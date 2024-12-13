Tu Creador de Vídeos de Conocimientos Botánicos para Contenido de Plantas Impresionante

Usa Texto a vídeo desde guion para transformar fácilmente tus observaciones de crecimiento de plantas en historias visuales atractivas.

401/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un corto educativo de 45 segundos cautivador para aspirantes a creadores de contenido de jardinería, demostrando las condiciones óptimas para propagar suculentas a partir de esquejes. El vídeo debe presentar vídeos de lapso de tiempo del crecimiento dinámico de las plantas y visuales vibrantes, mejorados con subtítulos claros que destaquen los pasos críticos, aprovechando eficazmente la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una visión técnica de 1.5 minutos para investigadores de botánica, detallando las modificaciones genéticas que mejoran la resistencia a la sequía en cultivos utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen. El vídeo debe adoptar un estilo visual sofisticado y limpio, integrando transiciones fluidas entre explicaciones textuales detalladas e imágenes científicas, complementado por una voz en off de AI autoritaria para ofrecer profundos conocimientos botánicos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un corto rápido de 30 segundos para redes sociales dirigido a gestores de jardines botánicos, presentando un fascinante dato de '¿Sabías que?' sobre la interconexión de las redes fúngicas con los árboles del bosque. Emplea las diversas plantillas de vídeo y escenas de HeyGen para crear visuales brillantes y llamativos con superposiciones de texto atractivas, optimizadas para varias plataformas de redes sociales mediante el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto, ofreciendo rápidos conocimientos botánicos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Conocimientos Botánicos

Crea vídeos botánicos atractivos con facilidad, aprovechando la AI para transformar tu conocimiento de plantas en contenido visual atractivo para cualquier plataforma.

1
Step 1
Crea Tu Guion Botánico
Comienza escribiendo o pegando tu guion detallando conocimientos botánicos, crecimiento de plantas o consejos de jardinería. Nuestra plataforma utiliza este texto para impulsar la generación de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares de AI
Elige de nuestra extensa biblioteca de medios o sube tu propio material. Mejora tu vídeo con un avatar de AI para presentar tus conocimientos botánicos de manera dinámica, o utiliza plantillas de vídeo para un inicio rápido.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos Atractivos
Genera voces en off profesionales desde tu guion utilizando voz en off de AI, asegurando una narración clara. Añade automáticamente subtítulos para hacer tus conocimientos botánicos accesibles a una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Plataforma
Finaliza tu vídeo de conocimientos botánicos y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto para compartirlo sin problemas en plataformas de redes sociales o incrustarlo en tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación de Anuncios de Alto Rendimiento

.

Produce anuncios de vídeo con AI de alto rendimiento para productos botánicos o servicios de jardinería, aumentando el compromiso sin esfuerzo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de creación de vídeos con AI para transformar texto en vídeos atractivos. Con su interfaz fácil de usar, puedes lograr la Generación de Vídeo de Extremo a Extremo, desde el guion hasta el resultado final, simplificando significativamente todo el proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen generar vídeos para conocimientos botánicos?

Absolutamente. HeyGen funciona como un eficaz creador de vídeos de conocimientos botánicos, permitiéndote crear contenido atractivo como vídeos de lapso de tiempo del crecimiento de plantas utilizando edición de vídeo con AI. Simplemente introduce tu texto, y las robustas capacidades de texto a vídeo de HeyGen darán vida a tus conocimientos de jardinería con contenido visualmente atractivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo y la capacidad de incorporar avatares de AI realistas. Los usuarios también pueden personalizar sus vídeos con voz en off de AI, subtítulos dinámicos y utilizar la biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar su contenido.

¿Es HeyGen una plataforma de edición de vídeo con AI fácil de usar?

Sí, HeyGen está diseñado con una interfaz altamente fácil de usar, haciendo que la edición de vídeo con AI sea accesible para todos. Su diseño intuitivo permite una creación de vídeos eficiente y una fácil personalización, incluyendo características como el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto para varias plataformas de redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo