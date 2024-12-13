Los propietarios de pequeñas empresas pueden descubrir cómo crear rápidamente vídeos explicativos de alta calidad sin necesidad de un equipo de filmación en un atractivo vídeo de 30 segundos. Esta pieza debe presentar un estilo visual moderno y atractivo con un tono optimista y una voz en off amigable, mostrando cómo los avatares de AI de HeyGen dan vida a los guiones de texto a vídeo, transformando ideas complejas en contenido simple y compartible.

Generar Vídeo