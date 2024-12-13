Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para equipos de RRHH, destacando cómo un creador de vídeos de incorporación efectivo simplifica sus procesos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando animaciones ilustrativas de eficiencia en el flujo de trabajo, complementadas con un tono de audio amigable y alentador. Este vídeo debe enfatizar cómo la generación de voz en off de HeyGen permite a RRHH producir vídeos de alta calidad y atractivos sin necesidad de talento de voz externo, mejorando significativamente el compromiso de los empleados desde el primer día.

Generar Vídeo