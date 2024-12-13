Creador de Vídeos Publicitarios de Marca: Crea Anuncios Impresionantes con AI
Crea fácilmente anuncios en vídeo personalizados para plataformas sociales usando nuestras plantillas y escenas intuitivas para un máximo impacto.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo publicitario de marca profesional de 45 segundos destacando tu solución SaaS única para clientes B2B y startups tecnológicas, enfatizando su eficiencia y retorno de inversión. La estética debe ser elegante y sofisticada, incorporando visualizaciones de datos y gráficos profesionales, con una generación de voz en off clara y autoritaria explicando las características clave. Este vídeo debe demostrar cómo un "creador de anuncios en vídeo online" puede elevar los esfuerzos de "branding automático".
Imagina un vídeo corto de 15 segundos cautivador para marcas de belleza y estilo de vida, dirigido a la Generación Z e influencers de redes sociales, para promocionar un nuevo producto de cuidado de la piel. Su estilo visual y de audio debe ser auténtico, vibrante y rápido, imitando contenido generado por usuarios con música de moda. Los avatares de AI de HeyGen pueden ser aprovechados para presentar testimonios diversos y cercanos, optimizados para varias "plataformas sociales" y campañas efectivas de "creador de anuncios en vídeo".
Se necesita un vídeo instructivo de 60 segundos para demostrar una función de software compleja, dirigido a aspirantes a creadores de vídeo, estudiantes de marketing y profesionales del marketing freelance. El enfoque visual debe ser limpio y paso a paso, con instrucciones claras en pantalla y una narración calmada y alentadora, asegurando que todos los Subtítulos/captions sean precisos. Este vídeo debe mostrar finalmente lo fácil que es "personalizar" contenido usando un "editor de arrastrar y soltar" para obtener resultados impactantes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de marca de alto impacto usando AI, agilizando tus esfuerzos de marketing y aumentando el compromiso.
Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea anuncios en vídeo de formato corto cautivadores para plataformas sociales en minutos, impulsando la interacción de la audiencia y la visibilidad de la marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios en vídeo llamativos para mi marca?
El creador de anuncios en vídeo de AI de HeyGen proporciona herramientas intuitivas y plantillas personalizables para ayudarte a crear anuncios en vídeo impresionantes y personalizados. Puedes añadir fácilmente animaciones, música y stickers para mejorar tus vídeos promocionales de productos y captar eficazmente a tu audiencia.
¿Qué características hacen de HeyGen un creador de anuncios en vídeo online eficiente?
HeyGen agiliza el proceso de creación de anuncios con su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una biblioteca de plantillas de anuncios en vídeo. Aprovecha las capacidades de AI para edición con un solo clic y branding automático, haciendo que sea sencillo producir anuncios profesionales para redes sociales rápidamente.
¿Puede HeyGen ayudarme a personalizar mis anuncios en vídeo con elementos únicos?
Absolutamente. HeyGen te permite personalizar tus anuncios en vídeo usando avatares de AI y avanzadas funciones de texto a vídeo, dando vida a tu guion. También puedes incorporar fotos de stock y gráficos para asegurar que tus anuncios en vídeo personalizados reflejen verdaderamente tu marca.
¿Cómo apoya HeyGen los anuncios en vídeo en diversas plataformas sociales?
HeyGen te permite crear anuncios en vídeo optimizados para diversas plataformas sociales con ratios de aspecto flexibles y opciones de exportación. Incluso puedes generar voces en off en más de 50 idiomas para alcanzar una audiencia global, expandiendo eficazmente tu táctica de marketing.