creativas como vídeos de incorporación, vídeos de demostración de productos y vídeos tutoriales. Esto permite a los usuarios convertir rápidamente un guion en vídeo, acelerando la producción de contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a crear anuncios de vídeo con IA efectivos para campañas de marketing?

Sí, HeyGen es una plataforma ideal de producción de contenido para generar anuncios de vídeo con IA de alto impacto. Ofrece características robustas para desarrollar creativos anuncios de vídeo personalizados, ayudando a los especialistas en marketing a alcanzar sus objetivos de campaña de manera eficiente.

