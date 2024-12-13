Sí, HeyGen hace que sea sencillo transformar tus guiones en vídeos pulidos utilizando sus herramientas inteligentes de IA. Simplemente introduce tu guion, y la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen, combinada con avatares de IA realistas y generación de voz en off, creará historias visuales atractivas de manera eficiente. También puedes personalizar con subtítulos y redimensionamiento de relación de aspecto.