Produzca rápidamente videos explicativos y de formación profesionales utilizando plantillas y escenas intuitivas para todas sus actualizaciones de la junta.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico video de 30 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, presentando un consejo rápido o anuncio con una marca personalizada vibrante, traído a la vida por un avatar de IA de HeyGen para una experiencia de narración visual impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una pieza inspiradora de narración visual de 60 segundos destinada a organizaciones sin ánimo de lucro, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para mostrar su impacto con una narrativa cálida, complementada con música de fondo y subtítulos claros para un mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video profesional de comunicación interna de 50 segundos para departamentos de RRHH, convirtiendo un guion crítico en un video conciso con la capacidad de texto a video de HeyGen, asegurando una entrega profesional con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Videos de Comunicación para la Junta

Cree actualizaciones de video impactantes y profesionales para su junta con facilidad, transformando texto e ideas en narrativas visuales convincentes.

Step 1
Cree su Guion
Comience escribiendo o pegando su mensaje. Nuestro generador de videos de IA crea eficientemente un video completo a partir de su guion, asegurando un flujo sin interrupciones.
Step 2
Seleccione Visuales y Voz
Mejore su comunicación eligiendo entre una diversa gama de avatares de IA y personalizando su apariencia y voz para representar profesionalmente su marca.
Step 3
Refine su Presentación
Utilice plantillas y escenas prediseñadas para estructurar su video, luego agregue controles de marca como logotipos y colores personalizados para un aspecto cohesivo.
Step 4
Exporte y Comparta
Finalice su video configurando la relación de aspecto deseada y exportándolo en varios formatos, listo para una comunicación efectiva en video con su junta.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleve la Narración Visual Estratégica

Transforme datos complejos, iniciativas estratégicas o narrativas de la empresa en historias de video de IA convincentes para presentaciones de la junta impactantes y memorables.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación creativa de videos de IA?

HeyGen empodera a los usuarios para crear videos de IA atractivos con facilidad, transformando guiones en narraciones visuales convincentes. Utilice una amplia gama de plantillas personalizables para iniciar rápidamente sus proyectos creativos.

¿Puede HeyGen mejorar la narración visual con una marca personalizada?

Absolutamente, HeyGen le permite elevar su narración visual incorporando elementos de marca personalizados como logotipos y colores en sus videos. También puede aprovechar los avatares de IA y una rica biblioteca de medios para crear videos explicativos únicos que reflejen la identidad de su marca.

¿Qué tipos de videos creativos puedo producir con HeyGen?

HeyGen es una plataforma de video de IA versátil perfecta para generar contenido diverso, desde videos dinámicos de animación de pizarra blanca hasta videos impactantes para redes sociales y videos de formación profesional. Su texto a voz de IA y avatares de IA ofrecen posibilidades creativas infinitas.

¿Es HeyGen adecuado para crear narraciones visuales de calidad profesional?

Sí, HeyGen está diseñado como una plataforma de video de IA intuitiva que permite a cualquiera producir narraciones visuales de alta calidad con un acabado profesional. Con características como avatares de IA, texto a video desde guion y controles de marca robustos, puede crear narrativas convincentes de manera eficiente.

