Generador de Vídeos de Formación de BI: Crea Contenido de L&D Atractivo

Simplifica la creación de vídeos de formación de BI. Convierte fácilmente cualquier guion en vídeos profesionales y atractivos impulsados por AI con capacidades avanzadas de texto a vídeo.

Crea un vídeo de formación profesional de BI de 90 segundos específicamente para nuevos empleados en proceso de incorporación, centrándote en los aspectos fundamentales de tus herramientas de inteligencia empresarial. El estilo visual debe ser limpio e informativo, combinando grabaciones de pantalla claras con un presentador virtual, mientras que el audio debe ser conciso y autoritario. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para un guía en pantalla consistente y atractivo, y utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para una creación de contenido eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un tutorial de vídeo de formación técnica de 2 minutos diseñado para guiar a los miembros del equipo existentes a través de funciones avanzadas de análisis de tu panel de BI. El estilo visual y de audio debe ser detallado y paso a paso, con capturas de pantalla precisas y una narración calmada y explicativa. Asegura la accesibilidad y claridad empleando la generación de voz en off de HeyGen para un audio consistente y subtítulos/captions para una mejor comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla vídeos dinámicos de 60 segundos impulsados por AI para la formación en ventas, destacando las nuevas capacidades de informes de BI relevantes para presentaciones a clientes. El estilo visual debe ser rápido y atractivo con gráficos animados y puntos de datos clave, complementado por una voz en off enérgica y motivadora. Optimiza la producción utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen e incorpora ricos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una guía concisa de 45 segundos generada por AI para el éxito del cliente, enseñando a los usuarios cómo interpretar eficazmente sus informes de BI personalizados. El estilo visual debe ser amigable y accesible, utilizando capturas de interfaz brillantes e instrucciones en pantalla simples y claras, con un tono de audio amigable y alentador. Maximiza el alcance y la adaptabilidad para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Formación de BI

Crea sin esfuerzo vídeos de formación de BI profesionales con AI. Simplifica temas complejos y atrae a tus aprendices en una fracción del tiempo, haciendo que el aprendizaje sea accesible e impactante.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza introduciendo o pegando tu contenido de formación de BI en nuestro potente generador de texto a vídeo, transformando tu texto en diálogo hablado atractivo al instante.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI y Escena
Elige entre una diversa selección de avatares AI para representar visualmente a tu instructor de BI, mejorando el toque personal de tu formación.
3
Step 3
Añade Voz en Off AI y Branding
Integra voces en off AI de alta calidad para transmitir información claramente, ofreciendo opciones multilingües para equipos globales.
4
Step 4
Exporta para Distribución Multiplataforma
Genera tu vídeo de formación de BI pulido y expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto, listo para una distribución multiplataforma sin problemas a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos de BI

Simplifica temas intrincados de inteligencia empresarial en lecciones de vídeo digeribles e impactantes para una comprensión más clara.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona el generador de vídeos AI de HeyGen para crear contenido profesional?

HeyGen utiliza un avanzado generador de vídeos AI que transforma guiones de texto en contenido de vídeo profesional y atractivo. Los usuarios simplemente introducen su guion, seleccionan entre una gama de avatares AI realistas, y la plataforma genera audio y visuales sincronizados sin esfuerzo.

¿Puedo personalizar los avatares AI e integrar la marca en los vídeos generados por HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece herramientas de edición completas y controles de marca, permitiéndote personalizar avatares AI e integrar elementos específicos de la marca como logotipos y esquemas de color. Esto asegura que tus vídeos impulsados por AI mantengan una identidad de marca consistente y profesional.

¿Qué capacidades lingüísticas ofrece HeyGen para crear vídeos de formación?

HeyGen está equipado con generación de voz en off AI y un generador de subtítulos AI que soporta más de 140 idiomas. Esta potente característica permite a los usuarios crear vídeos de formación accesibles e informativos para audiencias globales diversas, ampliando el alcance de tu contenido.

¿HeyGen soporta varias opciones de exportación de vídeo para distribución multiplataforma?

Sí, HeyGen facilita la distribución multiplataforma permitiéndote descargar tu contenido de vídeo generado por AI en formatos estándar como MP4. Esto hace que sea sencillo compartir tus tutoriales en vídeo y materiales de marketing a través de diferentes canales sin problemas.

