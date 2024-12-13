Tu Mejor Creador de Vídeos de Ofertas 2x1 para Ventas Instantáneas

Crea rápidamente promociones atractivas para redes sociales y vídeos de ofertas 2x1 con Plantillas y Escenas intuitivas, aumentando tus ventas.

Crea un vídeo promocional energético de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es anunciar su última oferta de 2x1 usando HeyGen. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, con transiciones rápidas, complementado por una voz en off entusiasta generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, destacando la oferta irresistible.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vibrante vídeo de promoción de 15 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing digital que buscan aumentar el compromiso para una venta flash de 2x1. El vídeo debe aprovechar las diversas plantillas de vídeo de 2x1 de HeyGen, con superposiciones de texto audaces y gráficos dinámicos, todo sincronizado con música de fondo animada y de tendencia. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para personalizar y lanzar rápidamente este anuncio impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo pulido de 45 segundos para el anuncio de 2x1 dirigido a marcas de comercio electrónico, enfatizando la consistencia de la marca mientras se promociona una oferta especial y permitiendo a los usuarios personalizar los elementos del vídeo. La estética visual debe ser limpia y profesional, incorporando los colores y logotipos de la marca de manera fluida, potencialmente presentando un avatar de AI que transmita el mensaje con un tono seguro. Los avatares de AI de HeyGen pueden aportar un toque único y personalizado a estos vídeos personalizados.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo informativo de 60 segundos demostrando la facilidad de crear una explicación detallada de una oferta de 2x1 para creadores de contenido, destacando la generación de vídeo de principio a fin. El estilo visual debe ser atractivo pero sencillo, utilizando metraje de archivo y gráficos relevantes para ilustrar los beneficios de la oferta. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar un guion detallado en un vídeo completo, mejorado con selecciones de la biblioteca de medios/soporte de archivo.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Ofertas 2x1

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de alto impacto para tus ofertas de Compra Uno y Llévate Otro (2x1), impulsando el compromiso en todos tus canales de redes sociales con una plataforma intuitiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de 2x1
Elige de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo de 2x1, específicamente diseñadas para impulsar tu contenido promocional. Estas plantillas están optimizadas para diversas promociones en redes sociales.
2
Step 2
Personaliza Tu Oferta
Introduce los detalles específicos de tu oferta de 2x1 y el mensaje promocional. Nuestra función de texto a vídeo te permite convertir sin problemas tu guion en texto y visuales dinámicos en pantalla.
3
Step 3
Aplica Marca y Voz
Utiliza los controles de marca para integrar tu logotipo y colores de marca sin esfuerzo. Genera una voz en off profesional usando nuestra función de generación de voz en off para articular claramente tu oferta de 2x1.
4
Step 4
Exporta Tu Creación
Utiliza el editor de vídeo intuitivo para revisar tu promoción de 2x1. Haz los ajustes finales antes de exportar tu vídeo de alta calidad, listo para compartir inmediatamente en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Éxitos con Vídeos AI

.

Aprovecha los vídeos AI atractivos para resaltar experiencias positivas de clientes, construyendo confianza que fomente la participación en ofertas 2x1.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo creativas para diversas campañas?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente que los usuarios pueden personalizar fácilmente. Nuestra plataforma actúa como un motor creativo, permitiéndote adaptar elementos con tu marca para vídeos promocionales únicos. Esto hace que sea sencillo personalizar contenido para cualquier campaña.

¿Qué hace que HeyGen sea un agente de vídeo AI efectivo para campañas de marketing?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar tus guiones en contenido de vídeo convincente sin esfuerzo. Con la generación de voz en off integrada, puedes crear campañas de marketing atractivas de manera rápida y eficiente. Esto proporciona una solución de generación de vídeo de principio a fin para empresas.

¿Puede HeyGen generar fácilmente vídeos de ofertas 2x1 para promociones en redes sociales?

Absolutamente, HeyGen está diseñado como un potente creador de vídeos de ofertas 2x1, ofreciendo plantillas de vídeo especializadas para agilizar tus promociones. Puedes adaptar rápidamente estas plantillas para crear promociones en redes sociales llamativas que resuenen con tu audiencia. HeyGen hace que sea sencillo producir vídeos de venta impactantes.

¿Qué tan intuitiva es la plataforma de HeyGen para crear vídeos de principio a fin?

HeyGen ofrece una plataforma intuitiva que simplifica todo el proceso de edición de vídeo, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos. Su enfoque de creación de vídeo nativo de prompts permite a los usuarios generar y refinar contenido rápidamente sin habilidades técnicas extensas. Esta experiencia fluida asegura una generación de vídeo de principio a fin eficiente.

