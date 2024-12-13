Beneficios del Creador de Vídeos de Incorporación: Optimiza la Bienvenida a tus Empleados
Optimiza la formación de nuevos empleados y aumenta el compromiso. Crea fácilmente vídeos de incorporación profesionales con Texto a vídeo desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a empresas con empleados remotos, demostrando el impacto de los vídeos de incorporación atractivos en la cultura de la empresa. La estética visual debe ser moderna y vibrante, con avatares de IA diversos interactuando en varios entornos virtuales, acompañados de una narración profesional y animada. Muestra cómo los avatares de IA de HeyGen proporcionan una solución escalable para ofrecer vídeos de bienvenida personalizados, asegurando que cada nuevo empleado se sienta conectado independientemente de su ubicación.
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 30 segundos dirigido a pequeñas y medianas empresas centradas en la reducción de costos en la incorporación de empleados. La presentación visual debe ser sencilla y fácil de digerir, quizás utilizando grabaciones de pantalla que demuestren la rápida creación de vídeos, respaldadas por una voz clara e informativa. Ilustra la ventaja de usar Subtítulos/captions de HeyGen para todos los vídeos de incorporación para asegurar accesibilidad y comprensión, lo que ayuda a reducir los esfuerzos de formación repetitiva y los costos asociados.
Diseña un vídeo inspirador de 75 segundos para cualquier organización que busque mejorar su experiencia de incorporación de empleados. Visualmente, el vídeo debe ser cálido y acogedor, quizás mostrando fragmentos de viajes exitosos de nuevos empleados y hitos de la empresa, con una voz entusiasta y profesional. Destaca cómo el uso de Plantillas y escenas predefinidas de HeyGen permite la creación rápida de contenido visualmente atractivo y consistente para el compromiso de los empleados, fomentando una mejor retención.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea más cursos y llega a más aprendices en todo el mundo.
Produce eficientemente módulos de incorporación completos, asegurando que todos los nuevos empleados comprendan sus beneficios a nivel global.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Mejora el compromiso con vídeos interactivos de IA para aclarar beneficios complejos, llevando a una mejor retención de empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los beneficios clave de usar HeyGen para vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen transforma la incorporación de empleados permitiendo a los equipos de RRHH crear vídeos atractivos, consistentes y escalables rápidamente. Esto reduce significativamente el tiempo de incorporación y puede llevar a una mejora en el compromiso y la retención de los empleados.
¿Cómo agiliza la creación de contenido de incorporación el vídeo de IA de HeyGen?
HeyGen aprovecha funciones avanzadas impulsadas por IA como avatares de IA realistas, conversión de Texto a vídeo desde guiones y generación automática de voz en off. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos, permitiendo a los usuarios producir vídeos de incorporación de alta calidad de manera eficiente.
¿Puede HeyGen personalizar los vídeos de incorporación para reflejar la marca y cultura únicas de nuestra empresa?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para personalizar tus vídeos de incorporación con el logotipo, colores y mensajes específicos de tu empresa. Esto asegura que el contenido de tus vídeos refleje perfectamente la cultura única de tu empresa y fortalezca el reconocimiento de la marca.
¿Es HeyGen una solución efectiva para crear vídeos de formación atractivos para empleados remotos?
Absolutamente, HeyGen es ideal para crear vídeos de formación atractivos que atienden a empleados remotos y necesidades de aprendizaje flexible. Su plataforma escalable asegura un mensaje consistente y una entrega de contenido de alta calidad para la formación asincrónica, mejorando el compromiso de los empleados independientemente de su ubicación.