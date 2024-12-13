Creador de Vídeos Publicitarios de Marca: Crea Anuncios Impresionantes con AI

Crea fácilmente anuncios en vídeo personalizados para plataformas sociales usando nuestras plantillas y escenas intuitivas para un máximo impacto.

Crea un vídeo publicitario dinámico de 30 segundos para lanzar una nueva línea de productos ecológicos, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y marcas de comercio electrónico. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos que muestren los beneficios del producto, mientras que el audio debe ser animado e inspirador. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de "crear anuncios en vídeo" profesionales que sirvan como una táctica de "marketing" efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo publicitario de marca profesional de 45 segundos destacando tu solución SaaS única para clientes B2B y startups tecnológicas, enfatizando su eficiencia y retorno de inversión. La estética debe ser elegante y sofisticada, incorporando visualizaciones de datos y gráficos profesionales, con una generación de voz en off clara y autoritaria explicando las características clave. Este vídeo debe demostrar cómo un "creador de anuncios en vídeo online" puede elevar los esfuerzos de "branding automático".
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo corto de 15 segundos cautivador para marcas de belleza y estilo de vida, dirigido a la Generación Z e influencers de redes sociales, para promocionar un nuevo producto de cuidado de la piel. Su estilo visual y de audio debe ser auténtico, vibrante y rápido, imitando contenido generado por usuarios con música de moda. Los avatares de AI de HeyGen pueden ser aprovechados para presentar testimonios diversos y cercanos, optimizados para varias "plataformas sociales" y campañas efectivas de "creador de anuncios en vídeo".
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un vídeo instructivo de 60 segundos para demostrar una función de software compleja, dirigido a aspirantes a creadores de vídeo, estudiantes de marketing y profesionales del marketing freelance. El enfoque visual debe ser limpio y paso a paso, con instrucciones claras en pantalla y una narración calmada y alentadora, asegurando que todos los Subtítulos/captions sean precisos. Este vídeo debe mostrar finalmente lo fácil que es "personalizar" contenido usando un "editor de arrastrar y soltar" para obtener resultados impactantes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios de Marca

Crea anuncios de marca convincentes sin esfuerzo. Nuestro creador de anuncios en vídeo online intuitivo simplifica cada paso, desde el concepto hasta la finalización, asegurando que tu mensaje destaque.

1
Step 1
Elige un Punto de Partida
Comienza tu anuncio de marca seleccionando entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o empieza desde cero con un lienzo en blanco para crear anuncios en vídeo únicos.
2
Step 2
Personaliza el Contenido de tu Anuncio
Adapta tu vídeo con un editor intuitivo. Incorpora tus propios medios o selecciona de una extensa biblioteca de fotos de stock y gráficos para que coincidan perfectamente con la visión de tu marca.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Asegura la consistencia de la marca con funciones de branding automático. Añade fácilmente el logotipo de tu empresa, colores y fuentes preferidos usando controles de branding para que tu anuncio sea inconfundiblemente tuyo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Campaña
Una vez que tu anuncio esté completo, expórtalo fácilmente en varios ratios de aspecto para una visualización óptima en todas las plataformas sociales. Prepárate para lanzar tu táctica de marketing y alcanzar eficazmente a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en vídeos generados por AI convincentes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios en vídeo llamativos para mi marca?

El creador de anuncios en vídeo de AI de HeyGen proporciona herramientas intuitivas y plantillas personalizables para ayudarte a crear anuncios en vídeo impresionantes y personalizados. Puedes añadir fácilmente animaciones, música y stickers para mejorar tus vídeos promocionales de productos y captar eficazmente a tu audiencia.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de anuncios en vídeo online eficiente?

HeyGen agiliza el proceso de creación de anuncios con su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una biblioteca de plantillas de anuncios en vídeo. Aprovecha las capacidades de AI para edición con un solo clic y branding automático, haciendo que sea sencillo producir anuncios profesionales para redes sociales rápidamente.

¿Puede HeyGen ayudarme a personalizar mis anuncios en vídeo con elementos únicos?

Absolutamente. HeyGen te permite personalizar tus anuncios en vídeo usando avatares de AI y avanzadas funciones de texto a vídeo, dando vida a tu guion. También puedes incorporar fotos de stock y gráficos para asegurar que tus anuncios en vídeo personalizados reflejen verdaderamente tu marca.

¿Cómo apoya HeyGen los anuncios en vídeo en diversas plataformas sociales?

HeyGen te permite crear anuncios en vídeo optimizados para diversas plataformas sociales con ratios de aspecto flexibles y opciones de exportación. Incluso puedes generar voces en off en más de 50 idiomas para alcanzar una audiencia global, expandiendo eficazmente tu táctica de marketing.

