Al utilizar la plataforma de "creación de vídeo con IA" de HeyGen, puedes transformar "publicaciones de blog estáticas en vídeo" que son más atractivas visualmente y compartibles. Esto conduce a "tasas de compromiso más altas", ayuda a "aumentar el reconocimiento de marca" y, en última instancia, mejora tu "estrategia de contenido" general en canales digitales.