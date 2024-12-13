Plantillas de Vídeo para Anuncios de Black Friday: Impulsa tus Ventas

Diseña rápidamente anuncios de vídeo cautivadores para el Black Friday en redes sociales. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para aumentar las ventas esta temporada festiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de 45 segundos para el Black Friday utilizando sofisticadas plantillas de vídeo para marcas de moda, destacando ofertas exclusivas con elegantes presentaciones de productos. El estilo visual debe ser chic y moderno, acompañado de transiciones suaves y cinematográficas y una locución profesional generada con la función de "Generación de locuciones" de HeyGen, reforzando la identidad de la marca.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una promoción personalizable de 60 segundos para el Black Friday dirigida a minoristas de gadgets tecnológicos, empleando una estética visual futurista y de alta tecnología con gráficos audaces y música synth-wave enérgica. Aprovecha la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para integrar tomas dinámicas de productos y metraje de stock de alta calidad, cautivando a una audiencia ávida de innovación y grandes ofertas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de 15 segundos para el Black Friday dirigido a pequeñas empresas que lanzan ventas flash, optimizado para consumo móvil como una Historia de Instagram. El vídeo debe estallar con colores vibrantes y animaciones de texto rápidas y atractivas, acompañado de una melodía pegajosa y animada. Asegura una adaptación perfecta para varias plataformas utilizando la función de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen, mostrando prominentemente códigos de descuento únicos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan las Plantillas de Vídeo para Anuncios de Black Friday

Crea anuncios de vídeo cautivadores para el Black Friday de manera rápida y sencilla utilizando las plantillas personalizables de HeyGen, perfectas para impulsar tus promociones festivas en todas las plataformas.

1
Step 1
Selecciona tu Plantilla de Black Friday
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo para el Black Friday para iniciar la creación de tu anuncio. Esto aprovecha la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza el Contenido de tu Anuncio
Personaliza tu anuncio de Black Friday añadiendo tu marca, códigos de descuento específicos y visuales de productos. Utiliza los controles de marca para asegurar la consistencia.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu anuncio de vídeo con texto dinámico, transiciones o integra locuciones generadas por IA para hacer que tu mensaje sea impactante. Usa la generación de locuciones para un audio convincente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu anuncio de vídeo de Black Friday esté perfecto, expórtalo en la proporción de aspecto óptima para varias plataformas de redes sociales como Instagram Story o Facebook Ad. Aprovecha el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para un amplio alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Incluye Testimonios en Vídeos Promocionales

Incorpora historias de éxito de clientes auténticas en tus promociones de Black Friday para generar confianza y fomentar las compras.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de vídeo para el Black Friday?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables para el Black Friday, permitiendo a los usuarios producir rápidamente anuncios de vídeo profesionales. Aprovecha la creación automática de vídeos con IA y un editor de vídeo robusto para diseñar vídeos promocionales atractivos adaptados a tus eventos de ventas.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para las plantillas de vídeo de Black Friday en HeyGen?

Las plantillas de vídeo de Black Friday de HeyGen son totalmente personalizables, permitiéndote integrar tu marca única, logotipos y esquemas de color preferidos. Mejora tu mensaje con animaciones de texto dinámicas, transiciones y elementos de llamada a la acción, asegurando que tus anuncios de vídeo cortos destaquen en las redes sociales.

¿Puede HeyGen crear vídeos de Black Friday para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente, HeyGen admite la creación de vídeos de Black Friday optimizados para diversas plataformas de redes sociales como Instagram Story, TikTok Video y Facebook Ad. Ajusta fácilmente las proporciones de tus anuncios de vídeo de Black Friday para que se adapten perfectamente a cada canal y maximiza tu alcance con activos creativos atractivos.

¿Ofrece HeyGen capacidades de IA para vídeos promocionales de Black Friday?

Sí, HeyGen integra potentes herramientas de creación automática de vídeos con IA, incluyendo avatares de IA y generación de locuciones, para ayudarte a producir vídeos promocionales de Black Friday atractivos. Utiliza estas funciones para entregar tus códigos de descuento y mensajes de promoción festiva con un toque único y profesional, mejorando significativamente tu plan de marketing.

