Crea contenido impresionante para informes de blockchain con el creador de vídeos

Convierte fácilmente informes complejos de blockchain en vídeos atractivos con texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo explicativo animado de 60 segundos dirigido a inversores novatos interesados en entender los conceptos básicos de blockchain. El estilo visual debe ser limpio y moderno, utilizando gráficos en movimiento claros para simplificar conceptos complejos, complementado con un tono de audio accesible y amigable. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera atractiva, fomentando un fuerte sentido de narración.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional elegante de 45 segundos dirigido a potenciales inversores y entusiastas de la tecnología para el lanzamiento de una nueva criptomoneda. El diseño visual debe ser dinámico y vanguardista, con animaciones de texto audaces y una pista de fondo enérgica. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación profesional e impactante, asegurando una experiencia visual impresionante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un informe en vídeo informativo de 90 segundos diseñado para profesionales de negocios y analistas de mercado, detallando las últimas tendencias del mercado blockchain. El estilo visual debe ser autoritario y basado en datos, incorporando gráficos y tablas claros, con una voz en off confiada y profesional. Emplea la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para agilizar la creación de contenido, junto con subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo animado vibrante de 30 segundos dirigido a artistas, coleccionistas y jóvenes nativos digitales, mostrando los beneficios únicos de los NFTs. La presentación visual debe ser creativa y enérgica, utilizando una paleta de colores lúdica y música animada para transmitir emoción. Mejora la narrativa usando la generación de voz en off natural de HeyGen para explicaciones claras y su rica biblioteca de medios/soporte de stock para añadir elementos visuales atractivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos para informes de blockchain

Transforma informes complejos de blockchain en contenido de vídeo atractivo con herramientas impulsadas por AI. Sigue estos pasos para crear explicativos animados de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Crea tu guion de vídeo
Comienza redactando tu guion o pegando contenido existente en nuestro editor de 'texto a vídeo'. Este paso fundamental te permite delinear la narrativa para tu vídeo de informe de blockchain de manera eficiente.
2
Step 2
Elige tu avatar de AI y escena
Selecciona entre una amplia gama de 'avatares de AI' para presentar tu informe de blockchain. Combina tu avatar elegido con una escena adecuada de nuestra biblioteca para establecer el contexto visual de tu mensaje.
3
Step 3
Mejora con medios y branding
Integra visuales atractivos de nuestra extensa 'biblioteca de medios' para ilustrar conceptos complejos de blockchain. Utiliza imágenes de stock, vídeos y gráficos en movimiento para hacer tu informe visualmente atractivo.
4
Step 4
Exporta y comparte tu informe
Finaliza tu creación de 'creador de vídeos de blockchain' añadiendo 'subtítulos' generados automáticamente para accesibilidad. Una vez completo, exporta tu vídeo en varios formatos listos para compartir en diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera contenido atractivo para redes sociales sobre blockchain

.

Crea rápidamente vídeos dinámicos para compartir noticias de blockchain, actualizaciones de proyectos y fragmentos educativos en todas las plataformas de redes sociales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos animados sobre blockchain?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos explicativos animados sobre blockchain de manera sencilla. Aprovecha los avatares de AI, la funcionalidad de texto a vídeo y una rica biblioteca de medios para simplificar conceptos complejos y mejorar la narración para tu audiencia.

¿Qué hace de HeyGen un eficaz creador de vídeos para informes de blockchain?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos para informes de blockchain, transformando datos en presentaciones de vídeo dinámicas. Utiliza texto a vídeo desde guiones, generación de voz en off profesional y controles de marca personalizables para transmitir tus ideas de manera efectiva.

¿Puedo generar rápidamente un vídeo de blockchain con AI usando HeyGen?

Sí, con la plataforma intuitiva de HeyGen, puedes generar rápidamente vídeos de blockchain de alta calidad utilizando las capacidades de agente de vídeo AI. Elige entre extensas plantillas y aprovecha la creación de vídeo nativa de prompts para dar vida a tus ideas rápidamente.

¿Qué tipo de contenido para redes sociales puedo producir sobre criptomonedas con HeyGen?

Para contenido en redes sociales sobre criptomonedas, HeyGen te permite producir vídeos animados atractivos que destacan. Aplica fácilmente plantillas, añade subtítulos y redimensiona vídeos para diferentes plataformas para aumentar la presencia de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo