HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar sin problemas tu logo, colores de marca y otros elementos en tus vídeos. Esto asegura consistencia en todo tu contenido educativo, desde vídeos de habilidades preventivas para bicicletas hasta campañas generales de concienciación sobre la seguridad vial, con opciones de exportación flexibles para varias plataformas.