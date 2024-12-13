Generador de Inscripción de Beneficios: Simplifica la Incorporación de Empleados

Simplifica la selección de planes complejos con formularios intuitivos y explicaciones atractivas, utilizando Texto a vídeo desde el guion.

459/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos con una estética visual moderna y tecnológica y una voz en off calmada y autoritaria, dirigido a Especialistas en Tecnología de RRHH y Directores de TI. Este vídeo debe mostrar el poder de la inscripción de beneficios impulsada por AI a través de Integraciones Sin Fisuras y capacidades eficientes de exportación de datos, aprovechando los subtítulos de HeyGen para explicar flujos de trabajo técnicos complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo analítico de 1 minuto y 30 segundos para Consultores de Beneficios y Asesores Financieros, empleando visuales detallados y basados en gráficos de la biblioteca de medios y una voz en off experta y tranquilizadora. Ilustra las sofisticadas herramientas de Comparación de Planes y la Calculadora de Deducciones de Empleados, enfatizando cómo estas características proporcionan Análisis e Información crítica para ayudar en la toma de decisiones informadas, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para articular detalles financieros complejos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial de 2 minutos para Gerentes de Operaciones de RRHH y Oficiales de Cumplimiento, con grabaciones de pantalla claras y una voz en off profesional e instructiva. Este vídeo debe profundizar en la optimización del proceso de inscripción de beneficios demostrando funcionalidades avanzadas como lógica condicional, widgets de firma electrónica y notificaciones automáticas, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para presentar una guía paso a paso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Inscripción de Beneficios

Crea y gestiona sin esfuerzo formularios de inscripción de beneficios impulsados por AI para optimizar tu administración de RRHH y empoderar a los empleados con una selección de planes clara y personalizada.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo de una biblioteca de Plantillas de Beneficios Pre-Pobladas, o empieza desde cero con nuestro Constructor de Formularios de arrastrar y soltar para diseñar tu Formulario de Inscripción de Beneficios perfecto.
2
Step 2
Personaliza los Detalles del Plan
Introduce fácilmente tus opciones de plan específicas, integra una Calculadora de Deducciones de Empleados y aplica lógica condicional para adaptar la experiencia de inscripción para cada empleado.
3
Step 3
Integra y Revisa
Aprovecha las Integraciones Sin Fisuras con los sistemas de RRHH existentes para la sincronización de datos. Revisa todo el formulario, asegurando que todas las reglas de elegibilidad y los elementos de Marca Personalizada se apliquen con precisión.
4
Step 4
Despliega y Notifica a los Empleados
Publica tus formularios de inscripción de beneficios impulsados por AI para la inscripción abierta o la selección de beneficios para nuevos empleados, y envía notificaciones automáticas para guiar a los empleados a través del proceso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Más Cursos y Llega a Más Aprendices en Todo el Mundo

.

Desarrolla guías completas de inscripción de beneficios y llega a todos los empleados de manera efectiva con contenido de vídeo escalable, asegurando un mensaje consistente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué papel juegan los avatares de AI de HeyGen en la simplificación de la comunicación de inscripción de beneficios?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos impulsados por AI con avatares realistas que pueden explicar claramente planes de beneficios complejos, haciendo que el proceso de inscripción de beneficios para empleados sea más interactivo y eficiente.

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de explicación de beneficios a partir de un guion?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de explicación de beneficios ofreciendo capacidades robustas de Texto a vídeo desde el guion. Esto permite a los usuarios generar rápidamente contenido de vídeo para la administración de beneficios, aprovechando plantillas impulsadas por AI y añadiendo fácilmente voces en off.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de inscripción de beneficios con elementos de marca específicos?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales directamente en tus vídeos de inscripción de beneficios. Esto asegura una comunicación consistente que se alinea con tu identidad corporativa.

¿Ofrece HeyGen características para asegurar una comunicación inclusiva de beneficios para todos los empleados?

HeyGen facilita la comunicación inclusiva de beneficios a través de subtítulos automáticos y generación de voces en off en varios idiomas. Estas características aseguran que la información esencial sobre la inscripción de beneficios para empleados sea claramente entendida por una fuerza laboral diversa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo