Creador de vídeos de formación sobre sesgos: Crea impacto en minutos
Crea vídeos de formación efectivos para la reducción de sesgos con avatares de IA y contenido personalizado de diversidad e inclusión.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 90 segundos basado en escenarios dirigido a gerentes y líderes de equipo para una formación avanzada en reducción de sesgos. Este vídeo debe representar visualmente una situación común en el lugar de trabajo donde pueda surgir un sesgo, utilizando los avatares de IA realistas de HeyGen para interpretar diferentes roles, creando una experiencia de aprendizaje inmersiva y relatable con una narrativa neutral pero atractiva. El audio debe ser claro y conciso, centrándose en el diálogo entre los avatares para ilustrar puntos clave.
Diseña un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a profesionales de RRHH y desarrolladores de formación, mostrando la facilidad de producir vídeos personalizados de diversidad e inclusión. El estilo visual debe ser rápido con cortes rápidos entre varias plantillas y escenas profesionales de HeyGen, destacando el proceso de creación intuitivo. El audio debe ser animado y enérgico, demostrando cómo el texto a vídeo desde el guion puede transformar rápidamente contenido escrito en módulos de formación visual atractivos.
Produce un vídeo de 2 minutos que invite a la reflexión para todos los empleados como parte de una iniciativa continua de formación contra el sesgo en el lugar de trabajo. La presentación visual debe adoptar un formato de estilo entrevista con avatares de IA diversos, cada uno ofreciendo diferentes perspectivas y experiencias relacionadas con el sesgo, fomentando la empatía y la comprensión. Es crucial que el vídeo incluya subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad, ofreciendo una experiencia de audio reflexiva e informativa para reforzar la importancia de un entorno laboral inclusivo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Formación en Diversidad e Inclusión.
Crea y despliega eficientemente cursos integrales de diversidad e inclusión a nivel global, asegurando que todos los empleados reciban la formación esencial para la reducción de sesgos.
Mejorar el Compromiso en la Formación sobre Sesgo Inconsciente.
Utiliza vídeo impulsado por IA para aumentar significativamente el compromiso y la retención en la formación sobre sesgo inconsciente, llevando a resultados de aprendizaje más efectivos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra formación en diversidad e inclusión?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación en diversidad e inclusión impactantes aprovechando los avatares de IA y la tecnología de texto a vídeo. Este enfoque simplificado ayuda a desarrollar contenido de formación atractivo y efectivo para los empleados.
¿Qué papel juegan los avatares de IA en la creación de vídeos personalizados de formación para la reducción de sesgos?
Los avatares de IA de HeyGen son cruciales para ofrecer vídeos personalizados de diversidad e inclusión, incluyendo la formación para la reducción de sesgos. Dan vida a tus guiones con expresiones realistas y representación diversa, haciendo que la formación sea más relatable y efectiva para el lugar de trabajo.
¿Ofrece HeyGen plantillas para vídeos de formación contra el sesgo?
Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas profesionales diseñadas específicamente para iniciar la creación de vídeos de formación contra el sesgo. Estas plantillas permiten a los usuarios producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad para empleados, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿Puede HeyGen generar voces en off de IA para vídeos de formación de empleados?
Absolutamente, HeyGen se destaca en la generación de voces en off de IA de alta calidad directamente desde tu guion para todos tus vídeos de formación. Esta capacidad de texto a vídeo asegura una narración clara y consistente y ofrece una variedad de voces para adaptarse a tus necesidades específicas de formación de empleados.